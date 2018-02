Der Bundesliga-Samstag Freiburgs Erfolgsserie in Hannover beendet - Bayern, Dortmund und Frankfurt siegen

Robert Lewandowski egalisiert einen Rekord seines Trainers Jupp Heynckes. Marco Reus feiert bei Dortmund ein gelungenes Comeback. Hannover 96 hat dagegen die Erfolgsserie des SC Freiburg beendet.

Auch ohne den erkrankten Trainer Jupp Heynckes ist der FC Bayern München nicht zu stoppen. Gegen den FC Schalke 04 gewann der deutsche Rekordmeister im Samstagabendspiel des 22. Spieltags der Fußball-Bundesliga 2:1 (2:1) und bleibt unangefochtener Tabellenführer. Auf Rang zwei steht RB Leipzig, das den FC Augsburg bereits am Freitag 2:0 (1:0) besiegt hatte. Dahinter untermauerten Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt mit Siegen ihre Ambitionen auf einen Champions-League-Platz. Mitbewerber Bayer Leverkusen patzte dagegen zu Hause gegen Hertha BSC.



Freiburgs Erfolgsserie in Hannover beendet

Hannover 96 hat die Erfolgsserie des SC Freiburg beendet. Der niedersächsische Fußball-Bundesligist schlug am Samstag die zuvor neun Mal unbesiegten Freiburger mit 2:1 (1:0). 96 liegt in der Tabelle jetzt schon sechs Punkte vor den abstiegsgefährdeten Gästen aus dem Breisgau, die ihr 600. Bundesligaspiel bestritten. Für die nach mehreren Monaten Stimmungs-Boykott erstmals wieder von den Ultras angefeuerten Gastgeber trafen Waldemar Anton (28. Minute) und Felix Klaus (54.). Das späte Tore für die Freiburger schoss Manuel Gulde (88.). Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier.

BVB feiert 2:0-Sieg über den HSV und Reus-Comeback

Neuzugang Michy Batshuayi und Rückkehrer Marco Reus haben Borussia Dortmund vor einem weiteren Rückschlag im eigenen Stadion bewahrt. Beim mühsamen 2:0 (0:0) über den Hamburger SV schlüpften die beiden BVB-Stars in tragende Rollen. Batshuayi erzielte vor 80 000 Zuschauern im Signal Iduna Park das wichtige 1:0 (49. Minute) und erwies sich damit wie schon bei seinem Doppelpack vor einer Woche in Köln als echter Torjäger, ehe Mario Götze kurz vor dem Schlusspfiff (90.) für die Entscheidung sorgte. Der von einem Kreuzbandriss genesene Reus machte sich nach gut achtmonatiger Zwangspause als Ideengeber verdient. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier.

Der Fluch des zweiten Platzes: Bayer verliert gegen die Hertha

Nun hat auch Bayer Leverkusen der Fluch von Tabellenplatz zwei ereilt: Mit 120 Pokal-Minuten in den Knochen kassierten die Rheinländer am Karnevalssamstag eine 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen Hertha BSC und rutschten sogar aus den Champions-League-Plätzen. Vor zwei Wochen beim 2:0 gegen den FSV Mainz 05 hatte Bayer als erst zweiter Tabellenzweiter in dieser Bundesliga-Saison nach Bayern München ein Spiel gewonnen. Die Hertha feierte am 22. Spieltag durch Tore von Valentino Lazaro (43.) und Salomon Kalou (58.) dagegen den erlösenden ersten Rückrunden-Sieg.

Damit sind die Berliner, die zuletzt vor zehn Jahren in Leverkusen gewannen, einer erneuten Europacup-Teilnahme nun näher als der Abstiegszone. Auf Leverkusen haben die Hauptstädter nur noch fünf Punkte Rückstand. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier.

Szalai trifft zweimal gegen Mainz: Erster Sieg 2018 für Hoffenheim

1899 Hoffenheim hat seinem Trainer Julian Nagelsmann zum zweijährigen Dienstjubiläum in der Fußball-Bundesliga den ersten Sieg 2018 beschert. Die Kraichgauer bezwangen am Samstag den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 mit 4:2 (1:1). Spieler des Tages vor 24 105 Zuschauern in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena waren Adam Szalai und Andrej Kramaric: Der Ungar erzielte gegen seinen früheren Verein ebenso zwei Tore (27./74. Minute) wie der kroatische Nationalspieler (67./88.). Emil Berggreen traf ebenfalls mit einem Doppelpack (29./80.) für die auswärts weiter sieglosen Rheinhessen, die sich drei Tage nach dem hilflosen DFB-Pokal-Aus in Frankfurt nicht aus der Krise befreien konnten. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier.

Frankfurt dämpft Kölner Hoffnungen im Abstiegskampf

Eintracht Frankfurt hat dem 1. FC Köln einen mächtigen Dämpfer im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga verpasst und die eigenen Ambitionen auf einen internationalen Startplatz untermauert. Drei Tage nach dem Einzug ins Pokal-Halbfinale bezwangen die Hessen das Schlusslicht am Samstag mit 4:2 (1:0) und verdarben FC-Manager Armin Veh die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Vor 47 700 Zuschauern trafen Ante Rebic in der 15. Minute, Marco Russ (59.), Simon Falette (65.) und Marius Wolf (67.) für die Eintracht, die erstmals in der Ära von Trainer Niko Kovac mehr als drei Treffer in einem Bundesligaspiel erzielte und mit 36 Punkten vorübergehend sogar auf einen Champions-League-Rang kletterte. Für die Kölner, die mit 13 Zählern Letzter bleiben, traf Simon Terodde (57./Foulelfmeter, 74.) doppelt. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier.

Bayern siegen auch ohne Heynckes - Mutige Schalker verpassen Punkt

Der FC Bayern München gibt sich an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga weiter keine Blöße. Der deutsche Rekordmeister setzte sich am 22. Spieltag 2:1 (2:1) gegen den FC Schalke 04 durch und führt die Liga 18 Punkte vor RB Leipzig auf Platz zwei an. Schalke ist Sechster. Robert Lewandowski brachte die Münchner bereits in der sechsten Minute in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Franco di Santo (29.) schoss Müller die Bayern neun Minuten vor der Pause wieder nach vorne. Im zweiten Durchgang hatten beide Teams Chancen auf weitere Treffer, konnten diese aber nicht nutzen. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier.