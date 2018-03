vor 4 Stunden Ralf Mittmann Berlin Freiburger errichten Berliner Mauer - die Spielernoten

Nach Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit bekam der SC Freiburg das Auswärtsspiel bei Hertha BSC dank einer soliden Abwehrleistung in den Griff und holte mit einem 0:0 einen Punkt in Berlin. Die Spielernoten von Ralf und Pascal Mittmann.