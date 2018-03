Freiburger Kicker in Nöten: Unsere Spielernoten für die Breisgauer gegen Bayern München

Der SC Freiburg vergab in der Anfangsphase die große Chance zum 1:0, danach ging es ziemlich rasch dahin. Beim 4:0 der Münchner Bayern kamen die Jungs von Trainer Christian Streich einige Male auch an ihre Grenzen. Die Spielernoten von Ralf Mittmann.

Alexander Schwolow

Das war ja klar, dass es gegen die Bayern mehr Arbeit für Freiburgs Torhüter geben würde als zuletzt der Fall. Dass Schwolow dann gleich den ersten Ball, der auf seinen Kasten kam, mit dem Oberschenkel ins Tor bugsierte, war Künstlerpech. Bei den anderen Treffern der Münchner chancenlos. – Note: 3,5



Pascal Stenzel

Begann stark mit einer großen Szene, spitzelte Bernat den Ball vom Fuß, als sei das die leichteste Übung. Mit zunehmender Dauer und Münchner Überlegenheit kam der Mann auf der rechten Außenbahn aber ganz schön ins Schwitzen. Beim dritten Tor der Bayern revanchierte sich Bernat dann, ließ Stenzel stehen und gab die Vorlage zu Wagners Treffer. – Note: 3



Manuel Gulde

Tja, die Bayern sind nicht Leverkusen, nicht Hoffenheim und schon gar nicht Bremen. Von den Münchnern gab es viel Druck, manchmal zu viel. So etwa beim 4:0 der Bayern, als Thomas Müller beim Eckball von Joshua Kimmich mit Kopf und Beinen schneller war als Gulde. – Note: 4



Caglar Söyüncü

Spielte nach 25 Minuten einen sehenswerten Hackentrick, allerdings unbeabsichtigt und genau auf Thomas Müller, der dann prompt Torwart Schwolow zum Eigentor nötigte. Mit viel Kampfgeist, aber gelegentlich auch etwas verwirrt, was am Münchner Zug zum Tor lag. – Note: 4



Philipp Lienhart

Lange verletzt, spielte der Österreicher mit Gulde und Söyüncü in der Dreierkette. Einige Aktionen sahen gut aus, andere weniger. Ging zur Halbzeit raus – und Trainer Streich stellte auf Viererkette um. – Note: 3,5



Christian Günter

Lieferte sich manches Scharmützel mit Joshua Kimmich. Das interessanteste davon gewann der Freiburger – nur nicht in den Augen von Schiedsrichter Willenborg. Als Günter im Strafraum Kimmich den Ball durch die Beine spielte, schob der Münchner sein Gesäß in den Weg des sprintenden Gegners, worauf der Freiburger gar nicht anders konnte, als zu Boden zu gehen. Klarer Elfmeter, nur nicht für Herrn Willenborg – Pech. – Note: 3



Amir Abrashi

Wie immer giftig im Zweikampf. Zu giftig, meinte Bayerns David Alaba, als er Mitte der ersten Halbzeit nach einem Tackling von Abrashi Aua hatte. Als Dank bekam der Österreicher im Bayern-Dress vom Albaner im Freiburg-Trikot noch einen Rüffel. Zur Halbzeit raus für Höfler. – Note: 4



Robin Koch

Spielte im defensiven Mittelfeld, musste sich aber gegen zielstrebige Münchner manchmal vorkommen wie der Hase im Rennen mit dem Igel. Nicht so auffällig wie in einigen Spielen der jüngeren Vergangenheit.– Note: 4



Lucas Höler

Hätte gleich mal ein kleiner Held sein können, nein, eigentlich müssen. Nach Haberers Traumpass stürmte der Offensivspieler frei auf Bayern-Schlussmann Ulreich zu, aber er bekam den Ball nicht an ihm vorbei. Ein 1:0 nach zwölf Minuten, das wäre was gewesen. So nahm die Partie bald darauf den erwarteten Gang. Nicht nur wegen der vergebenen Chance ein Schwachpunkt. Nach 57 Minuten kam Ravet für Höler. – Note: 4



Janik Haberer

Lief viel, aber irgendwie sah es oft aus, als liefe er umsonst. Klar, lag am Gegner. Schade, dass Kollege Höler aus seinem gedankenschnellen Traumpass nicht das 1:0 machte. Selbst ohne Torgefahr. – Note: 3



Nils Petersen

Diesmal allein auf weitem Posten. Musste oft hinten aushelfen, was er eines Kapitäns würdig auch tat. Die Chance auf Saisontreffer 13 vermasselte ihm kein Münchner, sondern ein Osnabrücker. Hätte Schiri Frank Willenborg nach Kimmichs Foul an Günter auf Elfmeter entschieden, hätte es passieren können. – Note: 3,5



Florian Kath

Kam zur Pause für Lienhart. Bekam von den Münchnern erstaunlich viele Freiräume. Sah gelegentlich ganz gut aus, was der junge Freiburger draus machte, und dennoch hätte es mehr sein können. – Note: 3,5



Nicolas Höfler

Kam nach überstandener Krankheit zur zweiten Halbzeit für Abrashi und damit wenigstens wieder 45 Minuten zum Einsatz. Zeigte, dass mit ihm bald wieder zu rechnen sein wird, auch wenn es die großen Impulse gegen die Bayern nicht sein konnten. – Note: 3



Yoric Ravet

Ersetzte nach 57 Minuten den glücklosen Höler. Hatte in seinen 33 Minuten eine beeindruckende Zweikampfquote. Der Franzose gewann 75 Prozent seiner Duelle Mann gegen Mann. – Note: 3,5