Fußball Freiburg findet das Gute im Schlechten

Die Breisgauer verpassen in Mönchengladbach zwar die Chance auf einen Punktgewinn, können aber trotz 1:3 nicht mehr direkt absteigen. Gegen Augsburg genügt ein Remis zum Klassenerhalt

Es dauerte nicht lange, bis Nils Petersen nach der 1:3-Niederlage in Mönchengladbach seinen Optimismus wiedergefunden hatte. „Unsere Ausgangslage ist jetzt sogar besser als vor dem Spiel“, rechnete der Freiburger Stürmer vor: „Wir können nicht mehr direkt absteigen. Und ich bin guter Dinge, dass wir zu Hause gegen Augsburg auch noch die Relegation vermeiden.“

Zuvor hatte es der SC vor allem aufgrund eigener Aussetzer versäumt, den Klassenerhalt schon am 33. Spieltag zu schaffen. Dazu hätte angesichts der Niederlagen von Wolfsburg und Hamburg am Niederrhein schon ein Punkt gereicht. Doch trotz einiger guter Möglichkeiten, die der starke Gladbacher Keeper Yann Sommer zunichte machte, blieb es beim zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer durch den ersten Bundesliga-Treffer von Tim Kleindienst (59.). Gladbach hingegen nutzte die Unkonzentriertheiten in der Freiburger Defensive gnadenlos aus. Nach tollem Zuspiel von Tobias Strobl hatte Thorgan Hazard schon früh die Führung erzielt (18.) – zuvor hatte Kleindienst einen fatalen Fehlpass gespielt. Noch ärgerlicher waren das 2:0 durch Nico Elvedi (57.) und der 3:1-Endstand durch Josip Drmic (64.). Denn beide Tore fielen nach Kopfbällen, bei denen die Freiburger Defensive die Torschützen ohne Gegenwehr hatte gewähren lassen. „Es ist einfach schade, dass wir hier keinen Punkt geholt haben“, sagte Mittelfeldmann Mike Frantz. „Wir hatten jede Menge Chancen, haben aber als Mannschaft nicht gut verteidigt.“ So sah es auch Petersen, der nicht fand, „dass wir heute gegen eine Übermacht gespielt haben. Wobei sie natürlich eine hohe individuelle Klasse haben.“ Damit dürfte Petersen neben den starken Technikern Raffael und Mikaël Cuisance vor allem Keeper Sommer gemeint haben, der gute Chancen von Petersen (11.) und Marc-Oliver Kempf (59.) zunichte machte.

Dabei musste die Borussia gleich vier Stammspieler ersetzen, Lars Stindl fiel mit seiner schweren Sprunggelenkverletzung aus, die ihn auch die WM-Teilnahme kosten wird. Christoph Kramer, Jannik Vestergaard und Denis Zakaria fehlten mit Gelb-Sperren. Die drei werden am Samstag allerdings wieder zur Verfügung stehen, wenn Gladbach seine „Minimalchance auf Platz sechs oder sieben“ (Trainer Dieter Hecking) mit einem Sieg beim Hamburger SV wahren will. Für Freiburg reicht derweil beim Heimspiel gegen Augsburg schon ein einziger Punkt, um auch die Relegationsspiele zu vermeiden. Und zwar selbst dann, wenn sowohl Hamburg als auch Wolfsburg ihre Heimspiele gewinnen.

Doch auf solche Rechenspiele will sich Christian Streich gar nicht erst einlassen. Der Freiburger Übungsleiter war sichtlich angefressen, vor allem die Art und Weise, wie die Gegentore gefallen waren, stieß ihm sauer auf. „Gegen so eine spielstarke Mannschaft darfst du nicht auch noch Tore nach Standardsituationen bekommen“, sagte er und kündigte eine offensive Herangehensweise fürs Augsburg-Spiel an. „Wir werden da voll auf Sieg spielen.“

Warum das die richtige Taktik sein dürfte, hatte kurz zuvor Nils Petersen erklärt. „Wir haben die letzten drei Spiele ordentlich gespielt und auch heute wieder viele Chancen gehabt. Das war vorher ja leider anders.“ Schlecht schlafen werde er wohl trotzdem bis zum Anpfiff, schob er nach: „Das werden vielleicht ein paar kurze Nächte. Aber in Hamburg und Wolfsburg müssen sie sich ja noch ganz andere Gedanken machen als wir.“