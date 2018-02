Katalonien Formel-1-Tests: Erste Ausfahrten mit Heiligenschein - Mit Video

Die Formel-1-Tests sind in vollem Gange. Die Bedingungen könnten besser sein. Der neue Cockpitschutz sorgt für Diskussionen.

Nach der morgendlichen Bestzeiten-Jagd mit einem rasanten Red Bull hat die Formel 1 zum Testauftakt im kühlen und regnerischen Katalonien in den Schongang geschaltet. Titelverteidiger Lewis Hamilton kam gestern nach der Mittagspause nicht an die schnellen Runden seiner Rivalen in den ersten vier Stunden heran. Der viermalige Weltmeister musste sich mit über zwei Sekunden Rückstand auf den Tagesschnellsten Daniel Ricciardo im Red Bull mit dem siebten Platz begnügen.

Zweiter wurde Valtteri Bottas, der mit dem neuen Silberpfeil gestartet war, vor Kimi Räikkönen im Ferrari. Den vierten Platz mit nur 41 Tausendstelsekunden Rückstand auf den Finnen belegte Nico Hülkenberg im Renault. „Der Eindruck ist positiv. Ich habe mich von Beginn an wohlgefühlt im Auto“, sagte Hülkenberg. Er war als einziger deutscher Fahrer zum Auftakt im Einsatz, Sebastian Vettel übernimmt an diesem Dienstag den Ferrari.

Erst gegen Ende der morgendlichen Einheit hatten sich die Favoriten an die Spitze gesetzt. Zuerst Räikkönen, der 38 Jahre alte Finne wurde dann vom zehn Jahre jüngeren Landsmann Bot­tas im Mercedes verdrängt, und der vom gleichaltrigen Australier Ricciardo.

Fernando Alonso wurde Fünfter. Und das, nachdem es für den leidgeprüften 36 Jahre alten Spanier vor spärlicher heimischer Kulisse gleich mit einem Dämpfer begonnen hatte. Nach nicht mal 35 Minuten stand Alonso mit seinem McLaren im Kiesbett vor der Zielgeraden. Mit nur drei Rädern. Eine Radmutter war schuld. Mit dem neuerdings von Renault-Power angetriebenen McLaren ging es nach einer Reparatur wieder auf die Strecke.

Ein Fingerzeig auf eine schwere Saison. Bis zur WM-Entscheidung ist es in diesem Jahr mit 21 Rennen ein weiter Weg, der durch nur noch drei erlaubte Motoren erschwert wird. Ansonsten hat sich das Regelwerk vor allem durch den nun vorgeschriebenen Cockpitschutz Halo geändert, mit dem alle zehn Autos entsprechend auf die Strecke fuhren. „Ich finde, es sieht immer noch grässlich aus.“, kommentierte. Renault-Fahrer Nico Hülkenberg den Cockpitschutz Halo, was übersetzt Heiligenschein heißt und deutlich ins Auge fällt. Egal ob die Rote Göttin von Ferrari oder der Silberpfeil von Mercedes – an der gewöhnungsbedürftigen Bügelkonstruktion führt kein Weg vorbei. Mercedes-Teamchef Wolff ist kein Fan davon und würde sie am liebsten mit einer Kettensäge entfernen. Auch die Ingenieure mussten Schwerstarbeit leisten, um das über sechs Kilo wiegende Halo in das Gesamtwerk Formel-1-Auto zu integrieren.

