Formel 1 Ferrari-Aus in Singapur nach kuriosem Startunfall

Sebastian Vettel verpasst wichtige Punkte in der Formel 1. Sein Konkurrent Lewis Hamilton fährt dagegen den nächsten Sieg heraus

Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Formel 1 müssen die Rennwagen in die Nacht und den Regen starten. Eine gefährliche Kombination, weshalb der Große Preis von Singapur mit einem großen Knall beginnt – und noch vor der ersten Kurve mit dem Aus für die Ferrari von Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen endet. Das Rennen nach dem Chaos wird zur Triumphfahrt für Lewis Hamilton, und wird nach der Maximalzeit von zwei Stunden und nur 58 der geplanten 61 Runden abgewunken. Der Brite baut mit seinem dritten Sieg in Folge die WM-Führung gegenüber dem Heppenheimer auf 28 Punkte aus. Zweiter wird der Australier Daniel Ricciardo im Red Bull vor Valtteri Bottas im anderen Mercedes.

Es gehört schon eine Menge Mut dazu, ausgerechnet auf einer der engsten Formel-1-Pisten und dann auch noch im Monsunregen eine der ältesten Gesetzmäßigkeiten des Motorsports aushebeln zu wollen: nämlich die, das auf der Ideallinie selten Platz für zwei Rennwagen ist. Und schon gar nicht für drei. Das ist, freundlich ausgedrückt, Übermut. Und so verliert Sebastian Vettel schon zu Beginn der Nachtschicht von Singapur ein Rennen, das er von seiner sensationell herausgefahrenen Pole-Position aus hätte kontrollieren und mit einem Sieg zur neuerlichen Wende in der Weltmeisterschaft nutzen können. Stattdessen hat er am Ende der Startgeraden von Singapur nicht nur die Kontrolle über sein Auto und das Rennen, sondern vielleicht sogar den Titel verloren – zumindest aber einen herben Rückschlag erlitten. Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene verzieht jedenfalls im entscheidenden Moment das Gesicht, als wenn der Zahnarzt ohne Betäubung einen Nerv trifft. Ein schmerzhaftes Chaos, das sich da in der Gischt präsentiert. Das ist passiert: Vettel kommt nicht richtig gut weg, Max Verstappen mit dem Red Bull aus der zweiten Reihe schon besser, Kimi Räikkönen von Rang vier am besten. Und dann geht es in den Trichter. Die Drohnenaufnahmen können nicht die Schuldfrage, aber den Hergang klären: Vettel zieht von rechts außen in Richtung des Linksknicks nach dem Start, das ist durchaus das Recht des Führenden. Verstappen ist in der Mitte im Ferrari-Sandwich, Kimi Räikkönen hält stur geradeaus, mit etwas Drall nach innen. Später sagt der Finne: „Ich hätte nichts anderes machen können.“ Da ist dann kein Platz mehr für den Niederländer, und auch kein Raum mehr zum Ausweichen. Die Kettenreaktion ist unvermeidlich. Es entwickelt sich ein beweglicher Schrottplatz, aus dem die Funken in die Nacht stieben. Der Finne landet im Red-Bull-Renault und anschließend im Auto seines Teamkollegen Vettel, dann wird auch noch Fernando Alonso von den havarierten Autos abgeräumt. Lewis Hamilton, der nach einem desolaten fünften Platz in der Qualifikation eigentlich nur zur Schadensbegrenzung antritt, fährt reaktionsschnell einen eleganten Slalom um die Wracks. Vettel fährt ohne Frontflügel und den halben Kühler weiter, bis er sich auf der Geraden in die Mauer dreht und mit der Fahrzeugschnauze zum Feld hin dreht. So ist das, wenn keiner nachgeben kann oder will. Ein Crash mit Ansage, auch wenn alle Unfallbeteiligten samstags noch beteuert hatten, dass dieses Rennen ja nicht in der ersten Kurve entschieden werde. Verstappen schränkte allerdings ein: „Wenn die Lücke da ist, fahre ich rein. Wenn nicht, warte ich ab.“ Der Niederländer, oft als Pistenrüpel gebrandmarkt, hat eine klare Meinung zum Crash: „Hauptsächlich ist Sebastian schuld, ich habe keinen Fehler gemacht. Er hat angefangen, mich einzuengen. Wenn man um die Weltmeisterschaft fährt, sollte man solche Risiken nicht eingehen.“

Mit drei WM-Punkten Rückstand war Sebastian Vettel an die Strecke gekommen, die dem Ferrari von der Charakteristik am besten liegt, jetzt hat er einen gewaltigen Rückstand in den letzten sechs Rennen aufzuholen. Dafür war er noch relativ gefasst, als er vor dem Besuch bei der Rennleitung Stellung nahm: „Ich wollte Verstappen vor der Kurve ein bisschen die Linie zumachen, habe gesehen, dass er schon neben mir war. Aber ich habe nur ihn gesehen. Ich war überrascht, dass Kimi von der Seite kam. Die Kurve war noch ein bisschen weg. Im nächsten Moment hat es schon geknallt. Das ist natürlich blöd gelaufen.“ All das Adrenalin, das er noch vor dem Start verspürt hatte, muss jetzt in die Motivation fließen: „Es ist doof, aber was sollen wir machen. Es geht weiter, das ist jetzt kein Weltuntergang. Aber natürlich hilft es nicht.“