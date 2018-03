Ski nordisch Fabian Rießle siegt und siegt und siegt

Der Kombinierer der SZ Breitnau holt in Klingenthal seinen dritten Weltcuperfolg in Serie und hat damit beste Aussichten für den Heimauftritt in Schonach

Wenn es plötzlich auch auf der Schanze bestens funktioniert, ist Fabian Rießle kaum zu stoppen. Am Samstag gelingt dem Kombinierer der SZ Breitnau Platz eins beim Springen in Klingenthal – es ist eine Premiere für ihn. Normalerweise hat er beim Springen so seine Probleme, die er beim Langlauf korrigieren muss. Dank Topqualitäten in der Loipe gelingt ihm das immer wieder. Am Samstag aber kann er erstmals von der Spitze weg laufen – und macht auch das mit Bravour. Er läuft ein einsames Rennen und kann sich erstmals in seiner Karriere den Luxus leisten, auf der Zielgeraden die deutsche Fahne in die Hand zu nehmen. Das ist das Zeichen einer absoluten Überlegenheit. Am Sonntag legt Rießle in Klingenthal den nächsten Sieg nach. Diesmal triumphiert er im Schlusssprint gegen seinen Teamkollegen Johannes Rydzek. Es sind fantastische Wochen für Rießle.

Vor dem Doppeltriumph in Klingenthal hatte der 27-Jährige bereits unter der Woche in Trondheim gewonnen. Rießle kommt immer besser in Fahrt und sorgt mit seinen starken Leistungen darfür, dass das deutsche Team in der Nationenwertung Norwegen überholt hat. Und es kann für Rießle noch besser kommen. Bim Weltcupfinale am Wochenende in Schonach hat er die Chance, noch auf Gesamtrang zwei hinter dem Japaner Akito Watabe zu kommen, der sich den Weltcupgesamtsieg gestern durch Platz drei holte. „Ich bin keiner, der Punkte zählt. Schonach war in den vergangenen Jahren nicht so mein Pflaster. Wenn es mit Platz zwei klappt, dann ist es genauso gut, wie wenn es Platz drei oder vier wird. Der Freude über einen Super-Winter von mir wird nichts einen Abbruch tun“, sagte Rießle.

Super-Winter, genau das ist es für den 27-Jährigen. „Dass ich den dritten Weltcupsieg in Folge feiern konnte, ist riesig für mich. Ich freue mich jetzt richtig auf Schonach, bin danach aber froh, wenn es endlich vorbei ist“, sagt er. Die Saison ist anstrengend, gerade mit dem Höhepunkt Olympische Spiele, bei dem die deutschen Kombinierer in Topform waren. Schon da durfte Rießle über zwei Medaillen jubeln. Einmal über Silber von der Großschanze, später über Gold mit dem Team. Es waren fantastische Spiele für den 27-Jährigen. Und nun legt er im Weltcup nach. „Fabi ist einfach in unglaublicher Form“, sagt Johannes Rydzek. Das bekommt der Allgäuer gestern selbst zu spüren, als er im Schlussprint ohne Chance ist. „Es waren zwei Top-Tage für uns. Endlich hat das Team auch wieder die Selbstsicherheit im Springen, die dazu führt, dass sich alle im Laufen noch mehr zutrauen. Egal ob von der Spitze weg oder in einer Aufholjagd, es ist derzeit schwer, die Jungs zu schlagen“, sagt Bundestrainer Hermann Weinbuch erfreut. Beste Aussichten für Schonach also.

Kircheisen beendet Karriere

Rießle triumphiert, Björn Kircheisen hört auf. Zumindest hat der 34-Jährige sein Karriereende angekündigt. In Schonach wird er letztmals über die Schanze und durch die Loipe gehen. Einen besseren Ort als Klingenthal unweit seines Geburtsortes Erlabrunn konnte sich Kircheisen für die Ankündigung kaum aussuchen. „Es fällt mir sehr schwer, aber ich trage den Gedanken schon länger mit mir herum“, sagte der 34-Jährige am Sonntag beim Heim-Weltcup. „Ich bin quasi in Klingenthal aufgewachsen und habe an der Kinder- und Jugendsportschule den Grundstein meiner Sportlerkarriere gelegt. Deshalb ist hier der richtige Ort und Zeitpunkt, meinen Entschluss auszusprechen und mich bei meinen Weggefährten aus der Heimat zu bedanken“, sagte der Oldie der deutschen Kombinierer. Einmal aber ist er noch am Start. In Schonach, beim hoffentlich krönenden Abschluss.