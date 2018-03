Ski nordisch Fabian Rießle: Ich zähle keine Punkte

Fabian Rießle spricht im Interview über seine starke Saison, die Hoffnungen für das Weltcupfinale am Wochenende in Schonach und die Freude auf eine Pause

Herr Rießle, Sie haben zuletzt dreimal in Folge gewonnen, welche Erwartungen haben Sie nun für Schonach?

In Schonach ist es für mich ja nie so richtig gut gelaufen. Ich war zwar schon mal Zweiter und Vierter, aber speziell vergangenes Jahr war es mit dem Sturz beim Springen schon sehr ärgerlich. Aber ich freue mich natürlich sehr auf Schonach – vor allem darauf, dass danach die Saison endlich vorbei ist.

War die Saison so kräftezehrend?

Ja, vor allem jetzt auch noch nach Olympia. Das waren schon viele Wettkämpfe in kurzer Zeit.

Aber mit großen Erfolgen für Sie. Sie haben dreimal in Folge im Weltcup gewonnen. Was ist Ihr Geheimnis?

Ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Nach Pyeongchang hatte ich in Lahti zunächst einen Durchhänger und habe schon gedacht, oh je, das wird ein schwieriger Saisonabschluss. In Oslo aber hat es plötzlich wieder richtig gut funktioniert, meine letzten Wettkämpfe waren schon sehr, sehr gut.

Auch von der Schanze, die noch nicht unbedingt Ihre Stärke ist.

Das ist das Schwierige beim Skispringen. Egal, ob es läuft oder nicht, man kann es schwer erklären. Ich habe nichts groß geändert, aber momentan bin ich in einem richtigen Flow. Den habe ich mitgenommen und kann ihn hoffentlich auch in Schonach behalten.

Bereiten Sie sich auf Ihren Heimweltcup besonders vor?

Nein, das ist das ganz normale Programm zwischen den Wettkämpfen. Meine Kollegen sind alle noch einmal nach Hause gefahren und ich bereite mich hier in Freiburg vor. Mit einer kurzen Laufeinheit am Montag, Krafttraining am Dienstag und einer schnellen Einheit am Mittwoch. Und dann ging es ja auch gestern schon hier in Schonach los mit dem Training und dem provisorischen Wettkampfsprung.

Spüren Sie nach ihren drei Siegen nun einen besonderen Druck, auch in Schonach unbedingt gewinnen zu müssen?

Den Druck macht man sich immer nur selbst. Ich weiß, dass ich auch auf der Schanze in Schonach gut springen kann. Mein Ziel ist es, einen guten Wettkampf zu zeigen, aber auch dann hat man es nicht immer in der eigenen Hand, ob es mit einem Sieg klappt.

Sie könnten am Samstag der erste Schwarzwälder werden, der den Schwarzwaldpokal gewinnt.

Ja, darüber habe ich auch schon häufiger nachgedacht, dass das eine tolle Sache wäre. Das wäre schon etwas ganz Besonderes für mich.

Zumal Sie damit auch verhindern könnten, dass der Pokal aus Schonach verschwindet. Sollte ihn Eric Frenzel gewinnen, wäre es sein dritter Sieg in Folge und er dürfte den Pokal behalten.

Das wäre für Schonach schon traurig, wenn der Pokal nach so vielen Jahren plötzlich weg wäre. Das müssen wir verhindern (lacht). Aber für mich ist das Entscheidende, dass ich noch einmal ein schönes Wochenende zum Saisonabschluss erlebe. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt. Es ist schon schöner, wenn es auch rund um die Strecke nach Winter ausschaut und nicht nur ein weißes Band zu sehen ist. Und ich freue mich darauf, dass meine Familie und viele Freunde da sein werden.

Sie haben in Schonach noch die Möglichkeit, sich Platz zwei im Weltcup zu sichern.

Ich bin keiner, der die Punkte zählt. Ich kenne nicht einmal den Abstand nach vorne. Aber natürlich wäre es schön, wenn ich noch Zweiter werden würde. Aber auch wenn ich noch auf Platz vier zurückfallen würde – das ist mir zum Beispiel letztes Jahr passiert – wäre das kein Rückschlag.

Sehr wahrscheinlich werden Sie die Saison als bester Deutscher im Weltcup abschließen. Was würde Ihnen das bedeuten?

Das würde mich in dieser sehr starken Mannschaft natürlich sehr freuen und wäre eine runde Sache. Es würde mir Aufschwung für die nächste Saison geben. Natürlich ist es bei uns im Weltcup nicht so gut gelaufen wie vor einem Jahr. Das kann man aber auch nicht immer erwarten.

. Die Ausrichtung des Kombinierer-Weltcups ist für die Schonacher ein Mammutprojekt: www.sk.de/9664727

Zur Person

Fabian Rießle wurde am 18. Dezember 1990 in Freiburg geboren, er startet für die SZ Breitnau. Am 4. Januar 2009 feierte er sein Debüt im Weltcup der nordischen Kombination. Seinen ersten Einzeltitel im Weltcup holte er 2015 in Lillehammer. 2014 in Sotschi gewann er olympisches Silber mit dem Team und Bronze im Einzel. Vor wenigen Wochen in Pyeongchang baute er seine Medaillenzahl durch Silber im Einzel und Gold mit dem Team aus. Gestern beim provisorischen Wettkampfsprung belegte Rießle in Schonach Rang 21, bester Springer war Jarl Magnus Riiber aus Norwegen. Los geht es heute mit dem Schwarzwaldpokal (12.00/14.15 Uhr). Am Sonntag startet das Springen um 10.00 Uhr, der Langlauf über 15 Kilometer um 13.00 Uhr. Zu Rang zwei im Gesamtweltcup fehlen ihm noch 92 Punkte. (sk)