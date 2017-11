01.11.2017 22:26 Ralf Mittmann Exklusiv Fußball Eurosport und die Fußball-Zersplitterer

Einst waren die ARD-Sportschau und das ZDF-Sportstudio die einzigen Sendungen, in denen die Fußball-Bundesliga zu sehen war. Das ist längst vorbei, doch das gilt auch für die Zeiten, in denen ein Sky-Abonnement Rundum-Bundesliga verhieß. Es wird noch schlimmer kommen, denn die Totengräber sind am Werk.