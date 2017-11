Sport Endlich wieder Jubel in Freiburg

Dank einer enormen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit kommt der SC Freiburg gegen den FSV Mainz 05 zum zweiten Saisonsieg. Nils Petersen und der eingewechselte Florian Kath sind beim 2:1 (0:0) die Sportclub-Torschützen, für Mainz trifft Berggreen kurz vor Ende der Nachspielzeit. Aus Freiburg berichtet SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann.

Die Ausgangslage ist klar. Wer mit nur acht Zählern aus zwölf Partien auf Rang 17 steht und dann zwei Heimspiele anstehen hat gegen Teams, die man auf Augenhöhe wähnt, der muss sich zwei Siege und damit sechs Punkte vornehmen. Sowieso am 1. Dezember gegen den Hamburger SV, aber davor auch schon gegen den FSV Mainz 05. Motiviert eine solche Chance, den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle herzustellen? Oder macht der Druck, erfolgreich sein zu müssen, schwere Beine?



Die erste Antwort lautet: schwere Arme! Gerade mal 70 Sekunden sind absolviert, als Pascal Stenzel einen Einwurf so lasch Richtung Julian Schuster wirft, dass der Mainzer Kodro an den Ball kommen und ihn zum Mitspieler Öztunali spitzeln kann. Der Enkel von Uwe Seeler, der im Trikot der Rheinhessen zuletzt gute Leistungen zeigte, hat freie Bahn, doch sein Schuss aus 20 Metern geht zwei Meter links am Freiburger Tor vorbei.



Die zweite Antwort lautete: Der SC Freiburg traut sich etwas zu – der erste gelungene Angriff macht Mut. Stenzel, Nils Petersen und Janik Haberer spielen sich schön durch bis an den Strafraum, dann rauscht Haberers Abschluss über den Kasten (7.). Und auch in den folgenden Minuten geht es hin und her, klare Chancen freilich bleiben Mangelware.

Als sich wieder Stenzel die Kugel von Holtmann abjagen lässt, klärt Schuster mit einer akrobatischen Grätscheinlage (14.). Auf der anderen Seite verpasst Marco Terrazzino eine Flanke von Stenzel um Haaresbreite (33.). Dann patzt Schuster, doch der kurz zuvor verwarnte Maxim jagt den Ball aus zwölf Metern Entfernung über dne Querbalken (38.). Schließlich sind es noch einmal die Gastgeber, die für Torgefahr sorgen. Petersen und Haberer geben ein Duett, doch der Linksschuss des Torjägers geht rechts am Pfosten vorbei (43.). Zu spitz der Winkel für Petersen, Haberer hätte durchaus selbst von der Strafraumgrenze aus Maß nehmen können. Aber wer untendrin steckt, trifft eben ab und an die falsche Entscheidung.



In die zweite Halbzeit geht der Sportclub mit Ryan Kent für Bartosz Kapustka, der nicht an die zuletzt ansprechenden Auftritte anknüpfen konnte. Und er beginnt sie auch mit unglaublichem Druck, der zu mehreren Torgelegenheiten führt. 47. Minute: Christian Günter auf Terrazzino, doch der Mittelfeldspieler bringt nur zustande, was man im Badischen ein Schüssle nennt. 49. Minute: Wieder Günter auf Petersen, der im Strafraum quer auf Kent, doch der Engländer reagiert zu langsam, weshalb Hack noch blocken kann. 50. Minute: Terrazzino umkurvt drei Mainzer – und schießt um Zentimeter links am Tor vorbei. Dann die 51. Minute: 05-Keeper Zentner passt nach vorne auf seinen Kollegen Latza, der wieder zurückspielen will, dabie die Rechnung aber ohne Nils Petersen gemacht hat.

Freiburgs Sturmführer hat einen Riecher für solche Situationen, spritzt dazwischen, umkurvt Zentner und schiebt den Ball zum 1:0 ins leere Tor. Was für ein Zwischenspurt der Freiburger, der aber noch kein Ende hat. 60. Minute: Günter flankt, der für Maxim eingewechselte Serdar fälscht ab und Torhüter Zentner kann den Ball gerade noch zur Ecke boxen. 68. Minute: Schuster zirkelt einen Freistoß von links in den Strafraum, Robin koch kommt mit dem Kopf vor Zentner an den Ball, doch die Kugel senkt sich aufs Tornetz.



Die Führung für die Mannschaft von Trainer Christian Streich ist längst hochverdient. Doch wer das zweite Tor nicht macht, läuft immer Gefahr, den plötzlichen Ausgleich zu bekommen. In der 74. Minute bleibt Terrazzino nach einem Zusammenprall liegen, doch Schiedsrichter Daniel Siebert pfeift nicht und Gbamin sieht, dass SC-Torwart Alexander Schwolow 30 Meter vor seinem Kasten steht. Der Mainzer hält aus fast 60 Metern drauf, Schwolow rennt, kann den Ball aber nicht mehr erreichen. Der prallt gegen die Latte und dem heranstürmenden Kodro direkt vor den Kopf – das muss das 1:1 sein, doch der Nullfünfer köpft tatsächlich dem SC-Schlussmann in die Arme.



Welch eine Hektik in der Schlussphase. Haberer geht auf und davon, sein Schuss aus 17 Metern wird abgefälscht und geht über die Latte (84.). Schuster verzieht auch den dritten Freistoß aus 20 Metern (88.), Schuster sieht gelb, auf Mainzer Seite auch Quaison.

Dann erobert der überragende Nicolas Höfler den Ball, passt zu Günter und der schickt den für Haberer kurz zuvor eingewechselten Florian Kath auf die Reise. Und der Stürmer macht es klasse, geht an Torhüter Zentner vorbei und schießt aus halblinker Position zum 2:0 ins leere Tor. Es ist die 90. Minute, das muss der Sieg sein für den SC Freiburg – und er ist es! Der eingewechselte Berggreen trifft zwar noch für Mainz (90+2), doch dann ist Schluss – und der erste von den zwei angestrebten, so wichtigen Dreiern perfekt. Den zweiten soll es nun nächsten Freitag gegen den HSV geben.



Denkwürdiges Revierderby: 4:4 gegen Schalke gefährdet BVB-Coach Bosz

Bayer Leverkusen bleibt nach 1:0 in Frankfurt auf Erfolgskurs

Borussia Dortmund hat den ersehnten Befreiungsschlag in einem furiosen Revierderby leichtfertig verspielt. Trotz einer 4:0-Pausenführung kam das Team von Peter Bosz nicht über ein 4:4 hinaus. Nach dem sechsten sieglosen Bundesligaspiel in Serie und dem völligen Einbruch in der 2. Halbzeit muss der Dortmunder Fußball-Lehrer mehr denn je um seinen Arbeitsplatz bangen.

Bayer Leverkusen hat seine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und Eintracht Frankfurt die erste Niederlage nach sechs Spielen zugefügt. Dank eines Treffers von Kevin Volland (76. Minute) feierte die seit nunmehr acht Spielen ungeschlagene Werkself am Samstag vor 50 000 Zuschauern einen 1:0 (0:0)-Sieg und kletterte in der Tabelle mit 20 Punkten zumindest vorübergehend auf Rang sechs. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!

RB Leipzig wieder Tabellen-Zweiter: 2:0 gegen starke Bremer

FC Augsburg beendet Schmidts Wolfsburg-Serie - Zweimal Video-Aufreger

Der kurzzeitige Höhenflug von Werder Bremen wurde von den Leipzigern gestoppt. Nur vier Tage nach der Champions-League-Gala in Monaco feierte RB Leipzig am Samstag einen schwer erkämpften 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die starke Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt. Bremen bleibt auswärts sieglos, Leipzig als neuer Tabellen-Zweiter daheim weiter unbezwungen. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier! Nach fast 80 Minuten in Überzahl hat der FC Augsburg in einem rasanten Duell mit zwei umstrittenen Video-Entscheidungen die Ungeschlagen-Serie des VfL Wolfsburg unter Trainer Martin Schmidt beendet. Die Fußball-Mannschaft von Trainer Manuel Baum fügte den Niedersachsen am Samstag beim 2:1 (0:1) die erste Niederlage im neunten Bundesligaspiel mit dem Schweizer Coach zu. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!