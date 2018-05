Fußball Endlich Jubel beim SC Freiburg: So hat SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann das Saisonfinale erlebt

Der SC Freiburg schafft den Bundesliga-Klassenerhalt aus eigener Kraft. Nach dem 2:0-Sieg herrscht ausgelassene Stimmung im Schwarzwaldstadion. Und Trainer Christian Streich spricht gelöst über die Anforderungen einer „extrem schwierigen Saison“. Unser Sportchef Ralf Mittmann berichtet aus Freiburg.

Es ist 17.30 Uhr am Samstag, 12. Mai 2018. Die 55. Bundesligasaison ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen und auf der Nordtribüne im Freiburger Schwarzwaldstadion, wo die Sportclub-Spieler nach dem 2:0 gegen Augsburg bereits eingetroffen sind, skandiert eine euphorisierte Menge immer wieder nur ein Wort: „Komm! Komm! Komm!“ Und er kommt. Er, Christian Streich, der Trainer, dem jedwede Form von Selbstbeweihräucherung ein Gräuel ist, der sich nicht wohlfühlt, wenn ihn andere in den Mittelpunkt rücken, er, Christian Streich, macht sich auf gen Norden, tauscht unterwegs sein Hemd gegen ein schwarzes T-Shirt, auf dem steht: „SChaffer – mir sind noch debii“. Kurz bevor Streich den Zaun erreicht, muss alles raus. Einmal, zweimal, fünfmal, achtmal jagt er die rechte Faust durch die Luft, als gelte es damit all den angesammelten Ballast einer irrwitzigen Spielzeit abzuschütteln.

Ende gut, alles gut!

Schwere Verletzungen von zeitweise bis zu sieben Stammspielern, unglaubliche, von Videoassistenten verursachte, Fehlentscheidungen mit dem absoluten Höhepunkt eines in der Halbzeitpause kassierten Elfmetertores in Mainz, Sportgerichtsstreitereien – hätte Streich für jedes Missgeschick einen Faustschwung vorgesehen gehabt, die Sache hätte länger gedauert.

So aber ist alles vorbei. Happy End, sagt der Glückselige, dem Tod von der Schippe gesprungen, sagt der Furchtsame. Einen „Tag zum Einrahmen“ fühlt Nils Petersen, der 15 von 31 Freiburger Toren erzielte und weit über Torjägerqualitäten hinaus ein ungemein wertvoller Spieler für den Sportclub ist. Wie hatte der Trainer gesagt? „Also der Nils, wenn ich über seine Bedeutung für uns reden soll, so viel Handy-Akku haben wie gar nicht, um das aufzuzeichnen.“

Er empfinde „Glückseligkeit“, sagt Tim Kleindienst. Der Stürmer, an dessen Bundesligafähigkeiten selbst einige Kollegen gezweifelt hatten, hat auf überragende Weise das 2:0 gegen Augsburg erzielt. Alle, auch jene, die die Stirn gerunzelt hatten wie etwa Christian Günter, leisten Abbitte, loben den enormen läuferischen Einsatz und das stete Bemühen des 1,94-Meter-langen Schlacks, der, so Günter, „jetzt die verdiente Belohnung erhalten hat“. Der Trainer wird später von „einigen unglücklichen Aktionen“ Kleindiensts in der ersten Halbzeit sprechen. Mit der Zunge des Ketzers hätte man formulieren können, er habe zweimal einen Ball weiter gestoppt als andere schießen und das eben nicht nach Bundesliga ausgesehen. Aber der Blick für das Machbare, das Wissen darum, wo man herkommt und wohin man (vielleicht) kommen kann, verbietet das. Tim Kleindienst stürmte in der 2. Liga für Heidenheim und war anfangs nicht direkt für die Stammbesetzung vorgesehen gewesen. Auch bedingt durch Florian Niederlechners schwere Knieverletzung Anfang November musste Kleindienst öfter ran, in der Summe 21-Mal.

„Wir haben einige Spieler in unseren Reihen“, sagt Christian Streich, „die waren keine Bundesligaspieler, als sie zu uns kamen. Und jetzt sind sie welche.“ Nicht nur Kleindienst, auch ein Robin Koch oder Caglar Söyüncü gehören in diese Kategorie. Der 21-jährige Türke agierte in seinem zweiten Freiburger Jahr mit der Unerschrockenheit des selbstbewussten Kämpfers, blendete ungerechte Entscheidungen gegen sich aus, war die Zuverlässigkeit in Person. Dass sich um seinen Namen Gerüchte ranken wie jenes, das der FC Arsenal bereit sei, tief in die Tasche zu greifen für Söyüncü, kann kaum überraschen. Der 21-jährige Koch sollte eigentlich behutsam aufgebaut werden, aber die Verletzungsmisere verhinderte das. Koch musste ran, Koch ging ran, und Koch imponierte lange Zeit, ehe ihn der Kräfteraubbau etwas aus der Bahn warf. „Des isch unglaublich“, hatte Christian Streich die Jungspunde mal auf gut badisch in inoffizieller Runde geadelt.

Ein paar Namen noch, stellvertretend für andere. Zum Beispiel Christian Günter, der als einziger Freiburger alle 34 Spiele über die volle Zeit absolviert hat. Oder Nicolas „Chicco“ Höfler, der seinen starken Saisonendspurt mit einem tollen Tor krönte. Oder Janik Haberer, der die meisten Kilometer im SC-Dress abspulte und damit Hauptverantwortlicher dafür war, dass der Sportclub Freiburg die Mannschaft mit der größten zurückgelegten Kilometerstrecke der Liga ist. Oder, oder, und, und.

Als draußen auf dem Rasen Kapitän Julian Schuster und sechs weitere Spieler (Kempf, Niedermeier, Bussmann, Kapustka, Guédé und Klandt) verabschiedet werden, hat drinnen im Presseraum Christian Streich noch lobende Worte übrig für das Publikum – wobei sich das Wörtchen extrem extrem häuft. In einer „extrem schwierigen Saison“ mit „wahnsinnig extremen Entscheidungen“ habe man „extreme Unterstützung von den Fans“ erfahren. „Es gab nie Pfiffe, unsere Fans verzeihen, weil sie wissen, dass wir alles geben“, beschreibt der Fußballlehrer seine Wahrnehmung, „sie wissen, dass sie maximal gefordert sind, genau wie wir. Diese Art ist extrem menschlich, total zugewandt.“ Freiburg eben.

Die letzte Frage an den Trainer lautet, wie und wo er sich nun erholen werde, in welcher Herzklinik. „Unser Bub hat ja nur zwei Wochen Pfingstferien“, sagt Christian Streich, „da muss man schauen, dass man diese Zeit woanders verbringt als auf dem Kickplatz.“ Er sieht glücklich aus. Extrem glücklich.