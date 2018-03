Eishockey Eine ganz bittere Niederlage: Wild Wings verlieren Playoff-Auftakt in Wolfsburg

Die Wild Wings verlieren den Playoff-Auftakt in Wolfsburg mit einem unglücklichen 3:4 nach Verlängerung bei den Grizzlys. Das zweite Spiel der Serie folg am Freitag in Schwenningen.

Die erste Playoff-Partie seit 22 Jahren endete für die Schwenninger Wild Wings gestern Abend mit einer 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung. Spiel zwei, das bei einer weiteren Niederlage der Schwarzwälder bereitsdie Serie entscheiden würde, beginnt am Freitag um 19.30 Uhr in der Schwenninger Helios Arena.

Die Partie vor 2000 Zuschauern hatte kaum richtig begonnen, da lagen die Gäste bereits zurück. Waren die ersten beiden Chancen der Heimmannschaft durch Brent Aubin noch ohne Folgen für die Schwarzwälder geblieben, kassierten sie durch einen abgefälschten Schuss in der vierten Minute das 0:1. Torschütze war Sebastian Furchner.

„Auf diese Spiele, die jetzt kommen, haben wir die ganze Saison hingearbeitet. Wir sind noch nicht fertig, die Mannschaft ist hungrig“, hatte Schwenningens Trainer Pat Cortina vor der Partie gesagt. Tatsächlich ließen sich die Gäste vom Rückstand nicht irritieren, in Überzahl verpasste Damien Fleury zunächst aber die große Chance auf den Ausgleich. Und dann gelang er, der erste Playofftreffer seit 22 Jahren: Simon Danner beförderte den Puck mit einem Gewaltschuss von der blauen Linie gut vier Minuten vor der Drittelpause ins Wolfsburger Tor.

Es sollte aber noch besser kommen, denn gerade einmal 15 Sekunden brauchten die Schwenninger im Mitteldrittel, um mit 2:1 in Führung zu gehen. SERC-Kapitän Will Acton sorgte für ausgelassenen Jubel bei den 100 mitgereisten Fans aus dem Schwarzwald. Die Partie wurde nun ruppiger, die Wild Wings konnten die Führung zunächst verteidigen, doch Christoph Höhenleitner markierte in der 35. Minute dann doch noch den Ausgleich für die Grizzlys.

Im Schlussdrittel drängten die Gastgeber auf die Entscheidung. Strahlmeier parierte zunächst noch gegen Sebastian Furchner, wenig später war Schwenningens Schlussmann beim Nachschuss von Aubin (44.) nach einem Pfostentreffer aber geschlagen. 3:2 für Wolfsburg im so wichtigen ersten Spiel der Serie „Best of 3“. Natürlich drängten die Gäste auf den erneuten Ausgleich, doch Mirko Höfflin und Damien Fleury scheiterten im Abschluss. Besser machte es Marc El-Sayed, der in der 57. Minute das 3:3 erzielte, als die ersten Wolfsburger Fans bereits den Sieg sicher wähnten.

In der restlichen Spielzeit gab es keine weiteren Tore, sodass die Entscheidung in der Verlängerung fallen musste. Drohte damit ein langer Abend, da es in den Playoffs anders als in der Hauptrunde kein Penaltyschießen gibt? Gut zehn Minuten gelang beiden Mannschaften nicht die entscheidende Aktion, dann aber jubelten die Gastgeber. Stephen Dixon brachte die Scheibe im SERC-Kasten unter, die Gäste reklamierten allerdings einen Regelverstoß, da Dixon seinen Schläger zu hoch gehalten habe. Der Videobeweis musste her. Fünf Minuten diskutierten die Schiedsrichter, dann gaben sie das Tor – und schickten die Wild Wings so mit einer ganz bitteren Niederlage nach Hause. „Es war das erwartet schwere Spiel“, bilanzierte Schwenningens Trainer Pat Cortina. Lange ärgern wollte er sich nicht über die Niederlage: „Der Blick geht nach vorn. Am Freitag müssen wir die Serie ausgleichen.“

Ergebnisse

(Best of 3) am Mittwochabend

Wolfsburg – Schwenningen 3:4 n.V. (1:1, 1:1, 1:1)

Iserlohn – Bremerhaven 2:5 (0:0, 1:1, 1:4)

Freitag, 9. März, 19.30 Uhr

Schwenningen – Wolfsburg

Bremerhaven – Iserlohn

Sonntag (falls notwendig 3. Spiel)

Wolfsburg – Schwenningen

Iserlohn – Bremerhaven

Viertelfinale (ab 14. März)

ERC Ingolstadt – Mannheim

Nürnberg – Köln

München – Sieger aus einem Duell der Pre-Playoffs

Berlin – Sieger aus einem Duell der Pre-Playoffs

Anmerkung: Sollten sich die Schwenninger Wild Wings gegen Wolfsburg durchsetzen, ist auf jeden Fall der amtierende deutsche Meister EHC Red Bull München der Viertelfinalgegner.