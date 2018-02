Frankfurt Eine Montagsdemo begleitet von einem Fußballspiel: Protest in Frankfurt

Das Bundesligaspiel Frankfurt gegen Leipzig sendet ein wichtiges Signal, das aber für die Zukunft nicht stilbildend sein darf

Es hatte schon etwas von einem Stoßseufzer, den Axel Hellmann da ausstieß. „Ich bin froh, dass endlich Dienstag ist“, beschied der für Fanbelange zuständige Vorstand von Eintracht Frankfurt kurz vor Mitternacht nach einem lange nicht alltäglichen Heimspiel gegen RB Leipzig (2:1). Dass die Ereignisse „nicht stilbildend“ sein können, hatte der Jurist fast im selben Atemzug eingeräumt. „Es war nicht die Atmosphäre, die man braucht und die in Zukunft ein Bundesligaspiel begleiten sollte“, sagte Hellmann, der nichtsdestotrotz zu der Überzeugung gekommen war, dass mit einer ausgeklügelten Deeskalationsstrategie abseits des Platzes am meisten zu gewinnen war.

Der aktiven Frankfurter Fanszene das Signal des Protestes lassen, ohne einen Grenzübertritt dauerhaft zu billigen: So lautete die Losung an einem Montagabend, der ob der Begleiterscheinungen in die Bundesliga-Geschichte eingehen wird. In ihrer Dimension übertrafen die Missfallenskundgebungen beinahe jene Montagsdemo, die Luftlinie nur wenige Kilometer weiter regelmäßig gegen den Fluglärm im Terminal 1 des größten deutschen Airports organisiert wurde.

Wann haben Fußballanhänger ungestört den Innenraum betreten dürfen, um Transparente („Die Straße holt sich den Fußball zurück – Eintracht-Fans gegen Montagsspiele“) über die Werbebanden zu spannen? Wann haben Tausende von Trillerpfeifen ausgelegen? Wann sind Hunderte von Tennisbälle unter lautem Gejohle auf den Rasen geflogen? „Am Ende ging der Ansatz auf, die Proteste zu tolerieren: Es war friedlich, es war gewaltfrei, es war pyrotechnikfrei. Wir waren uns mit der Polizei einig, dass wir alles verhindern wollten, was ein weiteres Aufbauschen der Stimmung bewirkt hätte“, erklärte Hellmann. Das schien dem 46-Jährigen fast ungleich wichtiger, als im Verfolgerduell gegen den ungeliebten Brauseklub zu reüssieren.

Wenn die Geschehnisse aus der Frankfurter Arena mit zweimaliger Spielverzögerung jedoch die Blaupause für die nächsten Montagsspiele geben, dann steht das gesamte Konstrukt der eigentlich im Spielplan zur Entlastung der Europa-League-Starter verankerten Ausweichtermine auf dem Prüfstand. Viel hängt davon ab, was bei den Paarungen Borussia Dortmund gegen FC Augsburg (26. Februar) und Werder Bremen gegen 1. FC Köln (12. März) passiert. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) sieht sich immer noch falsch verstanden – war aber erstaunlicherweise kaum Zielscheibe der teils ironischen Banner („Montags hat sogar mein Friseur frei“ oder „Montags lacht übrigens nicht mal die eine, die immer lacht!“) und Schmähgesänge, die sich hauptsächlich gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) richteten.

Abgesegnet hat das umstrittene Spielplankonstrukt für den milliardenschweren Fernsehvertrag jedoch die Liga-Versammlung, also die 36 Lizenzvereine. Gut, dass darauf Eintracht-Vorstand Fredi Bobic („die andere Seite ist, dass alle Vereine das abgenickt haben“) und RasenBallsport-Chef Oliver Mintzlaff („damals haben alle Bundesligisten abgestimmt“) ihren Anteil nicht verschwiegen. Hellmann plädierte dafür, das erste der fünf in dieser Saison angesetzten Montagsspiel als Einzelfall zu bewerten, in dem es ein breiteren Anhängerschaft als nur den Ultras um die angemessen Protestbühne ging. Die selbstironische Inszenierung mit dem Klassiker von den „The Boomtown Rats“ („I Dont like Mondays“) oder einem Youtube-Hit („Endlich Montag – scheiß Wochenende vorbei“), der zu den Toren von Timothy Chandler (22.) und Kevin-Prince Boateng (26.) über den Videowürfel lief, half dabei durchaus, erhitzte Gemüter zu besänftigen.

„90 Minuten, die nicht alltäglich waren“, hatte Trainer Niko Kovac erlebt, der sein Ensemble auf alle Eventualitäten vorbereitet hatte und nonchalant behauptete: „Auf unsere Performance hatte das keine Auswirkungen.“ Dass die Hessen letztlich einen enorm intensiven und teils überaus hitzigen Abnutzungskampf trotz des Rückstandes von Jean-Kevin Augustin (13.) verdient gewannen, negierte Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl nicht. Der Österreicher wollte drei Tage vor dem Europa-League-Rückspiel gegen den SSC Neapel nicht die äußeren Umstände als Entschuldigung anführen. „Wir sind 90 Minuten ausgepfiffen worden. Aber wir haben schon Schlimmeres erlebt. Das war nicht spielentscheidend.“