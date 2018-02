Olympia Ein richtig starker Start: Das goldene Wochenende macht Hoffnung auf mehr

Marco Scheinhof ist vor Ort begeistert von den deutschen Auftritten am ersten Olympiawochenende und drückt den Athleten aus der Region für die nächsten Auftritte die Daumen

Der Besuch des Bundespräsidenten hat die deutsche Olympia-Mannschaft offenbar beflügelt. Das Auftaktwochenende lässt jedenfalls auf gute Spiele für das Team hoffen. In Sotschi vor vier Jahren waren es am Ende 19 Medaillen, darunter acht goldene, die an Deutschland gingen. Das war eine schwache Ausbeute. Nun ist die Hoffnung groß, dass in Südkorea das Ergebnis übertroffen wird. Teamgeist und ein klarer Plan – das sind die Voraussetzungen für den Erfolg. Und das scheinen mehr und mehr Disziplinen zu verinnerlichen. Vor allem Laura Dahlmeiers, Andreas Wellingers und Arnd Peiffers Glanzleistungen haben das Zeug zum Mutmacher. Sie können ein Signal an das gesamte Team sein. Der größte Druck ist weg, sobald die erste Goldmedaille geholt ist. Dahlmeier hat damit nicht nur sich belohnt, sondern auch eine Nation von vielen Kritikern zunächst ruhig gestellt. Damit lässt es sich für ihre Kollegen viel leichter arbeiten.

Vielleicht können auch die Starter aus unserer Region daraus Mut schöpfen. Am ersten Wochenende lief es nicht optimal, weder für Langläuferin Steffi Böhler noch für Biathlet Benedikt Doll. Die nächsten Hoffnungen ruhen erneut auf Doll heute, Sandra Ringwald im Langlaufsprint am Dienstag und dem Kombinierer Fabian Rießle am Mittwoch. Nach ihren Wettbewerben könnte die erste Medaille für unsere Starter feststehen. Es wäre eine überragende Leistung. Ganz so wie es Laura Dahlmeier, Andreas Wellinger und Arnd Peiffer vorgemacht haben.