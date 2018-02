Olympia Ein ganz bitterer Abgang für Claudia Pechstein

Eisschnellläuferin Claudia Pechstein in Südkorea ohne Chance. 45-Jährige will aber nichts vom Karriere-Ende wissen

Claudia Pechstein ist froh, diesen großen Mann an ihrer Seite zu haben. Andere empfinden das anders. Matthias Große ist Trainer, Lebensgefährte und offenbar auch Sprecher. Als der deutschen Eisschnellläuferin nach ihrem enttäuschenden achten Platz über 5000 Meter mal die Worte fehlen, springt einfach Große ein. Er weiß genau, was Pechstein fühlt, was sie sagen möchte. Zumindest nickt sie bei seinen Ausführungen zustimmend. Platz acht, das ist enttäuschend. Eine Medaille hätte es werden sollen, dann hätte die 45-Jährige ihre olympische Karriere beenden können. So aber hat sie noch im Bauch der Eiskunstlaufarena versprochen, noch mindestens vier Jahre weitermachen zu wollen. Also bis Peking 2022. „Wenn ich da noch lebe“, sagt sie. Das soll wohl eine Art Humor sein.

Lange Zeit war nicht klar gewesen, ob Große überhaupt mit zu Olympia darf. Letztlich aber gab es das Okay vom Deutschen Olympischen Sportbund, als „Mentaltrainer“ ist er offiziell dabei. Und weicht Pechstein nicht von der Seite. Er begleitet sie durch die Mixed-Zone, die Begegnungsstätte mit den Journalisten. Er gibt vor, wo sie stehen bleiben wird. „Alles ganz entspannt“, sagt er. Nach Entspannung aber sieht Pechstein nicht aus. Und auch Große wirkt mit seiner massigen Gestalt nicht so, als würde er täglich Yoga machen.

Nach ihrem Rennen lässt sich Pechstein neben der Strecke auf eine Bande fallen. Sie ist völlig erschöpft. Mehr als 15 Sekunden fehlen ihr auf die Olympiasiegerin Esmee Visser. Die Holländerin ist gerade erst 22 Jahre alt geworden, Pechstein steht vor ihrem 46. Geburtstag. Irgendwann macht sich das Alter eben doch bemerkbar.

So sehr hatte sich die Berlinerin ihre zehnte Medaille bei ihrer siebten Olympia-Teilnahme gewünscht. Sie ist Rekord-Olympionikin im deutschen Team. Doch schon zu Beginn der Spiele hatte sie eine Enttäuschung verkraften müssen. Nicht sie, sondern Kombinierer Eric Frenzel war zum Fahnenträger gewählt worden. Vielleicht auch, weil Pechstein noch immer die Vergangenheit nachhängt. Sie war wegen Dopings gesperrt. Sie sieht dies nach wie vor als ungerechtfertigt an und erklärt die damals auffälligen Werte mit einer vererbten Blutanomalie. Während ihrer Sperre lernt sie Große kennen. Er kommt nicht vom Fach, kennt sich mit Eisschnelllauf und Mentaltraining nicht aus. Er war vielmehr an der Militärakademie in Minsk, später wurde er Unternehmer. Er ist im deutschen Team nicht unumstritten.

Pechstein aber braucht ihn. Gestern aber kann auch Große nicht helfen. Pechstein geht schnell an, vielleicht zu schnell. Zum Ende hin geht ihr die Kraft aus, die Rundenzeiten werden immer schlechter. Selbst auf Bronze fehlen ihr fast zwölf Sekunden. Eine Enttäuschung. „Am Ende ist es egal, ob ich Vierte werde oder Achte“, sagt sie. Es ging um alles oder nichts, ums Siegen oder Sterben. „Bei mir war es heute mehr Richtung Sterben“, sagt sie. Als Pechstein entkräftet das Eis verlässt und plötzlich die Doping-Kontrolleure vor ihr stehen, verliert Deutschlands Rekord-Winter-Olympionikin die Beherrschung. Wütend zerreißt sie das Formular für den Dopingtest. „Das kann doch nicht wahr sein. In diesem Moment mit dem Formular zu winken“, echauffierte sich Pechstein.

Ausgerechnet am südkoreanischen Neujahrstag hätte eine lange Karriere fast ihr Ende gefunden. Jeder hätte verstanden, hätte Pechstein gesagt, das war es. Tut sie aber nicht. Sie macht weiter. Sie hat es zumindest vor. Denn eines hat der Tag gestern gezeigt. Es braucht schon einen ganz außergewöhnlichen Moment, um weiter mit den Jungen mithalten zu können.