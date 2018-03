Ski nordisch Ein feierlicher Abschluss in Schonach

Beim Weltcupfinale der Nordischen Kombination holt Fabian Rießle von der SZ Breitnau Rang drei. Mehr als 20 000 Fans sind am Wochenende bei den Wettbewerben dabei.

Traumwetter in Schonach. Blauer Himmel, warme Temperaturen. Der Frühling kündigt sich an. Was an sich eine gute Nachricht ist, freut Wintersportler nur in Maßen. Beim 52. Schwarzwaldpokal der Nordischen Kombination müssen sich die Athleten quälen. Beim Weltcup-Finale fordert der sulzige Schnee ihnen noch einmal alles ab, auch wenn die Organisatoren am Sonntag mit viel Salz die Strecke präparieren.