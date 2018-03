Goldmedaillen-Gewinnerin Anna-Lena Forster aus Radolfzell-Stahringen meldet sich in einem Video aus Südkorea und bedankt sich fürs Daumendrücken.

Anna-Lena Forster aus Radolfzell-Stahringen bedankt sich fürs Daumendrücken bei ihren Starts in Südkorea. Nach dem Sieg in der Super-Kombination will die 22-Jährige Monoskibobfahrerin am Sonntag beim Riesenslalom (ab 1.30 Uhr MEZ) ihre zweite Goldmedaille bei den Paralympics für Deutschland holen.