Konstanz Ein Pünktchen Hoffnung für den VfB Stuttgart

Die sChwaben schaffen beim Wolfsburg ein 1:1 und damit ihren zweiten Auswärtspunkt in dieser Saison. Beim Einstand des neuen Trainers Tayfun Korkut trifft Mario Gomez.

So ein Mist aber auch, kein Empfang. Ausgerechnet jetzt. Michael Reschke tippt am Samstag um 17.30 Uhr immer wieder auf das Display seines Handys. Nichts zu machen, keine Internetverbindung ist zu kriegen in den Katakomben des Wolfsburger Stadions. „Sacht mal Jungs, habt ihr die Endergebnisse?“, fragte Stuttgarts Sportvorstand die Handvoll mitgereister Medienvertreter. Was die „Jungs“ antworteten, gefiel dem Manager des VfB Stuttgart so überhaupt nicht. Schalke 1, Werder 2. „Das darf doch nicht wahr sein“, stammelte Reschke angesichts des Last-Minute-Erfolgs des Bremer Abstiegskonkurrenten. Plötzlich fühlte sich dieses 1:1 des VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg gar nicht mehr so toll an. Der VfB hat nur noch einen Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang 16.

Dieser erste und in Summe 21. Punktgewinn im ersten Spiel des neuen Trainers Tayfun Korkut ist ein Pünktchen Hoffnung. Nicht mehr, nicht weniger. Schlecht ging es los für den neuen VfB, der so spielte wie der alte VfB. Das Stuttgarter Offensivspiel rieselte 45 Minuten dahin wie die Schneeflocken im Wolfsburger Winterwetter: Behäbig, ohne erkennbares Muster, Abstimmung, konkretes Ziel und ohne Chance. Und hinten ist der Aufsteiger halt auch immer für einen Patzer und für ein Gegentor gut. „Das hat uns nicht gutgetan“, sagte Torwart Ron-Robert Zieler über das Wolfsburger 1:0, als Andreas Beck patzte und Divock Origi in der 24. Minute aus der Distanz traf.

„Wenn mir nach dem Gegentor einer gesagt hätte, dass wir mit einem 0:1 in die Kabine gehen: Ich hätte eingeschlagen“, gestand Michael Reschke. Der VfB wackelte gewaltig. Nach 45 Minuten sah es danach aus, als ob die Qualität der Mannschaft das große Problem sei – und nicht die Qualität des Trainers.

In der Halbzeitpause reagierte der Neue. Und Tayfun Korkuts Maßnahmen griffen. „Unsere komplette Ausrichtung war offensiver“, sagte Debütant Erik Thommy. Mit Daniel Ginczek kam eine zweite Sturmspitze, der die Einsamkeit von Stürmer Mario Gomez im gegnerischen Strafraum durch seine Präsenz und Wucht beendete. Der VfB gewann nun mehr Zweikämpfe, hatte mehr Ballbesitz und Torschüsse – und traf folgerichtig zum 1:1 per Standard.

Ein Eckball von Winter-Neuzugang Thommy, der als Debütant gleich alle Standards trat, fand Sommer-Neuzugang Dennis Aogo, dessen Schuss Mario Gomez in der 60. Minute über die Linie spitzelte. Das erste Gomez-Tor für den VfB seit 3178 Tagen zelebrierte Schwabe Gomez vorm Stuttgarter Fan-Block ausgiebig. Dass er da an seiner vorherigen Arbeitsstelle für seinen VfB jubelte? „Darüber habe ich mir keine Sekunde Gedanken gemacht. Ich habe mich über jedes Tor in meiner Karriere gefreut“, sagte Gomez, um gleich darauf zu betonen, dass er seinen Treffer sofort gegen drei Punkte für den VfB eingetauscht hätte. Dieser Dreier wäre durchaus möglich gewesen. „Die Stuttgarter haben das 20 Minuten lang sehr gut gemacht“, lobte Wolfsburgs Trainer Martin Schmidt. Noch besser wäre allerdings ein Tor zum 2:1 gewesen. Daniel Ginczek vergab auf Gomez-Zuspiel nach 78 Minuten, auch Wolfsburg hatte noch Chancen zum Heimsieg.

Der VfB Stuttgarter steht aktuell überm Abstiegsstrich, was unterm Strich nach dem Korkut-Debüt bleibt: „Wir sind zurückgekommen, das sollte uns Hoffnung machen“, freute sich Tayfun Korkut. Erstmals hat der VfB Stuttgart in dieser Spielzeit nach einem Rückstand noch gepunktet, die Anzahl seiner Auswärtspunkte von eins auf zwei verdoppelt. „Wenn wir wieder auswärts verloren hätten, dann wäre der Rucksack für die Mannschaft sehr, sehr schwer geworden“, sagte Michael Reschke. Und sein persönlicher wahrscheinlich auch.

