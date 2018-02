Olympia Ein Gefühl wie im Schullandheim: Der Speisesaal für Journalisten bei Olympia

Unser Redakteur vor Ort, Marco Scheinhof, gibt einen kulinarischen Einblick in den Speisesaal für Journalisten bei den Olympischen Winterspielen. Der Tellerinhalt einiger Nebenmänner sorgt bei ihm für Verwunderung

Olympische Spiele sind ein bisschen auch eine Reise in die Vergangenheit. In Zeiten, in denen Ausflüge in Landschulheime auf dem Programm standen. Mit Gemeinschaftsunterkünften und riesigen Speisesälen. Der Essensraum im olympischen Dorf für Journalisten ist allerdings noch um einiges großzügiger bemessen als in einem normalen Landschulheim.

Mehr als 1000 Menschen finden hier Platz. Die findigen Südkoreaner haben einfach eine Tiefgarage umgebaut, Stühle und Tische hineingestellt und so Kantinenatmosphäre geschaffen. Es gibt zwei Reihen mit der Essensausgabe, manchmal sind die Schlangen davor bis weit hinaus auf den Gang. Gedacht ist an alles. Eier, Schinken, Wurst, Käse, Obst und Joghurt – damit kommen auch Europäer oder Nordamerikaner bestens klar. Und wer sich schon am Morgen bereit fühlt, sich an der koreanischen Spezialität Kimchi zu versuchen, wird auch nicht enttäuscht. Das scharfe Kraut ist allerdings am frühen Morgen nicht Jedermanns Sache, kommt aber immerhin besser an als die daneben liegenden Teigtaschen mit Schweinefleischfüllung. Tofuwürstchen stehen auch hoch im Kurs, allerdings verwundert manches Mal die Mischung des ein oder anderen Kollegen auf seinem Teller.

Da liegt ein Crêpe mit Marmelade neben dem geschnetzelten Rindfleisch mit Reis auf dem Teller. Andererseits: Lieber die Teller vollladen, ein weiterer Gang zum Buffet kann viel Kraft kosten. Und Kraft ist in den hektischen Tagen von Olympia ein wertvolles Gut. Das haben sich wohl auch die meisten Kollegen gedacht, als am zweiten Tag plötzlich der Feueralarm im Frühstücksraum losging.

Eine hektische Frauenstimme meldete sich zunächst auf koreanisch und später auf englisch aus den Lautsprechern mit der Bitte, doch umgehend das Gebäude zu verlassen. Viele gingen auf diese Aufforderung allerdings nicht ein. Da auch das Personal weiter ungerührt seinen Beschäftigungen nachging, blieben auch die meisten Journalisten sitzen. Wer weiß schon, wann es an diesem Tag wieder eine Gelegenheit zum Essen gibt. Also Ruhe bewahren, schön aufessen und dann in die Kälte hinausspazieren. Gebrannt hat es ohnehin nicht. Zumindest war nach dem kurzen Alarm wieder Ruhe – und von Feuer und Rauch nichts zu sehen. Außer beim Herd für die Spiegeleier. Aber da soll es auch so sein.