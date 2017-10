Ski alpin Ein Besuch bei Rosi Mittermaier und Christian Neureuther: Bei Rosi sind die Unterhosen gebügelt

Rosi Mittermaier-Neureuther und Christian Neureuther über Bodenständigkeit, Medienhype, Freundschaften und Werte im Skisport

Frau Mittermaier-Neureuther, Herr Neureuther, immer wieder lese ich, dass Sie eines der letzten Traumpaare des Sports seien. Was sagen Sie dazu?

Mittermaier: Das ist uns völlig egal. Wir sind eine ganz normale Familie.

Neureuther: Das mit dem Traumpaar wird ja von außen immer behauptet. Wir empfinden überhaupt nicht so. Wir sind einfach nur Rosi und Christian und freuen uns, wenn wir nur so gesehen werden.

Mittermaier: Es ist ja ein Zufall, dass wir uns beide beim Skifahren getroffen haben.

Neureuther: Wie? Das empfindest du als Zufall?

Mittermaier: (lacht) Okay, ein Glücksfall. Mensch, wie lange sind wir schon verheiratet?

Neureuther: Verheiratet ist in Bayern nicht wichtig, da zählt „das Ledige“. Und somit kennen und mögen wir uns schon seit 50 Jahren.

Nun haben Sie mit Sohn Felix einen weiteren Skistar in der Familie.

Mittermaier: Schon. Aber der braucht uns als Eltern nicht für die Öffentlichkeit.

Neureuther: Felix hat es mit einer ganz anderen Medienlandschaft zu tun, als wir früher. Der Stellenwert des Sports war früher vielleicht sogar noch höher, aber anders. Nehmen wir nur das Beispiel Social Media. Es herrscht ja bei vielen geradezu eine Sucht, in den sozialen Netzwerken irgendetwas zu posten. Die junge Generation muss da mitspielen, das ist klar. Lustig ist aber, dass unsere Kinder überhaupt nicht wollen, dass wir auf Facebook vertreten sind.

Mittermaier: Ich will es aber auch nicht.

Warum wollen die Kinder das denn nicht?

Neureuther: Schauen Sie, wenn Eltern öffentlich intime Dinge von sich preisgeben, wollen das die meisten Kinder nicht. Das ist peinlich.

Demnach können Sie Ihrem Sohn in dieser Hinsicht auch gar nicht hilfreich zur Seite stehen, oder?

Neureuther: Auf dem Gebiet ist er ein Profi. Er weiß genau, wo die Grenzen sind. Felix würde aufgrund seiner Einstellung nie Interna von sich preisgeben. Das ist eine Grundeigenschaft von ihm – so ist er erzogen worden.

Wie passen zu dieser Einstellung die 15 000 Menschen, die 1980 bei Ihrer Trauung vor der Kirche standen?

Neureuther: Die haben uns überrollt – und das war nie zu erwarten. Kurios dabei ist, dass meine Mutter damals frühzeitig die Kirche geschmückt hatte, um dem Hochzeitspaar vor uns eine Freude zu bereiten. Das arme Brautpaar fand dann aber eine übervolle Kirche vor, die man räumen lassen musste. Der gesamte Blumenschmuck wurde mitgenommen und meine Mutter musste in Eile neu schmücken lassen. Das war schon verrückt.

Mittermeier: Schön war das nicht. Das mussten wir auch erst einmal verarbeiten.

Die Boulevardmedien haben Ihnen damals doch bestimmt tolle Angebote gemacht, um exklusive Fotos zu bekommen.

Neureuther: Ja klar. Wir haben aber nur einen Fotografen in die Kirche gelassen, über den dann die Agenturen versorgt wurden. Wissen Sie, ich war einige Jahre zuvor bei der Hochzeit von Gustav Thöni. Die Kirche war voll mit Fotografen und Fernsehkameras. Und das bei so einem intimen Ereignis wie der eigenen Hochzeit? Nicht mit uns.

Mittermaier: Der Gotthilf Fischer wollte uns auch eine Freude machen und mit seinen Fischer-Chören anreisen. Das wären mehrere Busse gewesen. Wir haben ihn angefleht, nicht zu kommen.

Neureuther: Das Schöne ist ja, dass ich mit Rosi eine total geerdete Frau bekommen habe. Der Hype um ihre Person damals war unglaublich, aber sie hat das nie als wichtig erachtet.

Mittermaier: In den ersten vier Wochen nach meinen Erfolgen bei den Olympischen Spielen 1976 hat der Postbote 40 000 Briefe zu uns nach Hause gebracht. Ein Zimmer war voll mit Paketen und Briefen. Darunter waren 120 Bewerbungen von Leuten, die mich managen wollten. Ich war zum Glück auf Weltcup-Tour in Amerika.

Und daheim?

Mittermaier: Auf der Winklmoos-Alm ist kein Gras mehr ums Haus gewachsen – ständig kamen Menschen und sogar Musikkapellen. Meine Eltern mussten vom Erdgeschoss in den ersten Stock ziehen, weil immer irgendwelche Personen ans Fenster kamen und reinschauten. Sie haben das manchmal gar nicht mehr steuern können. Da kamen auch Fotografen, ließen sich Fotoalben zeigen und haben die Bilder herausgenommen. Die fehlen heute noch.

Neureuther: Sie müssen sich das so vorstellen: Die Rosi kommt von einer Alm. Da wohnt man einsam, die Türen sind offen, es herrscht Ruhe und Einsamkeit – und dann dieser Hype. Niemand konnte mit so einem Ansturm rechnen. Ähnlich war es mit all den Werbeanfragen. Die Familie hatte keinerlei Erfahrungen damit. Andererseits wurde weltweit mit Rosis Namen geworben, ohne dass jemand um Erlaubnis gefragt hatte.

Kurz nach Ihren Erfolgen bei Olympia sind Sie zurückgetreten. Warum eigentlich?

Mittermaier: Ich war 25 Jahre alt – damals war man mit 25 als Skisportlerin schon alt, heute ist das ja kein Alter mehr. Nach meinem Rücktritt haben sich so viele Türen geöffnet. Als Sportler waren wir damals reine Amateure. Durch den Rücktritt konnte ich mir durch meinen Sport eine Existenz aufbauen. Ich war in der Schweiz, Japan und Amerika unterwegs. In Deutschland gab es fast kein Sportgeschäft, das ich nicht besucht habe. Bei einer Autogrammstunde in Esslingen haben die Leute die Fensterscheiben des Geschäfts eingedrückt. So viele waren da. Und ich habe dann versucht, vom Balkon aus die Menschen von oben zu beruhigen. Ich glaube, ich war 300 Tage im Jahr unterwegs.

Sie sind als Botschafter des Sports, des Schulsports und der Gesundheit unterwegs.

Mittermaier: Genau. Auch Felix ist in dieser Funktion mit seinem Schulprogramm „Beweg dich schlau!“ sehr aktiv. Er kann damit Kinder motivieren und Defizite ausgleichen. Christian und ich versuchen, mit unseren Aktionen die Älteren von der Couch zu holen.

Neureuther: Ich habe mal Medizin studiert und habe von meinem Vater von klein auf mitbekommen, was Gesundheit bedeutet. Das ist ein Anliegen von Rosi und mir, die Menschen zu begeistern, dass sie sich bewegen und hinaus in die Natur gehen sollen. Auf diesem Gebiet können wir Menschen mitnehmen, weil wir es selber leben. Die Rosi kann man sowieso nicht verbiegen, sie könnte niemals für eine Bewegung Werbung machen, von der sie nicht überzeugt wäre.

Mittermaier: Du lässt dich auch nicht verbiegen. Es ist doch herrlich, wenn man sich zum Beispiel für die Kinderrheuma-Stiftung einsetzen kann, oder für die Sporthilfe, oder für andere Initiativen.

Neureuther: Und darum freut uns, dass sich auch der Felix schon früh für Kinder engagiert. Er finanziert eigene Trainingscamps und hat gerade auch

mit Bastian Schweinsteiger das Kinderbuch „Auf die Piste – fertig los!“ geschrieben. Es geht dabei um Werte, Bewegung, Zusammenhalt, Fair Play – und dass Gewinnen nicht alles ist. Wir sind froh, dass unser Sohn solche Dinge vermitteln will.

Und die Werte, die Sie ihm vermittelt haben, ja offensichtlich verinnerlicht hat.

Neureuther: Wir glauben das schon.

Mittermaier: Wenn du ein Kind hast, das sich derart engagiert, dann ist mir persönlich auch völlig egal, ob er Dritter oder Vierter wird.

Neureuther: Wissen Sie, was uns am Skirennsport so gefällt? Der Zusammenhalt unter den Rennfahrern – auch international – ist grandios. Man hilft sich untereinander – und wenn der größte Konkurrent wie Marcel Hirscher mal gesundheitliche Probleme hat, dann schickt ihn der Felix zu seinem eigenen Arzt oder Physiotherapeuten.

Mittermaier: Der Felix bringt auch gerne seine Kollegen mit zu uns nach Hause. Sie essen mit uns. Ich wasche ihnen die Wäsche. Das ist völlig normal.

Neureuther: Ted Ligety, der Amerikaner, der hat in seinem Leben noch nie die Unterhosen gebügelt bekommen. Bei Rosi sind seine Unterhosen gebügelt.

Mittermaier: Ja, die Boxershorts.

Neureuther: Aber gut, meine sind auch gebügelt.

Mittermaier: Gerade die Boxershorts kringeln sich doch immer ein, dann sieht es nicht mehr schön aus. Wenn ich im Fernsehen Sport anschaue, kann ich nebenbei wunderbar bügeln, das hilft den Boxershorts (lacht).

Die Neureuthers

Rosi Mittermaier-Neureuther wird am 5. August 1950 in Reit im Winkl geboren. Rosa Katharina Mittermaier (kurz Rosi) wächst wohlbehütet auf der Winklmoosalm oberhalb von Reit im Winkl auf. Klar, dass Rosi in den Bergen quasi das Skifahren aufsaugt. Bereits als Jugendliche empfiehlt sie sich für den Kader des Deutschen Ski-Verbands, gewinnt ihre ersten Rennen – und holt in den folgenden Jahren etliche deutsche Meistertitel und Weltcup-Siege. Zwischendurch absolviert sie eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. 1976 geht sie in die Sportgeschichte ein, als sie bei den Olympischen Spielen in Innsbruck jeweils Gold in der Abfahrt und im Slalom sowie Silber im Riesenslalom holt. Die „Gold-Rosi“ ist geboren. 1980 heiratet sie ihre Jugendliebe Christian Neureuther – ebenfalls ein Top-Skirennläufer, geboren am 28. April 1949 in Garmisch-Partenkirchen. Als Sohn eines Arztes studiert Neureuther zunächst Medizin, das Studium gibt er jedoch zugunsten des Skisports auf. Im Slalom und Riesenslalom holt er am Fließband deutsche Meistertitel, fährt auch Siege im Weltcup ein. Große Erfolge bei Olympischen Spielen bleiben ihm jedoch vergönnt. Die Neureuthers haben zwei Kinder: Tochter Ameli, heute eine Modestylistin, Sohn Felix, heute ein Star in der Skisportszene.