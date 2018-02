Olympia Egal, wie der Wind sich dreht: Dahlmeier trifft und holt zweites Gold

Laura Dahlmeier gewinnt die zweite Goldmedaille in Südkorea. Ihre Nervenstärke und die Reaktion auf schwierige Bedingungen lassen sie erneut jubeln, doch danach geht es zunächst bergab

Der erste Griff geht zu einem Kraftgel. Laura Dahlmeier hat sich gerade erst zur Pressekonferenz hingesetzt, da drückt sie sich das Gel aus der Tube in den Mund. Es der Beginn der Regeneration. Es war ein schweres Rennen für die Biathletin. Aber eines mit einem weiteren grandiosen Erfolg. Gold in der Verfolgung, es ist ihr zweiter Sieg nach dem Sprint. Es scheinen die Olympischen Spiele der Garmisch-Partenkirchenerin zu werden.

Das Duell mit der Russin Anastasja Kuzmina entscheidet die 24-Jährige am Schießstand. Sie nimmt sich erneut viel Zeit für ihre 20 Versuche, einer geht nur daneben. Das ist die Grundlage. Denn in der Loipe fühlt sie sich diesmal nicht so stark. „Wenn ihr in meine Beine schauen könntet, würdet ihr euch wundern, dass ich gewonnen habe“, sagt sie. Sie ist müde – und triumphiert trotzdem. „Meine Strategie hat gut funktioniert“, sagt sie. Voll konzentriert beim Schießen, das ist der Schlüssel.

Ihre Eltern sind diesmal an der Strecke dabei. Es dauert jedoch, bis sie ihrer erfolgreichen Tochter persönlich gratulieren können. Der erste Kontakt findet über Handy statt. Eine Olympiasiegerin ist eine gefragte Frau und muss direkt nach dem Fernsehen von Pressegespräch zu Pressegespräch. „Wann soll ich da Zeit haben, zu ihnen zu gehen?“, fragt Dahlmeier.

Neben der schwindenden Kraft war die Kälte eine zweite Schwierigkeit. Die Hände wurden während des Rennens immer kälter. Am Schießstand funktioniert es noch, „bei der Zieldurchfahrt aber waren meine Hände eiskalt.“ Als sie später im Siegerraum sitzt, tauen sie dann langsam wieder auf. „Das waren brutale Schmerzen“, sagt die Olympiasiegerin, „fast so schlimm wie der Kampf auf der Strecke.“

Als sie über die Ziellinie fährt, zeigt sie kurz nach oben. Eine Geste der Dankbarkeit. „Es war eine Geste an alle, die mich unterstützen. Ein Dank für die positive Energie, alleine hätte ich das nicht geschafft“, sagt Dahlmeier. Letztlich aber muss sie doch alleine fahren und schießen. Und das tut sie mit außergewöhnlicher Klasse. Als es beim dritten Schießen zum direkten Duell mit Kuzmina kommt, bleibt Dahlmeier eiskalt. Die Slowakin schießt zweimal vorbei, Dahlmeier trifft alle Scheiben. Es ist die Vorentscheidung. Als auch das letzte Schießen ohne Fehler bleibt, ist der Triumph perfekt. Zeit zum Feiern bleibt ihr kaum, die nächsten Rennen warten. „Das ist etwas schade, dass man kaum Zeit zum Genießen hat“, sagt sie später.

Dahlmeier liebt es nicht in der Öffentlichkeit zu stehen. Sie ist gerne für sich, verbringt viel Zeit alleine oder mit Freunden in den Bergen. Den Rummel mag sie nicht. „Ich komme aber immer besser damit klar“, sagt sie. Muss sie auch. Der Rummel wird nach ihren ersten beiden Olympiasiegen noch zunehmen. Zumal noch weitere vier Chancen in Pyeongchang auf sie warten. Dahlmeier kann Geschichte schreiben. Damit aber beschäftigt sie sich nicht. Dafür ist ihr Körper nach Titel Nummer zwei einfach zu müde. Jetzt geht es darum, schnell zu regenerieren. Die Tube Kraftgel war eine erste Maßnahme.