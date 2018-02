Der Kombinierer der SZ Breitnau holt Rang zwei beim Wettbewerb von der Großschanze. Er zeigt eine bärenstarke Leistung.

Welch ein Triumph für die deutschen Kombinierer: Dreifachsieg beim Wettbewerb von der Großschanze und über 10 Kilometer. Johannes Rydzek holt Gold, Fabian Rießle von der SZ Breitnau Silber und Eric Frenzel Bronze. Das deutsche Team ist also genau zum Saisonhöhepunkt topfit. Frenzel hatte bereits den ersten Wettkampf gewonnen.

Vor allem für Rießle ist es ein Abend der großen Gefühle. Als er im Zielsprint Rang zwei behauptet, reißt er die Arme nach oben. Er hat Frenzel distanziert, das ist eine starke Leistung. Nur an Rydzek kommt er nicht ran. Vor allem ist es für Rießle eine Genugtuung. Beim Wettbewerb von der Normalschanze hatte er noch Pech gehabt beim Springen mit schlechten Windverhältnissen. Diesmal aber läuft es viel besser. Nach dem Springen ist er Sechster, eine gute Ausgangsposition.

Er sagte: „Ein Deutscher soll am Ende oben stehen.“ Und genau so kommt es auch. Dabei hatte Bundestrainer Hermann Weinbuch noch nach dem Springen befürchtet, dass seine drei Athleten vielleicht nicht perfekt zusammenarbeiten würden. Das taten sie aber. Am letzten Anstieg vor dem Ziel gibt es den Angriff. Der Japaner Akito Watabe kann nicht mehr mithalten, das deutsche Trio zieht davon. In der letzten Kurve setzt sich Johannes Rydzek nach vorne und gibt die Führung nicht mehr ab. Rießle beißt auf die Zähne und hält Rang zwei. Damit holt er die zweite Medaille für einen Sportler aus unserer Region nach dem Biathlon-Bronze für Benedikt Doll.