Olympia Drei Deutsche landen historischen Erfolg und gewinnen Gold, Silber und Bronze

Deutsche Kombinierer räumen alle Medaillen ab und sorgen mit einem historischen Erfolg für Freudentränen. Das nächste große Ziel steht bereits fest

Es ist ein Moment für die Ewigkeit. Einer, an den sich alle Sportinteressierten lange erinnern werden. Johannes Rydzek, Fabian Rießle und Eric Frenzel liegen sich in den Armen. Sie sind alle erschöpft, sie atmen schwer. Zum Jubeln aber haben sie noch Kraft. Wenige Hundert Meter Luftlinie entfernt liegen sich die Trainer Hermann Weinbuch, Ronny Ackermann und der sportliche Leiter Horst Hüttel in den Armen. Es fließen Tränen, die ganze Anspannung fällt ab. Gold für Rydzek, Silber für Rießle, Bronze für Frenzel. Es ist ein Triumph für die Geschichtsbücher. Besser geht es nicht.

Die deutschen Kombinierer sind erfolgsverwöhnt. Im vergangenen Jahr haben sie alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. In diesem Winter aber hakt es plötzlich. Als hätte jemand Sand in den Schnee gestreut. Plötzlich gewinnen die Norweger, beim deutschen Team macht sich Unruhe breit. Es soll zwischenzeitlich sogar so weit sein, dass sich die drei Topathleten nicht mehr ganz grün sind. Bundestrainer Hermann Weinbuch sagt: „Wir mussten vor dieser Saison als Team erst wieder zusammenwachsen. Wir haben hart gearbeitet, auch im mentalen Bereich. Die Mannschaft ist wieder zusammengewachsen, darum ist so etwas Großes zustande gekommen.“

Zumal es noch Altlasten aus der Vergangenheit gab. Vor vier Jahren in Sotschi war die Situation ähnlich. Da waren Rydzek und Rießle in einer sehr guten Ausgangslage, bis sie sich gegenseitig behindern. Nur Rießle kommt irgendwie durch und holt Bronze. Rydzek landet im Schnee. Diesmal sind sogar alle drei in der Spitzengruppe dabei, wieder läuft es auf einen Zielsprint hinaus. Diesmal behalten alle die Nerven. Alles geht gut. Rydzek ist der Schnellste, Rießle und Frenzel folgen. „Ich bin heute einfach nur wahnsinnig stolz auf das gesamte Team“, sagt Rießle.

Hermann Weinbuch sitzt in der Pressekonferenz neben seinen drei Erfolgs-athleten. Er blickt immer wieder mal in die Ferne, als könnte er nicht recht glauben, was er gerade gesehen hat. Weinbuch ist ein erfahrener Mann. Er ist seit 1996 Bundestrainer, einen solchen Abend aber hat auch er noch nicht erlebt. Zumal mit einem solchen Erfolg nicht zu rechnen war. „Erträumt hat man sich so was vielleicht, aber dass es wirklich so wahr geworden ist, ist unglaublich“, gesteht Rydzek nach dem größten Triumph seiner Laufbahn.

„Wir haben beim letzten Training in Oberstdorf die Grundlagen gelegt“, sagt Weinbuch. An den wichtigen Stellschrauben gedreht. Mit jedem Einzelnen gearbeitet, Einzelgespräche geführt. Dass sich das aber so auszahlen würde – ein Wahnsinn. Weinbuch kann stolz sein. Auf sich, auf das Team, auf das Geleistete. „Wir Betreuer werden richtig feiern, die Jungs müssen sich noch ein bisschen zurückhalten“, kündigt er an. Am Donnerstag steht der Teamwettbewerb an. Deutschland ist plötzlich Favorit. „Wir haben natürlich eine sehr gute Chance, wenn jeder seine Leistung abruft“, sagt Rießle.

Glücksbringer von Sandra Ringwald hilft

Fabian Rießle von der SZ Breitnau hat Silber in der Kombination gewonnen. Die ersten Glückwünsche gibt es telefonisch – noch während der Pressekonferenz

Fabian Rießle, welche Bedeutung hat diese Silbermedaille für Sie?

Ich bin stolz auf das gesamte Team. Was wir heute geschafft haben, ist ja nicht alltäglich. Wir haben uns gegenseitig geholfen, keiner war sich zu schade, die Führungsarbeit zu machen. Natürlich habe ich auf den letzten Metern an Sotschi gedacht, diesmal aber ging alles gut. Wir haben gut aufgepasst.

Sie haben sich gerade während der Pressekonferenz länger unter den Tisch gebeugt. Was war da los?

Ich musste kurz telefonieren.

Glückwünsche aus der Heimat?

Ich habe mit Sandra telefoniert (Langläuferin Sandra Ringwald ist seine Freundin, Anm. d. Red.). Sie hat sich das Rennen vor dem Fernseher angeschaut, da sie am Mittwoch selbst einen Wettkampf hat. Sie hat mitgezittert.

Was hat sie gesagt?

Sie ist überglücklich. Sie hat mich ja nach der Kleinschanze erlebt, als ich Pech mit den Bedingungen hatte. Am Abend vor dem Rennen hat sie mich noch kurz besucht und einen Glücksbringer mitgebracht.

Welche Art von Glücksbringer?

Es ist ein kleiner Glücksstein, den wir im vergangenen Jahr aus unserem Urlaub auf La Reunion mitgebracht haben. Ich habe heute auch noch mal an den Urlaub zurückgedacht, das hat mir geholfen. Dadurch wurde ich lockerer.

Wie war Ihr Tag bis zur Medaille?

Ich habe bis halb eins geschlafen. Dann musste ich mich noch ein bisschen schonen, da ich leichtes Halskratzen habe. Das macht die trockene Luft hier. Es bestand aber nie die Gefahr, dass ich ausfallen würde.

Und dann der Sprung, der diesmal richtig gut geklappt hat.

Ich war sehr zufrieden mit dem Sprung, da ich endlich eine gute Ausgangsposition hatte. Auch technisch war ich zufrieden, ich muss ja bei meinen Sprüngen immer hart arbeiten.

Und dann kommt die Wartezeit bis zum Langlauf. Wie haben Sie die verbracht?

Erst einmal kommen wir alle in die Umkleide und ziehen uns für den Langlauf um. Später gibt es eine Taktikbesprechung mit dem gesamten Team und den Trainern. Danach hat jeder seinen eigenen Ablauf. Eric zum Beispiel geht immer sehr früh zum Einlaufen.

Haben auch Sie bestimmte Rituale?

Ich höre immer Musik vor dem Lauf. Ich habe eine Playlist für die Wettbewerbe, die mich noch einmal so richtig motiviert.