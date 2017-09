Donaueschingen Dreher gewinnt Großen Preis der Springreiter

Hans-Dieter Dreher hat zum ersten Mal den Großen Preis von Donaueschingen gewonnen.

Der Springreiter aus dem südbadischen Eimeldingen blieb am Sonntag im Stechen gegen fünf Konkurrenten auf der neunjährigen Stute Berlinda in 40,79 Sekunden strafpunktfrei.



«Ein Sieg in Baden ist doppelt schön und das Publikum stand hinter mir», sagte der 45-Jährige. Auf Rang zwei kam die deutsche Meisterin Laura Klaphake (Steinfeld). Sie brauchte auf Catch me If You Can 41,27 Sekunden vor. Platz drei belegte Julia Houtzager-Kayser aus Österreich auf Cayetano (0/42,68 Sekunden).

Nach dem Sieg von Janne Friedericke Meyer-Zimmermann im Championat der Stadt Donaueschingen am Samstag konnten die deutschen Reiter die beiden wichtigsten Springen bei der 61. Turnierauflage gewinnen.