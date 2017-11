Fußball Dortmund erlebt sein königsblaues Wunder

In einem Revierderby für die Geschichtsbücher spielt Borussia Dortmund nach 4:0-Führung noch 4:4 gegen Schalke 04. Danach gab es Jubel um S04-Trainer Domenico Tedesco und Pfiffe für BVB-Coach Peter Bosz.

Seinen königsblauen Helden gönnte Domenico Tedesco spontan einen Tag Entspannung. Schließlich hatten Leon Goretzka, Ralf Fährmann und Co. den FC Schalke 04 am Samstag mit dem 4:4 im 151. Revierderby beim Erzrivalen Borussia Dortmund nach 0:4-Rückstand (!) in die Geschichtsbücher der Bundesliga katapultiert. Der 32 Jahre alte Trainerstar selbst konnte nicht abschalten, er arbeitete am Tag nach dem kleinen Fußball-Wunder zusammen mit seinem Assistenten Peter Perchtold auf dem Trainingsgelände bereits am nächsten Schritt in eine glorreiche Schalker Zukunft.

Sein 13. Bundesliga-Spiel zeigte, was in dem Einser-Absolventen an der DFB-Trainerakademie alles steckt. Die Spieler zeigten sich nach dem Thriller von Dortmund begeistert, vor allem von Tedescos Kabinenansprache. „Man muss dem Trainer ein Kompliment machen. In so einer Situation hast du zwei Optionen, wie du damit umgehst: Die eine ist, auf die Mannschaft einzutreten, und dann gibt es eben noch die andere Variante. Er hat uns gesagt, dass das zur Reise dazugehört, die wir machen wollen. Er hat jeden Einzelnen noch mal gepackt“, berichtete Confed-Cup-Sieger Goretzka. Und Torhüter Fährmann schilderte als Gast im ZDF-Sportstudio, wie Tedesco die gebeutelten Profis „eng“ zusammenrücken ließ, Dortmunds „schwierige Situation“ ansprach und ein neues Spiel in der zweiten Halbzeit aufmachte. Zuvor hatte Tedesco schon mit den frühen Einwechslungen von Amine Harit und Goretzka sowie einer taktischen Umstellung auf eine Dreierabwehrkette die Weichen gestellt. Und seine Mannschaft vollbrachte, was wohl niemand der 80 179 Zuschauer nach Gegentoren von Pierre-Emerick Aubameyang (12.

Minute), Benjamin Stambouli (18., Eigentor), Mario Götze (20.) und Raphael Guerreiro (25.) erwartet hatte. Guido Burgstaller (61.) und Harit (65.) brachten Schalke wieder ins Spiel. Nach der Gelb-Roten Karte für Aubameyang (72.) machten Daniel Caligiuri (86.) und Naldo (90.+4) das Spektakel perfekt.

Bosz darf bleiben, aber...

Borussia Dortmund setzt vorerst weiter auf Peter Bosz. Auf der Jahreshauptversammlung des BVB am Sonntag kündigte Hans-Joachim Watzke eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem in die Kritik geratenen Fußballlehrer an, nahm ihn aber in die Pflicht. „Ich habe die klare Erwartung an dich, Peter, dass ihr in dieser Woche alles auf den Prüfstand stellt, jeden Stein umdreht. Wir müssen wieder ganz schnell zurück in die Erfolgsspur. Die Champions-League-Qualifikation steht über allem“, sagte der BVB-Geschäftsführer.

Der Appell von Watzke konnte die schlechte Stimmung aber nicht vertreiben. Die Verärgerung über das 4:4 am Vortag bekamen Bosz und die Profis zu spüren. So wurde die Mannschaft bei der Versammlung in der Westfalenhalle von den meisten der 1066 anwesenden Mitglieder mit Pfiffen empfangen. (dpa)