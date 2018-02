Sport Doll, Leyhe und Rießle zurück in der Heimat: So feiert die Ski-Zunft Breitnau ihre Olympia-Helden

Doll, Leyhe und Rießle zurück in der Heimat: So feiert die Ski-Zunft Breitnau ihre Olympia-Helden

Ehre für die Olympioniken Benedikt Doll, Stephan Leyhe und Fabian Rießle: Zurück in der Heimat werden sie von der Ski-Zunft Breitnau gefeiert. Die Schwarzwälder berichten von den Spielen in Pyeongchang.

Ein Blick auf den Olympischen Medaillenspiegel von 2018 lässt das Herz eines jeden Breitnaues höher schlagen. Die 1800 Einwohner große Schwarzwald-Gemeinde stünde auf Platz 17 – direkt hinter dem Milliarden-Land China und noch vor der Skisport-Nation Finnland. Kombinierer Fabian Rießle, Biathlet Benedikt Doll und Skispringer Stephan Leyhe haben mit ihren Erfolgen in Pyeongchang die Gemeinde Breitnau weit über die Schwarzwälder Grenzen bekannt gemacht. Entsprechend groß war der Empfang für die olympischen Medaillengewinner am Dienstagabend in der Kultur- und Sporthalle Breitnau. Rund 800 Skisport-Fans feierten das erfolgreiche Trio bei ihrer Rückkehr.

"Das ist überwältigend. Die letzten Tage waren zwar richtig stressig. Aber es freut mich riesig, was die Breitnauer auf die Beine gestellt haben", strahlte Olympiasieger Fabian Rießle. Auch sein Vereinskamerad von der Skizunft Breitnau, Benedikt Doll, war begeistert: "Es ist super schön, dass so viele gekommen sind", meinte der 27-Jährige, der aus Südkorea zwei Bronzemedaillen mitbrachte. Auch Stephan Leye, der Teamsilber mit dem Springer-Team gewann, war beeindruckt: "Mich freut es sehr, dass ich auch als Zugezogener in Breitnau so herzlich empfangen werden". Leye kommt ursprünglich aus Willingen, wohnt allerdings bereits seit knapp sieben Jahren im Hochschwarzwald.

Die Olympioniken wurden natürlich mit Lob und Dank überschattet. Gundolf Fleischer, der Präsident des Badischen Sportbundes, nannte die erfolgreichen Sportler "die drei Musketiere aus Breitnau". Und Martin Schlegel, Vizepräsident des Skiverbandes Schwarzwald, "das Team B" in Anspielung auf das Team D, den Namen der deutschen Mannschaft in Pyeonchang .

Die Fragen an die Protoganisten durften natürlich nicht fehlen, drei davon durften Schüler aus Breitnau stellen. Sie wollten von Benedikt Doll wissen, wie ihm das Essen bei Olympia geschmeckt hat. Der Blondschopf meinte süffisant: "Ich mag normalerweise asiatisch. Aber nach drei Wochen freue ich mich auf eine richtige Schwarzwälder Brotzeit." Stefan Leyhe verriet, dass er gar nicht mehr damit gerechnet hatte ins deutsche Springer-Team zu kommen: "Ich ging an die Schanze und habe allein trainiert. Danach kam Bundestrainer Werner Schuster zu mir und sagte: Du springt im Teamwettkampf. Ich war völlig überrascht."

Fabian Rießle ist nach eigenen Angaben "schon seit mehreren Tagen im Feier-Level" und ist "froh, wenn es es etwsa ruhiger wird."

Die drei Medaillengewinner unterhielten die Skisport-Fans nicht nur gut. Es wurde schnell klar: "Gold-Fabi, Silber-Stephan und Bronze-Benny" machen die Gemeinde Breitnau bekannt und stolz zugleich. Kabarettist Martin Wangler meinte treffend: "Ihr habt ein kleines Bauerndorf zu einem Olympia-Hauptstaat gemacht". Der Medaillenspiegel gibt ihm recht.