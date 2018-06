Sport Diesmal wechselt Cristiano Ronaldo aber wirklich, wirklich!

Es ist Sommer und damit Hochsaison für das alljährliche Cristiano-Ronaldo-Wechseltheater. Ein bunter Streifzug durch seine "sicheren" Wechsel der Vergangenheit.

Die Anzeichnen verdichten sich: Weltfußballer Cristiano Ronaldo wechselt mal wieder „sicher“ weg von Real Madrid. Damit macht er auch diesen Sommer wieder genau dasselbe wie in den Vorjahren. Schon 2015, 2016 und 2017 hat der Torjäger bekanntlich den Verein verlassen. Also, letztendlich natürlich doch nicht. Aber schon damals waren sich einige Medien sicher dass es – wie jetzt – mal wieder Aus ist mit der „Es-ist-kompliziert“-Beziehung zwischen Real und Ronaldo. Das Wechseltheater um CR7 gehört zum Fußball-Sommer wie der alljährliche euphorische Neustart beim Hamburger SV.

Ein kurzer Blick in die Chronik: 2015, als Rafael Benitez neuer Real -Trainer wurde, da reichte es Ronaldo endgültig. „Entweder er geht oder ich“, sagte er nach Angaben unter anderem der englischen Zeitung „Independent“. Ronaldo blieb doch – weil Benitez tatsächlich gehen musste. Der Independent blieb an der Geschichte dran und natürlich, im April 2016 war es wieder soweit: Ronaldo sollte zurück zu Ex-Klub Manchester United, für 60 Millionen Euro. Kam natürlich nie so. 2017 war es dann aber echt, echt so weit. Während des Confed Cups dreht sich alles um Ronaldos Wechselabsichten, angeblich beleidigt von Steuerhinterziehungs-Anschuldigungen und mangelndem Gehalt bei Real. Paris Saint-Germain schien als Ziel ausgemacht. Und sogar der FC Bayern sah sich zu der Klarstellung gezwungen, dass sie ihn nicht verpflichten wollen. Cristiano schwieg, ließ Pressekonferenzen sausen, nur um dann einige Wochen später zu verkünden, dass er doch bleibt.

Aber jetzt, im Sommer 2018, da ist es soweit. Definitiv, unumstößlich. Sagt das portugiesische Blatt „Record“. Weil Real-Präsident Florentino Perez angeblich sein Ehrenwort – ich wiederhole, sein Ehrenwort – gebrochen habe, dem bedürftigen Cristiano noch mehr Geld zu bezahlen. Der Abgang sei, so „Record“, unwiderruflich. Diesmal, tatsächlich, es passiert, sicher! Nur: Jetzt gibt es laut der Portugiesen-Presse gar keinen Interessenten. Lieber SV Stühlingen, lieber FC Peterzell, liebe DJK Konstanz, liebe Amateurvereine der Region: Eure Chance. Nur nächstes Jahr wechselt CR7 halt wieder weg – ganz sicher.