vor 12 Stunden Ralf Mittmann Exklusiv Fußball Die pure Sehnsucht in Mannheim

Von 1983 bis 1990 kickte der SV Waldhof Mannheim in der Fußball-Bundesliga. Danach ging es hinunter bis in die 5. Liga. Jetzt will der Klub wieder nach oben. Heute steigt gegen den KFC Uerdingen das erste von zwei Aufstiegsspielen in die 3. Liga – begleitet von purer Sehnsucht!