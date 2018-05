Sport Die Wege von Nico Denz führen nach Rom

Premiere für den Radprofi aus Albbruck am Hochrhein beim Giro d'Italia. Bei der zehnten Etappe der Italien-Rundfahrt fährt der 24-Jährige als Zweiter sogar aufs Podium. Sein Heimatverein ist der VBC Waldshut-Tiengen

Stolz ist er, wenn er an die vergangenen drei Wochen denkt. Bei seinem ersten Giro d'Italia fuhr Nico Denz, 24-jähriger Radprofi aus Albbbruck am Hochrhein, gute Ergebnisse ein, beendete die große Italien-Rundfahrt nach mehr als drei Wochen im vorderen Drittel auf Rang 62 und schrammte als Zweiter bei der zehnten Etappe von Penne nach Gualdo Tadino im mittelitalienischen Umbrien knapp am Etappensieg vorbei.

Mit dem Flieger ist er einen Tag nach Ende der Rundfahrt zurück in seine Heimat. Nach einem Interview bei einem Radiosender in Waldshut schiebt er gleich noch zwei weitere Pressetermine in seinen Terminkalender. Locker sitzt er in einem Café in Waldshut, nippt an seinem geliebten Capuccino, grüßt seinen neuen Teamkollegen, den Schweizer Meister Silvan Dillier, der in Grenznähe wohnt und den schönen Tag für eine Radausfahrt nutzt. "Hallo Silvan", grüßt Denz. Ist total entspannt.

Im September des vergangenen Jahres sah alles noch ganz anders aus. Da musste er noch um seine sportliche Zukunft als Radprofi beim französischen Team ag2r La Mondiale, bei dem er seit 2015 unter Vertrag steht, fürchten. Ein "Jahr zum Vergessen" hatte er hinter sich, nach einer Krankheit im Frühjahr. "Ich bin nur noch meiner Form hinterher gefahren", erinnert sich Denz, der aber noch eine Chance erhielt. Als "Wasserträger" durfte er bei der Vuelta, der Spanien-Rundfahrt, für seinen Chef Romain Bardet, strampeln. Nach zwei Wochen war aber Schluss. Weil er sich bei der 15. Etappe an einem Begleitfahrzeug festgehalten hatte und sich den Berg hinauf ziehen ließ, wurde er vom Team vorzeitig auf Heimreise geschickt. "Das war der absolute Tiefpunkt", gibt Denz zu. Dann tat er das einzig Richtige: Er gab sich als geständiger Sünder. "So was passiert mir nie wieder", versprach er und bekam von den Franzosen wieder einen Zweijahresvertrag.

Interview von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte mit Radprofi Nico Denz aus Albbruck nach seinem ersten Giro d'Italia:

"Sie haben Vertrauen in mich gehabt, und ich habe dieses Vertrauen wieder zurück gegeben", freut er sich heute. Nach dem "Seuchenjahr" 2017 lief's diese Saison wie geschmiert. Nach der Tour Down Under in Australien fuhr er alle Frühjahrs-Klassiker in Flandern. "Da habe ich ganz gut gearbeitet. Ich war aber nur zweiter Ersatz für den Giro", war er von einem Anruf seiner Teamleitung überrascht. "Du fährst den Giro", wurde ihm mitgeteilt.

"Ich hatte null Ambitionen, fuhr für unseren Kapitän Alexandre Geniez", sagt Denz, der sich aber schon bei den Auftaktetappen in Israel "super stark" fühlte. Ob beim Zeitfahren in Jerusalem in der Nähe der Klagemauer oder bei der Etappe nach Eilat, bei der es mit Tempo 70 durch die Wüste ging – Denz ließ nie abreißen. In Sizilien kletterte er hinauf auf den Ätna, mit der Fähre ging's nachts rüber aufs italienische Festland. Denz hat "funktioniert". "Du lebst wie in einer Blase. Von der Außenwelt kriegst du nichts mit. Ich wusste nicht mehr, welchen Wochentag wir haben", blickt er zurück.

Bei der zehnten Etappe über 244 Kilometer nach Gualdo Tadino in Umbrien kam von seiner Teamleitung grünes Licht, es auf eigene Faust versuchen zu dürfen. Gegen den Slowenen Matej Mohoric fuhr er den Sprint an, musste sich aber geschlagen geben. "Ich war einfach leer. Und im Ziel war ich enttäuscht. Da flossen auch Tränen. Ein Etappensieg beim Giro wäre eben für die Ewigkeit gewesen"", ärgerte er sich. Heute sieht er es anders: "Ich bin stolz auf mein erstes Podium als Profi."

Die letzte Giro-Woche war hart. Bei der Alpen-Kletterei hinauf nach Cervinia wusste er: "Eine Woche mehr hätte ich nicht geschafft." Zum Glück ging's tags darauf auf die finale Triumph-Fahrt rund ums Colosseum in Rom.

Ein paar Tage legt Denz zu Hause die Beine hoch. Er freut sich aufs Wiedersehen mit Freundin Janin – nach vier Wochen. "Wenn ich nicht auf Tour bin, wohnen wir zusammen", schmunzelt er. Beim Rennen in Gippingen und der Tour de Suisse wird er nicht starten, dafür bei der Route du Sud in Südfrankreich ab 14. Juni. Auch die Tour de France lässt er (noch) aus. Gut so, denn verheizen will ihn niemand.