26.12.2017 Die 41 ist immer ein Sieger: Die Magie des Basketball-Stars Dirk Nowitzki

Wie seine treuen Fans trug er in all den Jahren immer das Blau der Mavericks, mit der Nummer 41 auf dem Rücken. Dank harter Arbeit wurde seit 1998 aus dem Würzburger Talent in Texas einer der besten Spieler, den diese Sportart je gesehen hat. Dirk Nowitzki ist ein Superstar.