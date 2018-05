In Düsseldorf hat die 104. Tour de France begonnen. Elie Gesbert aus Frankreich ist als erster von 198 Fahrern gestartet.

Elie Gesbert aus Frankreich ist bei der 104. Tour de France als erster von 198 Fahrern zum 14 Kilometer langen Einzelzeitfahren von der Startrampe gerollt. Der jüngste Tour-Teilnehmer feierte am Samstag seinen 22. Geburtstag. Topfavorit Tony Martin und Vorjahressieger Chris Froome waren unter den letzten Startern. Die Frankreich-Rundfahrt, die zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder in Deutschland beginnt, endet nach insgesamt 3540 Kilometern am 23. Juli auf den Pariser Champs Élysées.

Ausgerechnet zum Start des weltgrößten Radrennens ist das Wetter schlecht geworden, und die Wetterkundler machen am Samstag keine Hoffnung auf Besserung. Es werde überwiegend dicht bewölkt bleiben und immer wieder könne Sprühregen fallen, sagt die Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen. „Damit haben die Fahrer am Nachmittag zu tun“. Die Wolken hängen sogar so tief, dass die Hubschrauberpiloten für die Luftbilder besonders aufpassen müssen.

Mitfavorit Valverde schwer gestürzt: Tour-Aus

According to Movistar Team, Alejandro Valverde has gone to the hospital following this crash.

MORE: https://t.co/CDusTDU9ZG pic.twitter.com/XUMZ4QD8nX — NBCSN (@NBCSN) 1. Juli 2017

Tony Martin verpasst als Vierter Zeitfahrsieg - Thomas in Gelb

Elie Gesbert setzt die erste Referenz-Zeit. #TDF2017 pic.twitter.com/J9VRL1oLYw — Tour de France - DE (@letour_de) 1. Juli 2017

Für den spanischen Radprofi Alessandro Valverde ist 104. Tour de France schon wieder beendet. Der Mitfavorit stürzte am Samstag beim Auftakt-Zeitfahren in Düsseldorf auf regennasser Straße schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand der Verdacht auf Knochenbrüche. Der Routinier aus Spanien, der mit um den Gesamtsieg fahren wollte und Nairo Quintana zur Seite stehen sollte, war in einer Kurve ausgerutscht und in die Absperrgitter gekracht.Tony Martin hat den Sieg im Auftakt-Zeitfahren der 104. Tour de France über 14 Kilometer auf Rang vier verpasst. Den Sieg und das erste Gelbe Trikot holte sich am Samstag auf regennasser Straße der Waliser Geraint Thomas nach 16:04 Minuten.