Fußball Der seltsame Fall des Heiko Herrlich: Leverkusens Trainer und weitere Schwalben-Könige

Leverkusens Trainer fällt mit einer Schwalbe auf. Die Betrachtung einer Unart im Fußball.

Von wegen besinnlich in die Weihnachtspause. Von wegen anständiger Umgang miteinander. Im Fußballgeschäft steht eine Menge auf dem Spiel, keine Frage. Der Druck ist groß, auf Spieler, auf Trainer, auf Manager. Natürlich sind die Protagonisten angespannt. In jedem Spiel, vor allem auch im DFB-Pokal, in dem eine Niederlage das sofortige Aus bedeutet. Dennoch: Druck rechtfertigt nicht jede Reaktion.

Es ist die 75. Minute am Mittwochabend in Mönchengladbach. Die Borussia spielt im Pokalachtelfinale gegen Bayer Leverkusen. Die Partie ist umkämpft, hitzig, mit vielen Fouls. Plötzlich möchte sich Gladbachs Denis Zakaria neben der Außenlinie schnell den Ball holen. Dort trifft er auf Leverkusens Trainer Heiko Herrlich und berührt ihn leicht mit der Hand am Rücken.

Herrlich fällt um

Wenige Sekunden später fällt Herrlich um. Auf dem Platz würde man sofort rufen: Schwalbe! Es ist eine Aktion, die dem Leverkusener Trainer im Nachhinein unangenehm ist. Er sagt: „Mit meinen 46 Jahren hätte ich es schaffen müssen, stehen zu bleiben. Das ist im Affekt passiert und war Blödsinn. Ich wollte keineswegs eine Rote Karte fordern.“

Schiedsrichter Manuel Gräfe ahndet die Situation nicht. Und Gladbachs Zakaria sagt: „Das war ein bisschen Emotion und ein bisschen Komödie.“ Alles schön und gut. Die Entschuldigung ehrt Herrlich, allerdings sollte sie ihn nicht vor einer Strafe schützen. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hat den Trainer bereits um eine Stellungnahme gebeten.Bei all der Hektik, bei allem Druck, sollten doch die Trainer die Nerven behalten.

Sie sollten beruhigend einwirken statt für Hektik zu sorgen. Einfach Vorbild sein. Und nicht zu Schwalbenkönigen werden. Die gibt es auf dem Rasen genug – und sind nicht wohlgelitten.

In England werden "Diver" ausgepfiffen

Vor allem in England haben es Spieler schwer, die mit schauspielerischen Einlagen versuchen, einen Vorteil zu bekommen. „Diving“ wird das dort genannt und ist so beliebt wie ein Elfmeterschießen gegen Deutschland. Selbst vom eigenen Anhang werden die „Diver“ ausgepfiffen. Im Spiel nicht geahndete Schwalben können dort nachträglich bestraft werden – mit einer Sperre von mehreren Spielen.

Die Mutter aller Schwalben und weitere Fall-Beispiele



Norbert Meier

Am Nikolaustag 2005 schrieb Norbert Meier Bundesliga-Geschichte. Der damalige Duisburger Trainer geriet beim 1:1 mit Kölns Albert Streit in Streit und setzte zu einem Kopfstoß an. Damit nicht genug: Meier ließ es mit einer erbärmlichen Schauspieleinlage so aussehen, als sei er getroffen worden. Streit sah rot, Meier gab selbst nach dem Spiel seinen Fehler nicht zu. Der DFB reagierte mit einem dreimonatigen Berufsverbot, Duisburg entließ ihn.



Andreas Möller

Die Mutter aller Schwalben zeigte Dortmunds Andreas Möller 1995 im Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Sein Gegenspieler Dirk Schuster war fast einen Meter von ihm entfernt und berührte den Dortmunder nicht einmal ansatzweise. Möller fiel dennoch hin und erhielt einen Elfmeter. Den verwandelte Michael Zorc zum 1:1, später gelang Matthias Sammer noch das 2:1 für Dortmund. Möller bezeichnete seine Aktion als „Schutzschwalbe“.



Arjen Robben

Der Münchner Angreifer fällt häufig und gerne. Nicht immer ist dabei ein Foul im Spiel. Wegen seines Hangs zur Theatralik steht der Holländer immer wieder in der Kritik. Beispiele: Bei der WM 2014 holte er im Achtelfinale gegen Mexiko einen Strafstoß heraus, der seinem Team letztlich das Weiterkommen bescherte. Auch im DFB-Pokal 2016 gegen Bochum sahen die Gegenspieler bei einer entscheidenden Szene im Strafraum eine Schwalbe Robbens.



Timo Werner

Der derzeit wohl beste deutsche Stürmer stand auch schon in der Kritik. Es war vor einem Jahr im Spiel gegen den FC Schalke 04, als Werner im Strafraum zu Boden sank, obwohl ihn Schalkes Torwart Ralf Fährmann nicht berührt hatte. Werner trat selbst zum Strafstoß an und verwandelte. Am Ende gewann Leipzig die Partie mit 2:1. Hinterher ergoss sich Hohn und Spott über den Leipziger, er wurde in fast jedem Stadion der Bundesliga ausgepfiffen.