Eishockey Der Vorsprung der Wild Wings schmilzt

Schwenningen verliert in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Eisbären Berlin mit 1:2. Auch weil die Gastgeber zu viele Überzahlmöglichkeiten vergeben.

Drei Spieltage vor Ende der Hauptrunde müssen die Wild Wings wieder um den Einzug in die Playoff-Runde der Deutschen Eishockey Liga zittern. Während die Schwenninger vor 5322 Zuschauern gegen die Eisbären Berlin mit 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Toren unterlagen, gewann Düsseldorf zur gleichen Zeit das Derby gegen Köln mit 3:2 nach Verlängerung. Damit haben die Neckarstädter als Tabellenzehnter nur noch drei Punkte Vorsprung vor der DEG.

„Berlin darf das Spiel nicht kontrollieren“, hatte SERC-Trainer Pat Cortina im Vorfeld der Partie von seinen Profis gefordert. Was lag da näher, als selbst aktiv zu werden und den Gegner von der ersten Minute an zu beschäftigen? Genau das taten die Schwenninger – und wie! Gerade mal 71 Sekunden waren gespielt, da war Gästeschlussmann Marvin Cüpper das erste Mal geschlagen. Markus Poukkula hatte einem Berliner an der blauen Linie den Puck abgeluchst und auf Stefano Giliati gepasst. Der Italo-Kanadier zog davon, umkurvte Cüpper und schob die Scheibe zum 1:0 über die Linie. Was für ein Auftakt!

Die Wild Wings dachten nicht daran, den Vorsprung zu verwalten, sondern rückten den Eisbären weiter auf den Pelz. An Chancen, Treffer Nummer zwei nachzulegen, mangelte es nicht, ehe die Scheibe plötzlich auf der anderen Seite einschlug. Ein Tor wie aus heiterem Himmel. Der Schuss von Jamie MacQueen wäre wohl gut zwei Meter am Tor vorbei geflogen, hätte SERC-Verteidiger Dominik Bittner seinen Rücken nicht in die Schussbahn gedreht und das Spielgerät zum 1:1 (9.) ins eigene Netz abgefälscht. „Anstatt mich wegzudrehen, hätte ich dem Schuss entgegen gehen müssen“, ärgerte sich der Unglücksrabe über sein Missgeschick.

Die Schwarzwälder ließen sich von dem Rückschlag nicht aus der Fassung bringen und spielten weiter im Vorwärtsgang, hatten aber Pech, dass Damien Fleury in Minute 13 nur den Pfosten traf. Dafür hatten sie nur Augenblicke später auch Glück, als Michael Duponts Schuss ebenfalls ans Gestänge knallte. Mit weiteren Gelegenheiten für SERC-Stürmer Istvan Bartalis (15.) und Gästeverteidiger Jens Baxmann (19.) endete ein rasantes Startdrittel. Das Resultat war für die Gäste auch deshalb schmeichelhaft, weil die Neckarstädter in dieser Phase drei Überzahlsituationen nicht zu nutzen wussten.

Im zweiten Abschnitt begannen die Berliner, sich das Unentschieden redlich zu verdienen. Zwar hatten die Wild Wings immer noch reichlich Chancen, doch auch Dustin Strahlmeier rückte immer stärker in den Blickpunkt. Als Verteidiger Benedikt Brückner, nach sechswöchiger Verletzungspause noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, die erste Schwenninger Strafe verursachte, hatte der Torhüter alle Hände voll zu tun. Ebenso wie die Anzahl der Chancen für Berlin häuften sich auch die Nickligkeiten auf dem Eis. Die Partie wurde rauer – und drohte sich gegen die Wild Wings zu wenden. 56 Sekunden waren im Mittelabschnitt noch auf der Uhr, da brachte André Rankel die Gäste mit 2:1 in Führung.

Im letzten Drittel schafften es die Schwenninger nicht, den Riegel, den die Eisbären vor ihrem Gehäuse errichtet hatten, zu knacken. Auch Powerplay Nummer fünf, sechs und sieben wurden nicht in Zählbares umgemünzt. Das war umso bitterer, als die Hausherren in den letzten dreieinhalb Minuten einen Mann mehr auf dem Eis hatten. Hatten sie schon kein Glück, kam auch noch Pech hinzu: 50 Sekunden vor Schluss verbuchte Tim Bender den zweiten Schwenninger Pfostenschuss an diesem Abend. Damit war Saison-Niederlage Nummer vier gegen Berlin besiegelt.