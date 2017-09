Fußball Der Saisonstart des VfB Stuttgart im Überblick

Der VfB Stuttgart spielt nur 0:0 gegen den FC Augsburg. Nach sechs Spieltagen stehen die Schwaben damit auf Rang 12. Eine Bilanz zum Saisonstart des Aufsteigers

Wo zwei Nullen stehen, ist oftmals ein stilles Örtchen, manchmal geht es aber auch richtig laut zu. 70 Minuten waren in Stuttgart gespielt, als die Fans des VfB endlich jubeln konnten. Einen Treffer sahen sie freilich nicht, vielmehr die Einwechslung von Daniel Ginczek, der in den vergangenen Jahren wegen diverser Verletzungen mehr Zeit in der Reha als auf dem Fußballrasen verbracht hatte. Es war der emotionale Höhepunkt einer Partie, in der die Defensivreihen dominierten, in der Torchancen allerdings entsprechend so selten waren wie Gruppenausflüge der Anonymen Alkoholiker auf das Wasen-Volksfest gegenüber. Die Null gehalten, nach vorne aber nichts Zählbares erreicht. Die Stimmung am Neckar war so weder gut noch schlecht – und damit auch ein Spiegelbild des Saisonstarts der Schwaben.

Die Fakten: Sieben Punkte nach sechs Spieltagen. „Das könnten mehr sein“, bilanzierte Wolf. Die Niederlagen in Berlin, auf Schalke und in Mönchengladbach taten weh, das Remis gegen Augsburg aber auch. „Das ist einer der direkten Konkurrenten“, erklärte Holger Badstuber den Frust. Und angesichts der schwachen Stuttgarter Auftritte in der Fremde muss zu Hause gegen solche Gegner gewonnen werden, wenn am Saisonende nicht wieder gezittert werden soll. Immerhin haben die beiden 1:0-Siege gegen Mainz und Wolfsburg erst gar keine Unruhe aufkommen lassen.