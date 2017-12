Fußball Der SC Freiburg hadert mit dem 0:0 gegen den Hamburger SV

Überlegener SC Freiburg nur mit Remis in der Fußball-Bundesliga gegen den HSV. Trainer Christian Streich sieht Schwächen im Strafraum

Christian Streich zieht die Schultern hoch. „Es isch wie es isch bei uns“, sagt der Trainer des SC Freiburg am Freitagabend zu später Stunde in seinem ureigenen südbadischen Dialekt, zwingt sich dann noch ein gequältes Lächeln ins Gesicht und verabschiedet sich von den Medienvertretern mit einem „Machet’s guet!“

0:0 gegen den Hamburger SV, nur 0:0. Vergeben die Möglichkeit, an den Hanseaten vorbeizuziehen und den Relegationsplatz zu verlassen. Ausgelassen die Chance, wie durch das 2:1 gegen Mainz vor Wochenfrist sich selbst Balsam zu verpassen auf die aus vielen Gründen geschundene Seele. Und das gegen einen HSV, der nur 45 Minuten lang mithielt und in der zweiten Hälfte immer einfallsloser, harmloser und mithin destruktiver wurde. Das muss zwangsläufig aufs Freiburger Gemüt drücken.

Vor seinen Abschiedsworten hatte Streich die wesentlichen Erkenntnisse natürlich benannt. Also: Uhrzeiger zurück. „Einstellung, Mentalität, Identifikation, alles gut, damit bin ich sehr zufrieden“, erläutert der Sportclub-Coach und benennt dann auch das größte Manko seines Teams: „Wir sind bis zum Sechzehner richtig gut. Aber im Strafraum können wir im Moment nicht die Qualität erzeugen, die wir brauchen. Es fehlt die Ruhe, es fehlt die Sicherheit.“ Und einen Joker namens Nils Petersen hat Streich eben auch nicht mehr, weil der Torjäger nach Florian Niederlechners schwerer Verletzung von Anfang an ran muss. Das macht Petersen gut, überzeugt mit beeindruckendem Laufpensum, doch muss er irgendwann den Anstrengungen Tribut zollen. „Am liebsten würde ich ihn bringen, dann nach 55 Minuten auswechseln und später wieder einwechseln“, sagt Christian Streich. Das ist ein großes Kompliment für Petersen, aber auch ein fatalistischer Hinweis auf Freiburger Nöte.

Mal ist Pech dabei, mal aber auch Unvermögen, wenn es einfach zu lange dauert, bis der Schuss aus guter Position abgefeuert wird. Und manchmal fehlt auch das nötige Selbstvertrauen, den Abschluss zu wagen. Zur Kategorie „unglücklich“ gehört die Aktion von Janik Haberer in der 50. Minute, als er sich den Ball elegant mitnimmt, aus der Drehung sofort schießt, aber den schon auf dem Hosenboden liegenden HSV-Abwehrrecken Papadopoulos trifft. Von dessen Bein fliegt die Kugel knapp über den Querbalken. Auch Nils Petersens Kopfball und Christian Günters Schuss in Halbzeit eins, beide Male wurde das Tornetz von außen auf Stabilität geprüft, darf man in die Schublade „Dumm g’loffe“ ablegen. Zu zögerlich waren bei guten Chancen Yoric Ravet und Marco Terrazzino, und einen möglichen Torschuss ausgelassen hat im zweiten Durchgang zweimal der ansonsten exzellente Günter. Da stürmt der Bursche in der 65. Minute unwiderstehlich an vier Hamburgern vorbei in den Strafraum, könnte aus gerade mal noch acht Metern Entfernung mit seinem starken linken Fuß einfach mal draufhalten, stattdessen flankt er in die Mitte auf Petersen, allerdings nicht präzise genug, weshalb dem Mittelstürmer der krönende Abschluss nicht möglich ist. Nur vier Minuten später das gleiche Bild, wieder behandelt Günter die Gegenspieler wie Luft, wieder könnte er aus ähnlicher Position schießen, wieder passt er in die Mitte, wieder verpufft die gute Gelegenheit.

Der geneigte Betrachter bucht Günters Aktionen unter dem Stichwort „mannschaftsdienlich“ ab, aber eigentlich ist das falsch. Viel mannschaftsdienlicher wäre gewesen, er hätte den Ball egoistisch ins Tor geschossen, und wenn nicht, hätte es ja auch passieren können, dass ein von Mathenia unkontrolliert abgewehrter Schuss zu einem veritablen Querschläger wird. So hat das auch der Trainer wahrgenommen. „Der Christian Günter macht das zweimal wirklich toll“, bilanziert Streich, „aber dann fehlt der letzte Ball.“

Jetzt geht es nach Köln

Es ist sprichwörtlich zum Mäuse melken. Oder zum auf der Sau davon gehen. „Wir haben viel Pech, aber wir dürfen nicht übers Pech reden“, sagt der Trainer. Richtig. Der weithin unbekannte Gelegenheitsaphoristiker Jens P. hat das hübsch formuliert: „Viele sind zu stolz darauf, dass ihnen ihr Pech ständig glückt.“ Also, Lamentieren bringt nix. Und erzwingen könne man es sowieso nicht, meint Christian Streich. Genau das aber werden sie am nächsten Sonntag (13.30 Uhr) in Köln doch versuchen.