Fußball Der SC Freiburg geht schweren Zeiten entgegen

Nach der schwachen Leistung beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg steckt Bundesligist SC Freiburg mittendrin im Abstiegskampf.

Als das Spiel zu Ende war, herrschte bei den Fußballern des SC Freiburg erst mal Sprachlosigkeit. In ihren Gesichtern stand Ratlosigkeit, Enttäuschung und vielleicht sogar ein bisschen Angst. Mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg hätten sie den Klassenerhalt nahezu klar machen können, mit dann sieben Zählern Vorsprung auf die Niedersachsen und zudem sechs auf Mainz 05 wäre der Samstagabend ein idealer Zeitpunkt gewesen für kollektives Durchschnaufen. Und dann dieses Negativerlebnis. 0:2-Niederlage und nur noch ein Ein-Pünktchen-Polster auf Wolfsburg und – bei schlechterem Torverhältnis – nur noch drei auf Mainz. Das alles hatten SC-Trainer Christian Streich und seine Kicker sofort im Kopf, und es war ihnen anzusehen: ein höchst unangenehmes Gefühl.

Streich weiß, dass ihnen die restlichen fünf Spieltage alles abverlangen werden. Dass es letzte Kraftanstrengungen benötigt, obwohl die meisten SC-Spieler mit den Kräften am Ende zu sein scheinen. Dass es fünfmal 90 Minuten hohe Konzentration braucht, vor allem in der Defensive. Dass Ideen und mehr Tempo gefordert sind im Angriffsspiel und dass die Standards wieder so funktionieren müssen, wie das lange Zeit in dieser Saison der Fall war. Und dass es Eiseskälte und ein Stück Glück bedarf, um aus wenigen herausgespielten Chancen auch Tore zu machen.

Klingt schwierig, ist schwierig. Gegen Wolfsburg klappte gar nichts. Nach gerade mal 90 Sekunden durfte Daniel Didavi aus 18 Metern ungehindert Maß nehmen. Zu halbherzig ging Manuel Gulde zu Werke, der kurz zuvor schon den Ball unnötigerweise ins Seitenaus geköpft und ihn so dem Gegner geschenkt hatte. „Didavi, linker Fuß, wissen wir, aber wir blocken nicht“, sagte Streich kurz und knapp. „Wir waren da nicht wach genug“, erklärte Pascal Stenzel. Nach zehn Minuten Schockstarre rappelten sich die Freiburger auf, bekamen Zugriff auf die Partie, ohne aber die vielbeinige, gut organisierte Wolfsburger Abwehr in Nöte bringen zu können. Und auch neun Eckbälle, von Stenzel und Christian Günter getreten, verpufften wirkungslos. „Wir haben es geübt“, sagte Streich, „aber wir haben die Bälle nicht dahin gekriegt, wo sie hätten hin sollen.“ Schließlich scheiterte in der Nachspielzeit Nils Petersen auch noch mit einem Elfmeter an VfL-Torhüter Koen Casteels. Ein Tor freilich wäre sowieso nur noch Ergebniskosmetik gewesen, nachdem wieder Didavi in der 83. Minute das 0:2 erzielt hatte.

Dieses Tor der Wolfsburger zeigte denn auch noch einen gravierenden Unterschied auf zwischen diesen beiden Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. VfL-Trainer Bruno Labbadia hatte nach 74 Minuten den belgischen Nationalspieler Divock Origi für Dimata eingewechselt, und der besorgte dann auf geniale Art und Weise die Vorarbeit zu Didavis zweitem Treffer – mit der Hacke durch die Beine von Söyüncü und einem zentimetergenauen Pass. Zum Vergleich: Ebenfalls in der 74. Minute hatte SC-Trainer Streich Stürmer Florian Kath vom Feld genommen und für ihn Tim Kleindienst ins Gefecht geschickt. Der versuchte sich dann mit einem Gewaltschuss von der Strafraumgrenze und traf hoch droben auf der Nordtribüne beinahe die Anzeigetafel.

Es war dies ein deutlicher Hinweis auf das größe Freiburger Problem: die Offensivschwäche. „Uns fehlen die Momente, wo einer das Besondere macht, um zu klaren Torchancen zu kommen“, sagte Streich und fügte hinzu, „dabei liegt in unserem Training der Offensivanteil schon bei 80:20 oder sogar 90:10.“ Was also tun? Pascal Stenzel versuchte, Mut zu machen. „Noch“, sagte er mit Blick auf die kommenden drei Aufgaben in Mainz, in Hamburg und gegen Köln, „noch haben wir es in der eigenen Hand.“

Hoffentlich und vor allem auch in den Füßen.