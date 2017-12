Fußball Der Freiburger Wahnsinn von Kölle

Der SC Freiburg feiert einen 4:3-Sieg beim Schlusslicht. Die Breisgauer gaben trotz 0:3-Rückstand nicht auf. Die Partie stand wegen Schneefalls vor der Absage.

Als Nils Petersen den Schlusspunkt des Dramas markiert, stürmt die Freiburger Mannschaft komplett zu ihren mitgereisten Fans, die Spieler rutschen über den Rasen, liegen sich in den Armen und schauen einander ungläubig an. Es sind verrückte, außergewöhnliche Minuten, die sich in Köln zuvor abgespielt haben, mit zwei Elfmetern in den letzten Minuten, die Nils Petersen beide verwandelte, wodurch das scheinbar Unmögliche doch noch wahr wurde.

Denn eigentlich schien die Partie anderthalb Stunden zuvor bereits gelaufen. Gerade einmal 30 Minuten hatten Wetter, Glück, Unvermögen und der 1. FC Köln gebraucht, um den Freiburger Fans diesen Sonntag so richtig zu vermiesen. Mancher hätte sich da schon gewünscht, dass die Partie wegen des starken Schneefalls abgesagt statt nur um eine halbe Stunde verlegt worden wäre. 0:1 nach einem Abwehrfehler, 0:2 durch einen Strafstoß, der erst ausgeführt werden konnte, nachdem Schiedsrichter Robert Kampka nach vergeblicher Suche den Elfmeterpunkt per Abschreiten von der Torlinie aus markiert hatte. Das 0:3 schließlich durch ein Eigentor, sodass in der Statistik die Torschützen Klünter (8.), Guirassy (16.) und Stanko (29.) standen. „Das war nicht schön“, befand Christian Streich später und gab zu, dass er sich „wie im falschen Film fühlte“.

Köln hatte zuvor schließlich noch keinen einzigen Sieg geholt, Freiburg erst zwei Auswärtstore in der gesamten Runde geschossen. Jetzt ein 0:3. „Da war das Spiel eigentlich verloren“, gab Nils Petersen später zu. „Wir haben auch nicht mehr gedacht, dass wir hier noch vier Tore schießen.“ Und auch Christian Günter konnte sich später nicht erinnern, „einen 0:3-Rückstand schon einmal zuvor gedreht zu haben.“

Trainer Christian Streich hatte freilich zuvor schon reagiert. Für den gerade erst wiedergenesenen Philipp Lienhart, der sich erneut verletzt hatte, durfte eben Stanko (17.) ran, Stürmer Tim Kleindienst ersetzte Teamkapitän Julian Schuster (18.) – Freiburg stellte um und fand trotz des noch folgenden Eigentors besser ins Spiel.

Petersen eröffnete dann die Aufholjagd noch kurz vor der Pause, als er nach einem Freistoß von Yoric Ravit frei zum Schuss kam. Seine fulminante Direktabnahme rauschte ins Ziel und ließ den Schnee vom Tornetz fliegen. Eine Initialzündung. „Ab da war der Glaube wieder total da“, sagte Streich und attestierte seiner Mannschaft eine höhere Frustrationstoleranz als er sie selbst habe. Die Kölner mit ihrem angeschlagenen Nervenkostüm begannen zu wackeln. Guirassy vergab nach dem Seitenwechsel noch das mögliche 4:1, aber „danach kippte das Spiel“, wie Kölns Interimstrainer Stefan Ruthenbeck beobachten musste. Der eingewechselte Kleindienst traf zunächst nur den Pfosten, nach einem Eckball köpfte dann aber Janik Haberer das Spielgerät unhaltbar in die Kölner Maschen – nur noch 2:3, noch gut 25 Minuten zu spielen. Nils Petersen hätte drei Minuten später fast den Ausgleich erzielt, sein Schuss am herausgeeilten Timo Horn vorbei brachte aber keinen Erfolg.

Freiburg drängte auf den dritten Treffer, von Köln war nun nichts mehr zu sehen. Den Breisgauern lief aber die Zeit davon. Es reichte dennoch, denn in den letzten Minuten überschlugen sich die Ereignisse. Erst foulte Öczan im Strafraum Nicolas Höfler, den fälligen Elfmeter verwandelte Nils Petersen zum 3:3. Köln wankte, wurde unsicher, die Freiburger wollten sich mit einem Remis nicht zufrieden geben. Von Panik sprach Christian Streich später und davon, dass dieser Sieg gegen eine erfahrenere Mannschaft nicht möglich gewesen wäre. So aber nahm – warum auch immer – Guirassy beim letzten Freiburger Angriff die Hand im Strafraum zu Hilfe. Wieder Elfmeter, wieder Petersen – 4:3-Sieg! Wahnsinn!

Freiburg jubelte, Kölns Spieler kämpften mit den Tränen. Und Streich war einfach nur noch fertig. „Das halten die Spieler besser aus als ich“, meinte er.