Fußball Der FC Bayern gegen Real Madrid - Pleiten, Pech, Pannen und Hoffnung für das Rückspiel

Nach dem 1:2 gegen Madrid beklagen die Münchner Bayern ihre eigenen Nachlässigkeiten. Denn das große Real war gar nicht groß. Redakteur Ralf Mittmann war für uns vor Ort und erklärt die Hintergründe.

Wie ein durchschnittliches Schalke 04: Selten war Real Madrid so harmlos in München wie an diesem vermaledeiten Dienstagabend. Und trotzdem nahmen die Spanier einen 2:1-Sieg mit nach Hause und damit eine veritable Ausgangsposition für das Rückspiel am 1. Mai. Wie es dazu kam, ist eine Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen.