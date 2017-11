Sport Der Bundesliga-Samstag: Freiburg verliert in Wolfsburg, Bayern baut Vorsprung aus, Gladbach Dritter

Bayern München baut seinen Vorsprung auf RB Leipzig weiter aus, Freiburg verliert 1:3 in Wolfsburg und Köln bleibt weiter sieglos - der Bundesliga-Samstag im Überblick.

Endlich ein Sieg. Mit dem ersten Dreier unter Trainer Martin Schmidt beim 3:1 (2:0) gegen den SC Freiburg hat der VfL Wolfsburg einen Remis-Rekord in der Fußball-Bundesliga verhindert. Nach zuvor sieben Unentschieden am Stück sorgten Yannick Gerhardt (3. Minute) und Yunus Malli (29./70.) vor 23 744 Zuschauern für den ersten Heimerfolg der Niedersachsen in dieser Saison. Bartosz Kapustka traf für Freiburg (68.). Vor 32 Jahren hatte Waldhof Mannheim gar acht Mal in Serie nur remis gespielt.



Freiburg wartet damit weiter auf den ersten Auswärtssieg der Saison und muss mit acht Punkten aus zwölf Spielen am Sonntag den Sturz auf einen direkten Abstiegsplatz befürchten.



Wolfsburg hingegen verschaffte sich mit nun 14 Zählern etwas Luft auf die Abstiegsränge. Der VfL war von Beginn an spielerisch klar besser und erwischte einen Traumstart. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste trieb Malli den Ball nach vorne und dann weiter auf Daniel Didavi, der im Zentrum Gerhardt bediente. Im Zweikampf gegen Christian Günter bugsierte Gerhardt den Ball über die Linie. Auch wenn Günter als Letzter am Ball war, wurde der Treffer Gerhardt zugesprochen. Für den früheren Kölner war es das erste Tor für Wolfsburg seit seinem Wechsel im Sommer 2016.



Nach knapp einer halben Stunde war es erneut Didavi, der mit einem tollen Pass Malli sehenswert frei spielte. Der türkische Nationalspieler schlenzte aus rund zehn Metern überlegt zum 2:0 ein.

Freiburg hatte in der ersten Halbzeit überhaupt keine Chance und schoss erstmals nach 65 Minuten aufs Tor.



Schon wenige Minuten nach dem Wechsel versuchte es Gäste-Coach Christian Streich mit neuem Personal, da weiterhin nur Wolfsburg Offensivszenen hatte. Mit Kapustka für Karim Guede wurden die Breisgauer endlich gefährlicher, auch weil Wolfsburg die Möglichkeit zum 3:0 mehrfach vergab: Didavi (53.) und Mario Gomez (53./56.) trafen nicht. Dagegen brachte Kapustka die Gäste 15 Minuten nach seiner Einwechslung noch einmal heran.



Wirklich schwer machte es der Sportclub dem VfL dennoch nicht, den ersten Heimsieg zu sichern. Einmal mehr in dieser Spielzeit legte Freiburg einen lange harmlosen und uninspirierten Auswärtsauftritt hin. In dieser Saison holte der SCF nur in Bremen einen Punkt. Der bislang letzte Auswärtssieg in der Bundesliga gelang vor gut sieben Monaten: In Wolfsburg.



Diesmal jedoch war der VfL in allen Belangen deutlich besser. In der Offensive glänzten vor allem der zweifache Tor-Vorbereiter Didavi und Malli, der unter seinem früheren Mainzer Coach Schmidt immer besser wird. Nur zwei Minuten nach dem 1:2 besorgte der Mittelfeldspieler mit seinem dritten Tor im zweiten Spiel in Folge die Entscheidung.



Jubiläumssieg für Heynckes - Lewandowski-Doppelpack gegen Augsburg



Der FC Bayern München ist unter Jubilar Jupp Heynckes einfach nicht aufzuhalten. Nach einem zähen Start bescherte der deutsche Fußball-Rekordmeister dem Trainerrückkehrer beim 3:0 (2:0) gegen den FC Augsburg den 500. Sieg seiner Bundesliga-Karriere. Die Münchner gewannen auch das achte Pflichtspiel unter dem 72-Jährigen, dessen Marke als Spieler und Coach unerreicht ist, und stimmten sich erfolgreich auf das Champions-League-Duell beim RSC Anderlecht ein. Dank der Patzer von Dortmund und Leipzig bauten die Münchner ihre Tabellenführung nach der Länderspielpause sogar auf sechs Zähler aus.



Arturo Vidal (31. Minute) erzielte vor 75 000 Zuschauern die Führung. Robert Lewandowski schraubte mit einem Doppelpack (38./49.) sein Torekonto gegen seinen Lieblingsgegner auf 18 Treffer in 13 Spielen. Gegen keine andere Mannschaft traf der Pole öfter. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!

Leipzig verpasst Sieg in Überzahl: Nur 2:2 in Leverkusen

RB Leipzig bleibt erster Verfolger des FC Bayern, hat die Tuchfühlung zum Tabellenführer der Fußball-Bundesliga aber vorerst leichtfertig verspielt. Im Duell bei Bayer Leverkusen kam das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl trotz langer Überzahl nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Damit vergrößerte sich der Abstand zu den Münchnern auf bereits sechs Zähler.

Vor 29 280 Zuschauern in der Bay-Arena gingen die Gäste am Samstag zwar durch Elfmetertreffer von Timo Werner (15.) und Emil Forsberg (54.) zweimal in Führung, verpassten aber den möglichen Sieg.



Für die Leverkusener, die auch im achten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen blieben und die Partie nach der Roten Karte für Benjamin Henrichs (52.) in Unterzahl beenden mussten, trafen Leon Patrick Bailey (44.) und Kevin Volland (74.). Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!

Uth bewahrt Hoffenheim vor Heimpleite gegen Frankfurt

Mark Uth hat die TSG 1899 Hoffenheim mit einem späten Treffer vor einer neuerlichen Heimpleite bewahrt und Eintracht Frankfurt aus allen Siegträumen gerissen. Beim 1:1 (0:1) traf der TSG-Stürmer am Samstag in der 91. Minute zum glücklichen Ausgleich. Vor 30 150 Zuschauern hatte Kevin-Prince Boateng (13.) die Hessen in Führung gebracht. Beide Teams verpassten durch das Remis den möglichen Sprung auf Rang drei in der Fußball-Bundesliga. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!

1. FC Köln verliert weiter - 0:1 bei Mainz 05

Der 1. FC Köln bleibt in der Fußball-Bundesliga weiter sieglos. Die Geißbock-Elf verlor am Samstag beim FSV Mainz 05 mit 0:1 (0:1). Mit nur zwei Punkten aus zwölf Ligaspielen bleiben die Kölner abgeschlagen am Tabellenende und konnten in der Schlussphase einer vom Kampf geprägten Partie auch eine zahlenmäßige Überlegenheit nicht nutzen. Der Mainzer Giulio Donati hatte nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen (71. Minute). Für die Entscheidung vor 30 473 Zuschauern sorgte Daniel Brosinski mit einem verwandelten Foulelfmeter nach 44 Minuten. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!

Gladbach nach 4:2 Dritter - Hertha-Aufholjagd nicht belohnt



Mit drei Toren in nur 15 Minuten und einem starken Raffael ist Borussia Mönchengladbach zumindest für einen Tag auf Champions-League-Rang drei gestürmt. Lars Stindl (5. Minute), Thorgan Hazard (14. Handelfmeter nach Videobeweis) und der ehemalige Berliner Raffael (20.) trafen am Samstag beim 4:2 (3:1)-Sieg der Fohlen in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC schon in der Startphase.



Allerdings erkämpften und erspielten sich die Berliner vor 48 304 Zuschauern im Olympiastadion danach eine ganze Serie von Torchancen, von denen nur Vedad Ibisevic (39.) und Mitchell Weiser (71.) zwei nutzten. Raffael machte schließlich mit seinem zweiten Treffer (77.) alles klar. Während Hertha (14 Punkte) in der Tabelle auf Rang 14 abrutschte, dürfen die Gladbacher (21) nun Höhenluft genießen. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!