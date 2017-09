Fußball Der Bundesliga-Samstag: Freiburg bleibt sieglos - Dortmund feiert Kantersieg im Borussen-Duell

Dortmund gewinnt das Borussen-Duell klar, Julian Nagelsmann bezwingt seinen Lehrgangskollegen Domenico Tedesco - und Hoffenheim ist nach dem Erfolg gegen Schalke weiter unbesiegt. Leipzig kann wieder gewinnen, Werder Bremen und der SC Freiburg schaffen das nicht nicht.

Bremen und Freiburg bleiben nach 0:0 sieglos

Augsburger Siegesserie reißt in Stuttgart: 0:0 in schwachem Derby

Nagelsmann schlägt Tedesco: Hoffenheim erkämpft 2:0 gegen Schalke

RB Leipzig stoppt mit 2:1-Sieg Auswärtsserie von Eintracht Frankfurt

Mainz beendet Krisengerede: 1:0 dank Videobeweis gegen Hertha

Dortmund nach Kantersieg im Borussen-Duell zurück an Tabellenspitze

Julian Nagelsmann gegen Domenico Tedesco 2:0: Im ersten Bundesliga-Duell der einstigen Einser-Absolventen der Fußballlehrer-Ausbildung behielt Nagelsmann mit 1899 Hoffenheim die Oberhand gegen Schalke 04. Die Kraichgauer sind nach sechs Spieltagen damit noch unbesiegt und zogen vor dem Abendspiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky) mit 14 Punkten an die Tabellenspitze.Das Duell überstrahlte ein wenig das nicht weniger interessante Programm am Samstagnachmittag. RB Leipzig setzte sich nach zwei Spielen ohne Sieg mit 2:1 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt durch. Nach drei Niederlagen in Serie feierte der FSV Mainz 05 ein 1:0 gegen Hertha BSC. Werder Bremen und der SC Freiburg warten nach dem 0:0 weiter auf den ersten Saisonsieg. Die Überraschungsmannschaft FC Augsburg punktete auch in Stuttgart beim 0:0 - und ist nun bereits seit fünf Spielen unbesiegt.Werder Bremen hat auch gegen den SC Freiburg nicht gewonnen und seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga verpasst. Das Duell der sieglosen Teams am Samstagnachmittag im Bremer Weser-Stadion endete 0:0 (0:0). Durch das Remis vor 41 000 Zuschauern bleiben die Mannschaften im Tabellenkeller. Werder hat nach sechs Partien drei Punkte, der Sport-Club vier. Saisonübergreifend ist Bremen seit neun Spielen ohne Sieg, Freiburg seit acht. Hier geht's zum ausführlichen Spielbericht. Der FC Augsburg hat nach seiner überraschenden Siegesserie erstmals wieder Punkte liegen lassen, bleibt aber in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga. In einem schwachen Schwaben-Derby beim VfB Stuttgart spielte der FCA nach zuletzt drei Erfolgen hintereinander am Samstag nur 0:0. Während der in diesem Jahr in der Heimat weiter unbesiegte VfB damit im Mittelfeld der Tabelle verharrt, steht die Mannschaft von FCA-Trainer Manuel Baum nach dem schmeichelhaften Punktgewinn nach wie vor auf einem Europapokalplatz. Hier geht's zum ausführlichen Spielbericht. Julian Nagelsmann hat im Duell der jüngsten Trainer in der Bundesliga-Historie Domenico Tedesco mit einer ordentlichen Portion Glück geschlagen. Der 30-Jährige bezwang am Samstag mit 1899 Hoffenheim den FC Schalke 04 und dessen zwei Jahre älteren Chefcoach mit 2:0 (1:0). Youngster Dennis Geiger erzielte vor 30 150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena die Führung in der 13. Minute. Lukas Rupp machte erst in der Nachspielzeit (90.+4) alles klar. Damit setzten sich die Kraichgauer in der Spitzengruppe der Tabelle fest und blieben auch im 21. Heimspiel in Serie ungeschlagen. Hier geht's zum ausführlichen Spielbericht. RB Leipzig hat seine Sieglos-Serie beendet und sich vor dem Auswärtsdebüt in der Champions League zum ersehnten Erfolgserlebnis gezittert. Der deutsche Vizemeister setzte sich drei Tage vor der Partie bei Besiktas Istanbul mit 2:1 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt durch. Jean-Kévin Augustin (28.) brachte RB vor 40 600 Zuschauern am Samstag in der Red Bull Arena in Führung, ehe einmal mehr Timo Werner (67.) mit dem 2:0 zur Stelle war. Der ehemalige Leipziger Ante Rebic (77.) sorgte allerdings noch einmal für bange Minuten bei RB durch seinen Anschlusstreffer. In der Tabelle der Fußball-Bundesliga kletterte Leipzig durch den ersten Sieg nach zwei Partien wieder weiter nach oben. Hier geht's zum ausführlichen Spielbericht. Der FSV Mainz 05 hat mit dem 1:0 (0:0) gegen Hertha BSC das aufgekommene Krisengerede vorerst beendet. Nach dem schlechtesten Start in einen Fußball-Bundesligasaison mit zuvor vier Niederlagen in fünf Partien war der zweite Heimerfolg eine kleine Erlösung. Vor 23 517 Zuschauern erzielte Pablo De Blasis (54. Minute) den Siegtreffer per Foulelfmeter. Das elfmeterwürdige Foul im Strafraum war von Schiedsrichter Tobias Stieler erst nach Ansicht der Videobilder erkannt worden. Hier geht's zum ausführlichen Spielbericht. Borussia Dortmund ist mit einem furiosen Sieg im Borussen-Duell zurück an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gestürmt. Der BVB setzte sich am Samstagabend im Topspiel 6:1 (3:0) gegen Borussia Mönchengladbach durch. Maximilian Philipp in der 28. und 38. Minute, Pierre-Emerick Aubameyang (45./49./62.) und Julian Weigl (79.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Peter Bosz. Lars Stindl traf für die Gäste (66.). Durch den Erfolg verdrängte der BVB die TSG 1899 Hoffenheim, die nach einem 2:0-Sieg gegen Schalke 04 am Nachmittag kurzzeitig die Tabellenführung übernommen hatte, wieder vom ersten Platz. Hier geht's zum ausführlichen Spielbericht.