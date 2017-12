Bundesliga Der Bundesliga-Samstag: FC Bayern mit Arbeitssieg gegen Stuttgart - Augsburg erkämpft 3:3 gegen Freiburg

Herbstmeister FC Bayern München beendete mit einem 1:0 (0:0)-Sieg beim VfB Stuttgart die Hinrunde, der FC Augsburg und der SC Freiburg trennten sich 3:3 (1:1). Der Bundesliga-Samstag im Überblick.

Schlusslicht 1. FC Köln hat am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Die Rheinländer gewannen am Samstag mit 1:0 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg, bleiben mit sechs Punkten aber abgeschlagen am Tabellenende. Herbstmeister FC Bayern München beendete mit einem 1:0 (0:0)-Sieg beim VfB Stuttgart die Hinrunde, auch weil Münchens Torwart Sven Ulreich in der Schlusssekunde einen Foulelfmeter parierte. Zur Saison-Halbzeit liegt der Titelverteidiger mit 41 Punkten deutlich vor seinen Verfolgern. Schalke 04 bleibt nach dem 2:2 (0:1) bei Eintracht Frankfurt zunächst Zweiter. Werder Bremen verpasste den dritten Heimsieg nacheinander den FSV Mainz 05, verbesserten sich mit dem 2:2 (2:0) aber auf den Relegationsplatz. Dafür muss der punktgleiche Hamburger SV nun auf einem direkten Abstiegsplatz überwintern. Der FC Augsburg und der SC Freiburg trennten sich 3:3 (1:1). Bereits am 12. Januar beginnt diesmal die Rückrunde der Bundesliga.



FC Bayern mit Arbeitssieg vor Pokal-Hit - Müller verschärft VfB-Krise

Herbstmeister FC Bayern München hat sich mit einem glücklichen Arbeitssieg in die Bundesliga-Pause verabschiedet und sich nur schleppend für den Pokal-Hit gegen Borussia Dortmund aufgewärmt. Vier Tage vor dem abschließenden Höhepunkt des Fußball-Jahres 2017 siegte die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes dank eines späten Treffers von Thomas Müller (79. Minute) mit 1:0 (0:0) beim VfB Stuttgart.

In der letzten Minute der Nachspielzeit vergab der VfB die Riesenchance auf den Ausgleich, als Chadrac Akolo einen Foulelfmeter nach Videobeweis am Ex-Stuttgarter Sven Ulreich scheiterte. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!



Dreierpack von Finnbogason - FC Augsburg erkämpft 3:3 gegen Freiburg

Dank eines Dreierpacks von Alfred Finnbogason hat der FC Augsburg seine erste Heimniederlage in der Bundesliga gegen den SC Freiburg abgewendet und noch für einen versöhnlichen Hinrundenabschluss gesorgt. Mit viel Moral feierte die Mannschaft von Trainer Manuel Baum am Samstag beim 3:3 (1:1) ein fulminantes Comeback mit zwei Treffern des Isländers in der Nachspielzeit.

Vor 26 345 Zuschauern brachte Finnbogason den FCA nach nicht einmal 60 Sekunden mit seinem neunten Saisontor in Führung. Christian Günter (20. Minute) sowie Kapitän Nils Petersen (48., 65.) mit seinem fünften und sechsten Tor in den vergangenen drei Partien ließen die Freiburger schon wie der sichere Sieger aussehen. Dann schlug Finnbogason (90.+1, 90.+3) sogar doppelt zu. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!



Joker Clemens beschert Köln gegen Wolfsburg ersten Saisonsieg

Der 1. FC Köln kann doch noch gewinnen. Beim 1:0 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg gelang den Rheinländern am letzten Hinrundenspieltag der erste Bundesligasieg in der Saison 2017/18. Mit seinem Treffer in der 67. Minute verhinderte Christian Clemens zudem einen unrühmlichen Rekord im deutschen Fußball.

Tasmania 1900 Berlin bleibt mit vier Zählern in der Spielzeit 1965/66, umgerechnet auf die heutige Drei-Punkte-Regel, das schlechteste Erstligateam einer ersten Halbsaison. Der FC hat nach dem ersten Erfolg unter Peter Stögers Interims-Nachfolger Stefan Ruthenbeck jetzt sechs Zähler; Wolfsburg bleibt bei 19. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!



Bremen verspielt Sieg gegen Mainz - Ausgleich in der Nachspielzeit

Werder Bremen hat einen Sieg im Kellerduell gegen den FSV Mainz durch ein Gegentor in der Nachspielzeit verpasst. Die Hanseaten kamen am Samstagnachmittag nach langer Führung nur zu einem 2:2 (2:0) gegen ihre Gäste. Durch das Remis überholte Bremen in der Tabelle der Fußball-Bundesliga den Hamburger SV und überwintert auf dem Relegationsrang. Mainz bleibt auf einem Nicht-Abstiegsplatz.

Vor 38 200 Zuschauern brachten Philipp Bargfrede (2. Minute) und Ishak Belfodil (17.) die Hausherren zügig in Führung. Robin Quaison (70.) und Fabian Frei (90+3) jedoch glichen aus. Das Ergebnis war gerecht: Mainz hielt trotz des schnellen Rückstandes mit und belohnte sich in der Schlussphase dafür. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!



2:2 in letzter Sekunde: Schalke rettet glücklichen Punkt in Frankfurt

Ein spätes Tor von Abwehrchef Naldo hat dem FC Schalke 04 in der letzten Bundesliga-Sekunde dieses Jahres noch einen wichtigen Auswärtspunkt beschert. Nach einem 0:2-Rückstand spielte der Tabellenzweite am Samstag 2:2 (0:1) bei Eintracht Frankfurt.

Breel Embolo brachte die Schalker erst in der 82. Minute noch einmal ins Spiel zurück. Naldo gelang dann in der Nachspielzeit der Ausgleich. Danach lief die komplette Schalker Ersatzbank jubelnd auf den Platz. Schiedsrichter Robert Kampka überprüfte per Videobeweis noch einmal die Zulässigkeit des Treffers und pfiff die Partie ab. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!