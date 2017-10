Fußball Der Bundesliga-Samstag: Erneuter Rückschlag für BVB, Bayern schließen auf, VfB verliert in Leipzig

Eine enttäuschende Woche nimmt für den BVB ein ebensolches Ende, als es trotz einer 2:0-Führung nur ein 2:2 in Frankfurt gibt. Der FC Bayern ist nach dem 1:0 in Hamburg nun punktgleich mit Spitzenreiter BVB. Leipzig folgt nach dem dritten Sieg in Serie knapp dahinter.

Am Ende einer enttäuschenden Woche hat Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga den nächsten Nackenschlag hinnehmen müssen. Der Spitzenreiter kam am 9. Spieltag am Samstag trotz einer 2:0-Führung nicht über ein 2:2 bei Eintracht Frankfurt hinaus. Profiteure waren Meister Bayern München und RB Leipzig. Die Münchner schlossen durch das 1:0 (0:0) beim Hamburger SV mit 20 Punkten zum BVB auf. Nur einen Punkt dahinter folgen die Leipziger, die beim Startelf-Comeback von Timo Werner 1:0 (1:0) gegen dessen Ex-Club VfB Stuttgart gewannen.



Für Aufsehen sorgte Bayer Leverkusen, das trotz eines Pausenrückstands mit 5:1 (0:1) beim rheinischen Konkurrenten Borussia Mönchengladbach gewann. Aufsteiger Hannover 96 rückte dank des Doppelpacks von Niclas Füllkrug beim 2:1 in Augsburg auf einen Europa-League-Platz vor. Am Freitag hatte sich Schalke 04 mit einem 2:0 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 vorerst auf Rang vier vorgespielt.



Bayern-Siegeszug unter Heynckes geht weiter - 1:0 bei zehn Hamburgern



Der FC Bayern München hat seinen Siegeszug unter Trainer-Rückkehrer Jupp Heynckes fortgesetzt und nach Punkten zu Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund aufgeschlossen. Gegen einen knapp eine Stunde dezimierten Hamburger SV setzte sich der Titelverteidiger am Samstagabend verdient mit 1:0 (0:0) durch und feierte den dritten Erfolg unter Heynckes' Regie.



Vor 57 000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion erzielte Corentin Tolisso (52. Minute) das Siegtor für die Münchner, die nun seit 18 Pflichtspielen nicht mehr gegen den HSV verloren haben. Die wacker kämpfenden Hanseaten verloren neben den Punkten auch noch ihren Mittelfeldspieler Gideon Jung durch die Rote Karte (39./grobes Foulspiel) und stecken weiter tief in der Gefahrenzone. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!

2:2 nach 2:0 in Frankfurt: Nächster Rückschlag für Borussia Dortmund



Borussia Dortmund ist nur noch ein Schatten seiner erfolgreichen ersten Saisonphase. Zum Abschluss einer völlig misslungenen Woche verspielte der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Samstag einen 2:0-Vorsprung bei Eintracht Frankfurt und musste sich am Ende mit einem 2:2 (1:0) begnügen.



Nuri Sahin in der 19. und Maximilian Philipp in der 57. Minute brachten den BVB vor 51 500 Zuschauern zunächst scheinbar sicher in Führung. Doch ihre Verunsicherung war der Mannschaft von Peter Bosz nach den beiden Enttäuschungen gegen RB Leipzig und APOEL Nikosia jederzeit anzumerken.

So kam die Eintracht in nur vier Minuten zum verdienten Ausgleich: Zunächst verwandelte Sebastien Haller (64.) einen Foulelfmeter, danach traf Marius Wolf zum 2:2 (68.). Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!





Vierter Bundesliga-Sieg in Serie: RB Leipzig 1:0 gegen Stuttgart



Auch ohne ein spektakuläres Offensiv-Feuerwerk hat sich RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga seinen vierten Erfolg in Serie gesichert. Der Vize-Meister mühte sich am Samstag zu Hause gegen Aufsteiger VfB Stuttgart zu einem 1:0 (1:0) und feierte zumindest ergebnistechnisch eine gelungene Generalprobe für die anstehenden Top-Duelle gegen den FC Bayern München. Vor 42 558 Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena markierte Marcel Sabitzer in der 23. Minute das Siegtor für die Hausherren. Der österreichische Nationalspieler war erst nach dem Aufwärmen kurzfristig für den angeschlagenen Bruma in die Startelf gerückt.



Mit dem sechsten Saisonerfolg rücken die Sachsen bis auf einen Punkt an Borussia Dortmund heran. Die Schwaben hingegen konnten auch im fünften Auswärtsspiel der Saison keinen Punkt holen. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!

Erster Auswärtssieg für Bayer - Spektakulärer 5:1-Erfolg in Gladbach

Mit dem ersten Auswärtssieg der Saison hat Bayer Leverkusen in spektakulärer Manier den Anschluss ans obere Mittelfeld in der Fußball-Bundesliga geschafft. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich gewann am Samstag bei Borussia Mönchengladbach mit 5:1 (0:1) und erzielte dabei alle Treffer im zweiten Abschnitt nach einem 0:1-Rückstand. Vor 53 053 Zuschauern im Borussia-Park trafen Sven Bender (48. Minute), Leon Bailey (59.), Julian Brandt (61.), Kevin Volland (69.) und Joel Pohjanpalo (81.) für die Gäste. Fabian Johnson (7.) erzielte die Führung für die Gladbacher, die nach der zweiten Heimniederlage den Sprung unter die ersten Vier verpassten. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!

Hannover feiert Auswärtssieg in Augsburg dank Joker Füllkrug



Joker Niclas Füllkrug hat Hannover 96 zu einem glücklichen Auswärtssieg beim FC Augsburg und zugleich in die obere Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga geschossen. Der Stürmer wurde mit einem Doppelpack (76./89. Minute) am Samstag beim 2:1 (0:1) zum Matchwinner für den Aufsteiger, der nach vier mäßigen Partien ohne Dreier wieder einen Sieg einfuhr. Die Augsburger indes brachten sich trotz phasenweise drückender Überlegenheit durch ihre Abschlussschwäche um den Erfolg, weil mehr als das 1:0 von Michael Gregoritsch (32.) nicht heraussprang. Der FCA ist nun Zehnter. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!