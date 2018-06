Fußball Der Botschafter Philipp Lahm

Der ehemalige Nationalspieler besucht eine deutsche Schule in Moskau und plaudert über den missglückten WM-Auftakt der deutschen Mannschaft und seine neue Rolle als Privatperson

Schon als Botschafter in der Deutschen Botschaft machte er eine gute Figur, gestern legte er vor gut 200 Kindern der Deutschen Schule in Moskau nach und präsentierte sich so, wie es sich für seine Mission gehört: Philipp Lahm wirbt für die Euro 2024 und bei dem ihm eigenen Optimismus lässt er sich auch nicht vom Auftritt seiner ehemaligen Kollegen am Sonntag irritieren.

Noch am Wochenende beim Empfang des deutschen Botschafters schien die WM-Titel-Prognose des Philipp Lahm ganz im Trend zu liegen: Deutschland. Als er am Montagmorgen danach gefragt wurde und mit der Antwort zögerte, musste er sich zum allgemeinen Gelächter im Saal von einer Schülerin zurufen lassen: „Mexiko“. Das fand dann auch der ehemalige Kapitän wieder lustig. Nein, er bleibe dabei: Spanien, Brasilien, Frankreich und Deutschland. So locker und fröhlich wie der Ex-Kapitän über sein neues Leben nach dem Fußball redete, so zugeknöpft blieb er bei der Frage nach den Ursachen des Fehlstarts am Sonntag. Nur so viel: „Joachim Löw ist seit 2006 Bundestrainer, er hat jede Menge Erfahrung, er weiß was zu tun ist, er weiß, wie er die Mannschaft zusammenstellen muss. Und die Spieler wissen auch, wie sie mit einer Situation wie dieser umgehen müssen. Mexiko war sehr gut, und die deutsche Mannschaft hat nicht das abgerufen, was sie kann“, sagt Lahm. Und: „Ein kleiner Rückschlag schadet nicht, um noch ein bisschen enger zusammenzurücken.“ Philipp Lahm ist als Botschafter des deutschen Fußballs nach Moskau gekommen. Er macht Werbung für die Bewerbung des DFB um die Euro 2024, die Deutschland gerne veranstalten möchte. Einziger verbliebener Konkurrent ist die Türkei. Deswegen proklamiert DFB-Präsident Reinhard Grindel immer wieder, dass die Uefa die Euro in ein Land mit einer politisch stabilen Lage geben solle. Am 27. September fällt die Entscheidung. Bis dahin soll Lahm die Werbetrommel für den DFB rühren, diesmal aber nur verbal. In der Deutschen Schule war aber die Zukunft nicht gefragt. Die Schüler interessierte mehr die Vergangenheit des ehemaligen Nationalspielers. Wie er sich motiviert habe? „Kleine Ziele setzen, die auch zu erreichen sind“, riet der 34-jährige Fußball-Rentner, der nach dem Gewinn des Weltmeistertitels in Rio freiwillig seinen Rücktritt im Nationalteam verkündet hatte. „Es war richtig, nach Rio einen Schlussstrich zu ziehen, es war genau der richtige Zeitpunkt.“ Wehmut spüre er nicht, nur die Kabinengespräche mit den Kollegen, die würden ihm manchmal fehlen. Philipp Lahm ist Vater zweier kleiner Kinder, DFB-Botschafter, Unternehmer (Pflegeprodukte) und er hat eine eigene Stiftung zur Förderung benachteiligter Kinder in Deutschland und Afrika. „Langweilig wird mir nicht“, sagt Lahm, „aber vom Fußball werde ich mein Lebtag nicht lassen können“. Sein Sohn ist sechs Jahre alt und fußballverrückt. Lahm: „Ich weiß gar nicht, woher er das hat.“