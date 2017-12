Fußball Dem SC Freiburg bleibt kaum Zeit zum Durchatmen

Die Breisgauer müssen nach dem 4:3-Sieg in Köln heute in der Fußball-Bundesliga bereits wieder gegen Mönchengladbach ran

In Köln schrien sich die Fans des Tabellenletzten nach der denkwürdigen 3:4-Niederlage am Sonntag noch den Frust von der Seele, forderten den Rücktritt des Vorstands und diskutierten bereits über die attraktivsten Wochenend-Ausflüge ab Herbst in der 2. Liga, da sinnierte Freiburgs Trainer Christian Streich bereits über das heutige Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr). Noch gezeichnet von der famosen Aufholjagd nach dem 0:3-Rückstand, von einer Partie, die über 96 Minuten seinen Spielern physisch und psychisch alles abverlangt hatte, sagte Streich mit Blick auf die geringe Regenerationsphase bis zum Duell mit der Borussia: „Ich sage nichts dazu, ich wackele nur leicht mit dem Kopf.“ Und nach dem Hinweis, dass seit 1986 kein Bundesligist mehr zwei Liga-Spiele in solch knapper Folge bestreiten musste, rettete er sich in Ironie. „1986?“, fragte er. „Okay, das ist ja auch erst 31 Jahre her. Da war ich 20. Aber wenn sie meinen, wir sollten kicken, dann kicken wir halt.“ Sportdirektor Jochen Saier erklärte, man habe sowohl im Vorfeld als auch nach der Ansetzung mit der DFL kommuniziert: „Aber es gab wohl so große Gründe, dass es so angesetzt und nichts geändert wurde.“ Auf die Frage, ob das Ganze unglücklich sei, antwortete Saier: „Unglücklich ist milde formuliert.“ Schließlich sei die Partie in Köln ungemein kräftezehrend gewesen.

Vom früheren Bayern-Sportdirektor und heutigen „Eurosport“-Experten Matthias Sammer bekam Saier wortstark Unterstützung. „Wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, wäre ich ausgerastet“, sagte Sammer. „Es ist fast schon ein bisschen ungerecht, fast schon irregulär.“

Matchwinner Nils Petersen hofft derweil, dass die beeindruckende Aufholjagd in Köln die Freiburger körperlich beflügelt. „Es kann gut sein, dass wir am Montag unsere Beine kaum spüren und gegen Gladbach auf dem Zahnfleisch gehen“, sagte der Stürmer, der zunächst mit einem fulminanten Schuss das Anschlusstor zum 1:3 erzielte (39.) und mit zwei Elfmetern in der 90. Minute und der Nachspielzeit schließlich noch den Sieg sicherte: „Aber vielleicht werden wir die Schmerzen mit diesem Erfolg im Rücken auch gar nicht spüren.“

Trotz der körperlichen Belastung traten die Freiburger die Heimreise entsprechend optimistisch an. „Drei Spiele, sieben Punkte – es geht jetzt in die richtige Richtung“, bilanzierte Petersen die vergangen Begegnungen gegen den Hamburger SV (0:0), und den FSV Mainz 05 (2:1). Und von dem Sieg in Köln werden sie in Freiburg noch in vielen Jahren erzählen. „Alle haben gedacht, das Derby Dortmund gegen Schalke (Anmerkung: 4:4 nach 4:0-Führung für den BVB) wäre legendär. Aber das war auch nicht schlecht“, sagte Petersen. Kann man so sagen.