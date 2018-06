Sport Das sind die Unterschiede zwischen Formel 1 und Formel E

Die Formel 1 ist die Königsklasse des Motorsports. Sie gibt es seit 1950. Die Formel E fährt seit 2014 und soll die Zukunft des Motorsports sein, da sie vollelektrisch funktioniert. Doch wo genau liegen eigentlich die Unterschiede zwischen den beiden Klassen?

Die Autos

Ein Formel-1-Fahrzeug beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 2,4 Sekunden, der Formel-E-Bolide benötigt 2,9 Sekunden. Groß ist der Unterschied bei der Spitzengeschwindigkeit: 375 km/h in der Formel 1, 225 km/h in der Formel E, was sich allerdings auch durch die engen Stadtkurse erklären lässt.

Ein Formel-1-Motor verbraucht auf 100 Kilometern etwa 45 Litern, was etwa 375 kWh entspricht. Ein Formel-E-Fahrzeug benötigt nur 56 kwh auf 100 Kilometern. Stichwort PS: In der Formel 1 sind es 980 PS, in der Formel E 272 in der Qualifikation. Der größte Unterschied ist der Klang. Ein Formel-1-Wagen röhrt - wenn auch nicht mehr so laut wie noch vor einigen Jahren.

Das Formel-E-Auto surrt hingegen nur leise vor sich hin. Hier können die Zuschauer ganz ohne Ohrenschutz auf den Tribünen sitzen.

Auch die Reifen unterscheiden sich. In der Formel 1 gibt es verschiedene Mischungen, meist profillos außer bei Regen. Die Formel-E-Reifen sind mit Profil und müssen bei Hitze und Regen funktionieren.

Die Fans

Beide Rennklassen sprechen ganz unterschiedliches Publikum an. Zur Formel 1 strömen noch die Hardcore-Fans, die auf Lärm und Rauch stehen und gerne auch neben der Rennstrecke auf Campingplätzen übernachten.

Bei der Formel E dagegen sind viele Familien mit Kindern unterwegs, die sich von der neuen Rennklasse faszinieren lassen. Für die Hersteller sind sie das Zielpublikum der Zukunft.

Die Formel 1 wird im TV von RTL übertragen und hat einen Durchschnitt von vier bis fünf Millionen Zuschauern. Die Formel E läuft auf Eurosport – das Rennen in Berlin in der ARD war eine Ausnahme – und kommt auf um die 100 000 TV-Zuschauer pro Rennen.

Die Strecken

Die Formel 1 fährt zum Großteil auf permanenten Rennstrecken wie etwa auf dem Hockenheimring in Deutschland.

Ein Stadtkurs wie in Monte Carlo ist die Ausnahme. Die Formel E dagegen kommt zu ihren Fans in die Städte. Berlin, New York, Rom, Paris oder Marrakesch waren schon Austragungsorte. Die Strecke wird temporär im Zentrum der Städte aufgebaut.

Während die Formel 1 mit Training, Qualifikation und Rennen von Freitag bis Sonntag beschäftigt ist, zieht die Formel E ihr Programm an einem Tag durch.

Das Budget

Die Formel E ist deutlich günstiger zu finanzieren als die Formel 1. Hier sind gut 300 Millionen Euro nötig, um an der Spitze mitkämpfen zu können. In der Formel E ist Spitzensport schon für 20 Millionen Euro zu bekommen. Für das Auto sind hierbei durch eine Deckelung drei Millionen Euro vorgesehen. In der Formel E sind an einem Renntag zwei Fahrer und maximal 20 Personen an der Strecke beschäftigt. In der Formel 1 ist es pro Team ein Vielfaches.

Die Fahrer

In der Formel 1 sind die vermeintlich besten Fahrer der Welt unterwegs. Bei Sebastian Vettel, Lewis Hamilton oder Daniel Ricciardo trifft das auch zweifellos zu.

Bei den Hinterbänklerteams sind allerdings Piloten unterwegs, die auch dank ihres mitgebrachten Geldes ein Cockpit bekommen haben. In der Formel E ist das anders: Hier wird jeder Fahrer ebenso wie in der DTM bezahlt. Der nach wie vor bekannteste Name in der Formel E ist der ehemalige Formel-1-Pilot Nick Heidfeld.