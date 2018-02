Olympia Das perfekte Hollywood-Drehbuch: Eishockey-Nationalmannschaft schreibt Geschichte

Dem Eishockey-Nationalteam fehlen nur Sekunden zum Sieg, aber dann kassiert die Sturm-Mannschaft kurz vor den Schluss. Das deutsche Team liefert trotz allem mit Glanzmomenten alles, was ein Blockbuster benötigt.

Ganz am Ende hat Danny aus den Birken noch eine Idee. Der Torwart der deutschen Eishockeynationalmannschaft steht nach der 3:4-Finalniederlage gegen die „Olympischen Athleten aus Russland“ im Bauch der Olympia-Arena, er trägt noch Trikot und Schutzkleidung, die schweißnassen Haare kleben an seinem Kopf. Sieht man ihn so dastehen, kommt man nicht gleich auf den Gedanken, den er gleich äußern wird. „Vielleicht hat ja Hollywood Lust auf einen Film über uns. Mir wäre es dann nur wichtig, dass Brad Pitt mich spielt“, sagt aus den Birken und lacht.

Ja, eigentlich hat der Münchner Torwart ja recht. Natürlich hat das Olympische Turnier der deutschen Eishockeymänner alle Zutaten für einen emotionalen Film. Der Auftakt geht daneben. 2:5 gegen Finnland. Erwartungsgemäß. Das wird wieder so ein Turnier werden, denken viele. Mit hohen Niederlagen und einem frühen Aus. Es folgt ein 0:1 gegen Schweden, das schon deutlich besser aussieht, aber eben auch keine Punkte bringt. Die folgen beim 2:1 gegen Norwegen im Penaltyschießen. Weiter geht es in der Viertelfinal-Qualifikation mit dem 2:1-Sieg gegen die Schweiz. Fortan läuft es. Spiel für Spiel. 4:3 gegen Schweden, 4:3 gegen Kanada – sehr emotionale Momente, und Deutschland steht im großen Finale.

Und falls Hollywood noch immer nicht überzeugt sein sollte vom Inhalt, setzt die deutsche Mannschaft noch einen oben drauf. Gegen Russlands Olympiaathleten sind sie krasser Außenseiter. Noch schlechter könnten eigentlich nur die Chancen für den schmächtigen Kombinierer Eric Frenzel in einem Boxkampf gegen einen der Klitschkos stehen. Das aber ist den Sturm-Jungs egal. Sie spielen großartig, sind sogar besser als der favorisierte Gegner und heben sich für das Ende noch eine Pointe auf. Nach einem Hin und Her führt Deutschland nach Toren von Felix Schütz (30.), Dominik Kahun (54.) und Jonas Müller (57.) sowie Gegentoren von Wjatscheslaw Voinov (20.) und Nikita Gusev (54.) mit 3:2, ehe es zum entscheidenden Moment kommt. Überzahl für Deutschland, zwei Minuten vor Schluss. Alles klar, das läuft, das sind die Gedanken auf der Tribüne. Die Deutschen aber verlieren den Puck, Yannic Seidenberg den Helm und die Russen die Zurückhaltung. Wieder Gusev – 3:3 (60.). Verlängerung. Und die setzt noch einen oben drauf. Strafzeit gegen Patrick Reimer in der elften Minute der Verlängerung – hoher Stock. Zweifel an der Entscheidung bestehen. Den Russen ist das egal, sie sind eiskalt. Kirill Kaprisow erzielt den Siegtreffer. Russland ist Olympiasieger. Und wer gratuliert als Erster? Präsident Wladimir Putin per Telefon. Trainer Oleg Znarok nimmt noch auf der Trainerbank den Anruf entgegen. Auch das dürfte den Regisseuren von Hollywood gefallen.

Russland ist Olympiasieger, Deutschland Zweiter. Sturms Spieler sind geknickt. Sie lassen die Köpfe hängen. „Hat dich schon mal einer ins Herz gestochen? So fühlt sich das an“, sagt Torwart aus den Birken. Der Trainer richtet seine Spieler noch auf dem Eis wieder auf. Als sie die Medaillen bekommen, sind die Tränen getrocknet. Der Stolz überwiegt die Enttäuschung. „Wir können stolz auf uns sein, das ist phänomenal für das deutsche Eishockey“, sagt aus den Birken. Später steht Marco Sturm vor den Journalisten, er hat seine Gefühle im Griff. Er spricht mit ruhiger Stimme, als hätte er gerade eine Oberliga-Partie hinter sich, aber kein Olympiafinale. Der Bundestrainer sagt: „Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich bin einfach nur happy, dass die Jungs die Medaille mit heim nehmen.“ Weiterer Lohn der olympischen Mühen: Christian Ehrhoff trägt die Fahne bei der Abschlussfeier.

Und die Russen? Auch die tragen ihren Teil für Hollywood bei. Nachdem das Internationale Olympische Komitee den Bann auch für die Schlussfeier nicht aufhebt und das Fahnen- sowie Hymnenverbot weiter besteht, singen sie ihre Hymne einfach selbst. Über die Lautsprecher läuft das Olympialied, das aber ignorieren Mannschaft und Fans. Sie singen voller Inbrunst ihre Hymne, ihr Lied. Mögliche Konsequenzen sind ihnen herzlich egal. „Russia in my heart – Russland in meinem Herzen“, das ist ihr Motto. An diesem Abend und während der gesamten Olympischen Spiele.

Großes Herz haben auch die deutschen Spieler gezeigt. Große Leidenschaft, die das Ansehen des deutschen Eishockeys stärkt. „Vielleicht“, sagt Trainer Marco Sturm, „können wir mit mehr Selbstvertrauen in die nächsten Turniere gehen.“ Zum Beispiel in die nächste WM in wenigen Wochen. Mit der Hoffnung auf ein ähnliches Wunder. Verlassen aber sollte man sich darauf nicht. Also Hollywood: Besser sofort zugreifen. Ob aber Brad Pitt tatsächlich einen Eishockeytorwart spielen möchte, da bestehen doch einige Zweifel. Aber vielleicht hat ja auch Til Schweiger Zeit.