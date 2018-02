Pyeongchang Das große SÜDKURIER-Olympiazeugnis: Das war super und das ging total daneben

Zwei Wochen haben uns die deutschen Sportler im fernen Südkorea mit tollen Leistungen und zahlreichen Medaillen große Freude bereitet. Sportredakteur Marco Scheinhof erlebte die Olympischen Spiele vor Ort und gibt sein ganz persönliches Feedback zu Flair, Stimmung und den Menschen. Aber auch die restliche Sportredaktion verpasste kaum eine Sekunde vor dem Fernseher und gibt eine Einschätzung zur deutschen Leistung in den einzelnen Disziplinen, denn es lief nicht überall so überragend.

So bewertet der SÜDKURIER-Olympiareporter Marco Scheinhof die Olympischen Spiele, die er vor Ort miterlebte.

Flair der Olympiastadt: Note 4

Flair gab es nur begrenzt. In den Bergen Pyeongchangs sieht es wie in einem Schweizer Alpendorf aus, in Gangneung an der Küste ist wenig von Olympia zu spüren.

Sportstätten: Note 2

Indoor: Schöne Hallen, alle neu gebaut. Beste Verhältnisse. Nur was passiert nach den Spielen mit ihnen?

Outdoor: Eine tolle Skisprungschanze, herrliche Strecken beim Langlauf und den alpinen Wettbewerben. Zudem ein eindrucksvoller Berg für die Funsportarten. Aber auch hier die Frage: Wer braucht das künftig?

Stimmung: Note 5

Beim Shorttrack am besten, das lieben die Südkoreaner. Andernorts ausbaufähig, wobei viele Einheimische oft nicht wussten, was die Sportler da eigentlich tun. Blieben oft lieber zu Hause und verspeisten ihr Kimchi in Ruhe.

Allgemeine Freundlichkeit: Note 1

Liegt dem Südkoreaner. Ob grundsätzlich oder von oben empfohlen, spielt keine Rolle. So viele freundliche Gesichter sieht man selten.

Freiwillige Helfer: Note 1

Einfach fantastisch. Stets bemüht, auch auf Englisch, was aber nicht immer von Erfolg gekrönt war. War aber letztlich egal. Mit einem Lächeln war alles wieder in Ordnung.

Sicherheit: Note 2

Die Südkoreaner ließen es wesentlich lockerer angehen als die Russen vor vier Jahren. Ging auch gut.

Transport und Logistik: Note 2

Perfekt organisiert, nur mancher Busfahrer übertrieb es mit seiner Liebe zur Geschwindigkeit. Passierte aber nichts.

Unterbringung Wohnen: Note 2

Schöne kleine Wohnungen, die im Anschluss an die Spiele verkauft werden. Deshalb: Küche benutzen verboten. Zum Kochen blieb eh keine Zeit.

Verpflegung: Note 4

An den Wettkampfstätten schlecht und überteuert. Nur gut, wenn man das Glück hatte, am Abend ins Deutsche Haus zu kommen.

Wetter: Note 2

Immer sonnig. Manchmal aber auch windig und teilweise sogar zu windig für die Wettkämpfe. Das war aber keine Überraschung.

Im Fokus der Spiele standen natürlich die deutschen Sportler. Ihre Leistung war größtenteils überzeugend, aber in manchen Verbänden hakt es auch mit dem Blick auf die Zukunft gewaltig. So bewertet die SÜDKURIER-Sportredaktion die Leistungen.

Deutscher Skiverband

Alpin: Note: 4,5

Viktoria Rebensburg, die in Sotschi noch Bronze holte, blieb in Pyeongchang hinter den Erwartungen zurück. Thomas Dreßen fuhr ordentlich, ansonsten aber gähnende Leere

Langlauf: Note 5

Für Steffi Böhler aus Ibach war es ein durchwachsener Olympia-Abschluss. Sandra Ringwald aus Schonach hatte im Teamsprint Pech, weil Partnerin Nicole Fessel nicht fit war. Der Rest: Schweigen!

Nordische Kombination: Note 1

Drei Goldmedaillen, im Einzel für Eric Frenzel und Johannes Rydzek, dazu in der Staffel mit Fabian Rießle und Vinzenz Geiger. Und für den Breitnauer Rießle auch noch Silber von der großen Schanze – einfach gewaltig.

Skispringen: Note 1

Andreas Wellinger mit Einzelgold und -silber, dazu noch Team-Silber für Wellinger, Richard Freitag, Karl Geiger und Stephan Leyhe aus Breitnau sowie Silber für Katharina Althaus – in einem Wort: exzellent.

Freestyle: Note 5

In Sotschi war’s nix, in Pyeongchang auch nicht.

Snowboard: Note 3

Wie vor vier Jahren in Russland gab es zum Abschluss noch zwei Medaillen. Den Konstanzer Paul Berg mag Olympia nicht, denn wieder brachte ihn ein Konkurrent zu Fall.

Biathlon: Note 2

Laura Dahlmeier glänzte mehrfach, bei den Männern holte sich Arnd Peiffer eine Goldmedaille. Der Breitnauer Benedikt Doll bringt zwei bronzene Medaillen mit, wenn er im ersten Wettbewerb den letzten Schuss getroffen hätte, wäre eine goldene dabei!

Deutscher Bob- und Schlittensportverband

Rodeln: Note 1,5

Hätte Felix Loch nicht in Lauf vier gepatzt, hätte es in jeder (!) Disziplin Gold gegeben. Auch so natürlich klasse.

Bob: Note 1

Sotschi war ein schwarzes Loch. Nun krönte sich Francesco Friedrich zum Doppel-Olympiasieger. Und bei den Frauen schnappten sich Mariama Jamanka und Lisa Buckwitz Gold.

Skeleton: Note 3

Immer bäuchlings die Eisrinne hinunter – Jacqueline Lölling kann das großartig, lediglich der Britin Elisabeth Yarnold musste sie den Vortritt lassen. Die Männer haben Luft nach oben.

Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft

Eisschnelllauf: Note 5

Wie immer ließen es die Holländer krachen. Nix drin für Teilnehmer aus Deutschland.

Shorttrack: Note 4,5

Das ganz schnelle Kreisfahren ist die Domäne andere und das wird wohl auch eher so bleiben.

Deutsche Eislauf-Union

Eiskunstlauf: Note 1

Ein Auftritt für die Ewigkeit. Die Gold-Kür von Aljona Savchenko und Bruno Massot war schlicht hinreißend!

Deutscher Eishockey-Bund

Eishockey: Note 1

Lächerliche 55,5 Sekunden fehlten den deutschen Kufencracks bei einer 3:2-Führung gegen die russischen Favoriten zur Goldmedaille. Dann gab es doch noch das 3:3 und in der Verlängerung den Knock-out. Und dennoch: Dieses Silber ist für uns alle Gold!