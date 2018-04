Mal schaut der Videoschiedsrichter hin, mal nicht. Mal dauert es drei Minuten, bis alles geklärt ist, mal vier Minuten, bis er sich überhaupt meldet. In Mainz gab es beim Spiel des FSV 05 gegen den SC Freiburg einen neuen Höhepunkt. Einen, der vielleicht noch ein Nachspiel hat.

Es war Nacht in Mainz – und es ist Nacht über dem Fußball. Tiefe Nacht. Oder anders formuliert: Da ist ein schwarzes Loch namens Videobeweis.

In Mainz hat es jetzt den ersten Elfmeter in der Halbzeit gegeben (zum Spielbericht). Der Freiburger Kempf hatte nach einer scharfen Flanke des Mainzers Brosinski den Ball mit der Hand berührt. Diese war deutlich vom Körper weg, aber Brosinski war auch nur vier Meter entfernt gewesen.

Der Ball veränderte seine Flugbahn so gut wie nicht, ein Mainzer wäre so oder so nicht an ihn herangekommen. Schiedsrichter Winkmann ließ weiterspielen, sein bestens postierter Kollege Bros an der Seitenlinie hatte auch keinen Grund gesehen, zu intervenieren. Die im Kölner Keller sitzende Videoassistentin Steinhaus schon, allerdings erst nach weit über drei Minuten. Warum, wenn es doch so klar gewesen sein sollte?

Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf

Dann nimmt der Wahnsinn seinen Lauf. Die Freiburger Spieler sind schon in der Kabine, die Schiedsrichter hatten das Spielfeld der Opel-Arena auch schon verlassen. Nur die Mainzer lamentieren noch. Und plötzlich kommt Winkmann zurück, malt das Rechteck für Videobeweis in die Luft und gibt Elfmeter für Mainz. Alle 22 Spieler müssen zurück auf den Rasen, bis De Blasis zum 1:0 für Mainz treffen kann, vergehen über sieben Minuten. Die Szenen im Video können Sie hier nachschauen.

Und nun? Verdächtig schnell meldet sich die DFB-Schiedsrichterkommission. Und sagt was? Natürlich, dass alles in Ordnung war. Tolle Leistung von Frau Steinhaus, tolle Leistung von Herrn Winkmann. Und regeltechnisch sei alles okay, weil der Halbzeitpfiff anders als etwa der Schlusspfiff das Spiel nur genau so unterbreche wie jeder andere Pfiff des Schiedsrichters. Das Spiel sei im Sinne der Regel also nicht fortgeführt gewesen.

Stimmt das tatsächlich? In der DFB-Regel 5, Version 2017/18, steht so einiges in zweitklassigem Deutsch, aber eben auch dieses – Zitat: „Wenn der Schiedsrichter die erste oder zweite Halbzeit (inklusive Nachspielzeit) beendet und das Spielfeld verlassen hat, darf der Schiedsrichter eine Entscheidung nicht ändern, wenn er feststellt, dass diese nicht korrekt ist oder von einem anderen Spieloffiziellen einen Hinweis erhalten hat.“ Zitat-Ende!

Und auch in den Bestimmungen des Internationalen Regelhüter (Ifab) zum Einsatz des Videoassistenten steht unter Punkt 8.13: „Der Video-Schiedsrichter/die Video-Schiedsrichterin ist wie ein/e Schiedsrichter-Assistent/in. Wenn ein/e Assistent/in einen Regelverstoß bemerkt, welcher sich vor dem Pfiff [zur Halbzeit oder zum Ende] ereignete, kann der Schiedsrichter/die Schiedsrichterin immer noch eingreifen, solange er/sie das Feld noch nicht verlassen hat.“

Das Entscheidende ist der Faktor Mensch

Die Freiburger prüfen, zu hören ist klar: „Wenn Winkmann das Spielfeld verlassen hatte, geht das nicht!“

Fakt ist: Er hatte es verlassen, Winkmann war mit dem Ball in der Hand schon fast im Spielertunnel verschwunden, als er die Hand ans Ohr nahm und dann umkehrte! Ungeachtet davon steht fest: Der Videobeweis in der praktizierten Form ist kein Instrument, das den Fußball gerechter macht, sondern eines, das ihn über mögliche Fehlentscheidungen von Feldreferees hinaus willkürlich macht.

Das Entscheidende ist nämlich der Faktor Mensch – der ist schon in der Person des Schiedsrichters im Stadion ein gewisses Risiko, aber durch den Einsatz von Kollegen und Kolleginnen im Keller wird dieses Risiko verdoppelt oder gar verdreifacht, weil ja jeder Videoassistent noch mal einen Assistenten zur Seite hat. Heute sagt die Steinhaus Hand, morgen in einer vergleichbaren Szene der Stark kein Hand. Übermorgen sagt der Perl Hand und überübermorgen der Drees kein Hand.

Weg mit dem Videokeller. Die Schiedsrichter im Stadion sollen, wenn sie im Zweifel sind, unterbrechen, die ja durchaus sinnvollen Bilder angucken und dann entscheiden. Alles andere ist unerträglich.

Was Christian Streich nach dem Spiel zu dem Elfmeter sagt