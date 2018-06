Das Match findet in Moskau nicht nur auf dem Rasen statt – Deutsche und Mexikaner liefern sich auf den Straßen der Hauptstadt einen Party-Wettkampf

Deutschland oder Mexiko? Auch auf den Straßen und Plätzen Moskaus stehen die Fangruppen einander gegenüber. Der Tipp unserer Reporterin vor Ort: 1:0 für Mexiko. Die Mexikaner können einfach feiern.

Das ist Cristina, ein richtiger Fan, und mit ihrem Mann und Freunden unterwegs. Zwölf Tage lang sind sie in Moskau, "a beautiful city, I love it!" Der Respekt vor dem Fußball-Gegner Deutschland ist groß: "Wenn wir auch nur ein Tor erzielen heute, bin ich schon glücklich." Im Tanzen und Feiern ist die ganze Truppe allerdings unschlagbar.

Irgendwie Stars, das sind auch German Schneider und Peter Furch aus Künzelsau. Seit 30 Minuten stehen sie hier auf dem Manegenplatz und kommen nicht weg. Jeder, Russen, Japaner, Koreaner, alle wollen ein Selfie mit ihnen – man muss nur ein Trikot des Weltmeisters tragen.

Beiden gefällt es in Moskau, German hat eine besondere Beziehung zum Land: Er stammt aus Orenburg im Ural und ist als Kind nach Deutschland ausgereist. "Ich bin 24 Jahre nicht hier gewesen, bin aber positiv überrascht. Moskau steht nicht fürs ganze Land – aber die Leute sind schon sehr freundlich." Für Peter Furch ist German ein perfekter Reiseführer, eine sprachliche Hürde gibt es nicht. "3:1 für uns" soll das Spiel heute ausgehen, wünscht sich German – und einen Tipp fürs Wunschfinale hat er auch schon: Deutschland gegen Russland. Dass Deutschland dann gewinne, verstehe sich von selbst.

Spaß haben auch Felix und Mario aus dem Hartz, sie sind über Finnland nach Petersburg gereist, haben sich die Zarenstadt genau angesehen und sind jetzt nach Moskau fürs erste deutsche Spiel gekommen.

Tickets haben sie keine. "Ich habe noch Hoffnung, dass wir welche bekommen", sagt Felix. "Ich nicht", ergänzt Mario. 150 Euro wären sie bereit zu zahlen für Tickets in letzter Minute. Ein Erlebnis ist die Fahrt aber bereits jetzt und ein Lob für die Organisation der WM und für die kostenlosen Zugfahrten gibt es auch.

Ein kurzes Vergnügen wird die Reise für diese vier Freunde aus Berlin: Steven Jakstadt, Timo von Meyer, Dustin Williams und Oliver Jakstadt sind vor einem Tag angereist, um übers Wochenende zu bleiben.

"Bisher ist alles super", findet Dustin, mal abgesehen von der Kommunikation, die mit der Lokalbevölkerung manchmal schwierig sei. Oliver ergänzt: "aber alle verdammt freundlich". Seh viele deutsche Fans trifft man allerdings nicht in Moskau – wenn man Vergleiche anstellt. Bis zu 45000 Mexikaner sollen hingegen in der Stadt sein, erzählt man sich.

Das Herz Moskaus zu erobern, ist den Mexikanern längst gelungen – sie sind präsent und zwar überall. Gustavo Arroyo und seine Freunde hat es hart getroffen. Auf dem Flug über fünf Flughäfen ist das Gepäck verloren gegangen. Nun tanzen die Mexikaner durch Moskau mit der Kleidung, die sie bei der Reise trugen. Zum Glück saß der Hut auf dem Kopf. Schlechte Laune? Niemals. "I love Moscow", versichert Gustavo – und nimmt eine selfieverrückte Russin beherzt in den Arm und drückt sie an sich.

Glück fürs Spiel? Ein Unentschieden gegen den amtierenden Weltmeister wäre für ihn Glück genug.

Und dann feiern sie, die Mexikaner: in der Fußgängerzone. Am Kreml. In den Bars und Kneipen und vor dem Stadion:

Fernando, der in Ingolstadt wohnt, ist mit seinen Freunden und Verwandten in der Fußgängerzone dabei und feiert.

Bis alle müde sind. Auch ein Fan muss wissen, wann Schluss ist. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Gut gemacht!