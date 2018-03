Eishockey Das Eigentor des Jahres! Oder: Wenn der Puck im Schlittschuh hängen bleibt!

In der NHL sorgt Cam Ward für die kurioseste Aktion der Saison. Sein Eigentor ist aber nichts im Vergleich zu einem Fauxpas bei der WM 2004.

Diese Zeilen gehen heute an Cam Ward. Ward ist ein Eishockey-Torhüter, ein ziemlich guter sogar, der für die Carolina Hurricanes in der NHL spielt. Im Spiel gegen die Arizona Coyotes sorgte der 34-Jährige in der Nacht auf Freitag für die Eishockey-Szene des Jahres. Und zwar so: Angriff Arizona, der Puck landet hinter dem Tor von Ward, der die eigentlich harmlose Situation klären will. Der Kanadier verliert die Scheibe aber kurz aus dem Blick und sucht sie danach verzweifelt auf dem Eis.Was tun? Als Torhüter eilt man am besten zurück an seinen Arbeitsplatz, bis sich die Situation geklärt hat.

Ward macht sich also auf der Torlinie breit, tänzelt etwas vor und wieder zurück – und harrt der Dinge, die da kommen mögen. In seinem Fall ist das die Torsirene, denn der Puck hatte sich bei der Situation zuvor in einen seiner Schlittschuhe verklemmt, beim Zurückeilen in seinen Kasten waren Schuh und Scheibe dann kurz hinter die Torlinie gerutscht. Die Coyotes verlieren die Partie trotz des Torgeschenks übrigens mit 5:6. Der kuriose Treffer zum 1:2 wird übrigens Alex Goligoski zugesprochen, da es im Eishockey keine Eigentore gibt. Lange ärgern sollte sich Ward also nicht.

Außerdem: Den Spitzenplatz in der Kategorie „Kurioses Eigentor“ wird bis in alle Ewigkeit der Japaner Nobuhiro Sugawara inne haben. Der verwechselte bei der WM 2004 in der Partie gegen Dänemark die Laufrichtung und wähnte sich vor dem gegnerischen Tor, als er den Pass eines dänischen Spielers in den Kasten hämmerte.

Sugawara riss zunächst die Arme hoch, setzte zum Torjubel an – und brach einen Moment später zusammen, als er sein Missgeschick registrierte. Hätte der Eismeister ein Loch im Untergrund gelassen, der Japaner wäre vermutlich per Köpfler abgetaucht und nie mehr erschienen. Das Tor zum 4:3 sicherte Dänemark den Verbleib in der A-WM und schickte Japan in die Abstiegsrunde, wo die Asiaten den Klassenerhalt endgültig verspielten.

Was ist da im Vergleich schon ein Eigentor mit einem eingeklemmten Puck?